दिल्ली ब्लास्ट केस: बिलाल नासिर मल्ला और शोएब की NIA हिरासत 4 दिन और बढ़ी

NIA कोर्ट ने लाल किले ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपियों की कस्टडी चार दिन के लिए और बढ़ा दी.

दिल्ली ब्लास्ट केस
दिल्ली ब्लास्ट केस (ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 15, 2025 at 7:12 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले के आरोपियों शोएब अली और डॉ. नसीर बिलाल मल्ला की एनआईए हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दिया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने दोनों की एनआईए हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. शोएब और डॉ. नसीर की एनआईए हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने 5 दिसंबर को शोएब को आज तक की एनआईए हिरासत में भेजा था.

कोर्ट ने 9 दिसंबर को डॉ. नसीर को आज तक की एनआईए हिरासत में भेजा था. शोएब फरीदाबाद का रहने वाला है. उस पर आरोप है कि उसने लाल किले पर ब्लास्ट कराने वाले आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी को पनाह दी थी. नसीर जम्मू-कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है.

बता दें कि एनआईए ने अभी तक इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं. एनआईए सभी आरोपियों से पूछताछ कर पूरी साजिश का खुलासा करने की कोशिश कर रही है. 18 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले के आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को दस दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा था. एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था.

ये है पूरा मामला

एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी. एनआईए के मुताबिक राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया था. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया था. बता दें कि लाल किला के पास 10 नवंबर को कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे.

