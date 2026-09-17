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कांकेर में नक्सल हत्या मामले में आरोपी को मिली उम्रकैद, 19 वर्षीय युवक के अपहरण और हत्या का पाया गया दोषी

अदालत ने पीलूराम को धारा 148 भादंवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया. सुशील सलाम की रिपोर्ट.

SENTENCE FROM NIA COURT
आरोपी को मिली उम्रकैद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2026 at 5:06 PM IST

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कांकेर: भानुप्रतापपुर की विशेष एनआईए अदालत ने 2019 के नक्सली हत्या मामले में आरोपी पीलूराम आंचला उर्फ सालिक राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक के. गुप्ता की अदालत ने 19 वर्षीय श्यामनाथ आंचला के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया.

एनआईए की विशेष अदालत ने सुनाई सजा

मामला 26 अगस्त 2019 का है, अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के जुगड़ा गांव से सशस्त्र और वर्दीधारी नक्सलियों ने श्यामनाथ आंचला को उसके घर से अगवा किया था. इसके बाद जंगल में जन अदालत लगाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी. घटनास्थल पर छोड़े गए नक्सली पर्चे में श्यामनाथ और उसके पिता पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया था.

आर्म्स एक्ट और यूएपीए की धाराओं में अपराध दर्ज था

पुलिस ने मामले में पीलूराम समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी, आर्म्स एक्ट और यूएपीए की धाराओं में अपराध दर्ज किया था. मई 2023 में बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पीलूराम को 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था. अभियोजन के अनुसार आरोपियों के पास से वॉकी-टॉकी, माओवादी साहित्य, पत्र और नकदी भी बरामद की गई थी.


इन धाराओं में हुई सजा

अदालत ने पीलूराम को धारा 148 भादंवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड, धारा 364 भादंवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 302/149 भादंवि में आजीवन कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत भी आजीवन कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है. अदालत के आदेश के मुताबिक सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

पीलूराम को उम्रकैद की सजा सुनाई

अदालत ने यूएपीए की धारा 38(2) और 39(2) के तहत आरोपी को बरी कर दिया. अदालत ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन का सदस्य या सक्रिय सहयोगी होने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए. लेकिन श्यामनाथ के अपहरण और हत्या के मामले में आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर पीलूराम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

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