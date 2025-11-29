ETV Bharat / bharat

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की NIA हिरासत सात दिन और बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की एनआईए हिरासत सात दिनों के लिए बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने अनमोल बिश्नोई की एनआईए हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया.

आज अनमोल बिश्नोई की एनआईए हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद एनआईए ने उसे कोर्ट में पेश किया था. एनआईए की ओर से पेश वकील राहुल त्यागी ने अनमोल बिश्नोई की हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि उससे अभी और पूछताछ करने की जरुरत है ताकि कुछ और खुलासा हो सके. उसके बाद कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई की एनआईए हिरासत सात दिन और बढ़ाने का आदेश दिया.

अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने 19 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से गिऱफ्तार किया था. 19 नवंबर को कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई को आज तक की एनआईए हिरासत में भेजा था. अनमोल बिश्नोई महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी है. अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका की एक अदालत में शरण देने की मांग की थी लेकिन उसकी यह मांग अस्वीकार कर दी गई. उसके बाद अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट कर दिल्ली लाया गया था जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया.