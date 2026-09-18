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आठ बांग्लादेशी नागरिकों को उम्रकैद, एनआईए कोर्ट का फैसला

मामला 2019 का है. कोर्ट ने कुल नौ लोगों को सजा सुनाई. इनमें से आठ बांग्लादेशी हैं.

NIA
एनआईए (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 12:21 PM IST

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हैदराबाद : हैदराबाद की एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 2019 में दर्ज मानव तस्करी के मामले में एक सिंडिकेट से जुड़े नौ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इनमें आठ बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं. एक अन्य हैदराबाद का है. यह मामला मानव तस्करी के एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ा है जो बांग्लादेशी महिलाओं को अच्छी नौकरी और ठीक-ठाक वेतन का लालच देकर भारत लाता था और फिर उन्हें जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल देता था.

कोर्ट ने नौ आरोपियों को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषियों पर कुल 1,37,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना न भरने पर तीन महीने की साधारण कैद की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया.

तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था. यह कार्रवाई सितंबर 2019 में की गई थी. इसके अनुसार जलपल्ली गांव में चल रहे एक वेश्यालय से तीन बांग्लादेशी महिलाओं को और हैदराबाद के बालापुर इलाके की महमूद कॉलोनी के एक घर से एक अन्य महिला को बचाया गया था. मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई.

एनआईए ने 12 अक्टूबर, 2019 को मामले को आरसी-03/2019/एनआईए/एचवाईडी के रूप में फिर से दर्ज किया. एनआईए ने अपनी जांच के दौरान आरोपियों की मानव तस्करी नेटवर्क में संलिप्तता पाई. आतंकवाद रोधी एजेंसी ने बाद में 17 अक्टूबर, 2020 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया.

एनआईए की जांच में 2019 और 2020 के दौरान पश्चिम बंगाल और तेलंगाना सहित विभिन्न स्थानों से आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई. आरोपी व्यक्तियों की पहचान रुहुल अमीन ढाली, मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ ​​मोहम्मद इमरान, बिथी बेगम उर्फ ​​खदीजा शेख, इमामुल गाजी उर्फ ​​मोहम्मद राणा हुसैन, मोहम्मद अल मामून, सोजिब शेख, सुरेश कुमार दास उर्फ ​​सागर, मोहम्मद अब्दुल्ला मुंशी उर्फ ​​अब्दुल सरकार और मोहम्मद अयूब शेख के रूप में की गई और उन पर भारतीय दंड संहिता, विदेशी अधिनियम, 1946 और अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया गया.

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