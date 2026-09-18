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आठ बांग्लादेशी नागरिकों को उम्रकैद, एनआईए कोर्ट का फैसला

हैदराबाद : हैदराबाद की एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 2019 में दर्ज मानव तस्करी के मामले में एक सिंडिकेट से जुड़े नौ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इनमें आठ बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं. एक अन्य हैदराबाद का है. यह मामला मानव तस्करी के एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ा है जो बांग्लादेशी महिलाओं को अच्छी नौकरी और ठीक-ठाक वेतन का लालच देकर भारत लाता था और फिर उन्हें जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल देता था.

कोर्ट ने नौ आरोपियों को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषियों पर कुल 1,37,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना न भरने पर तीन महीने की साधारण कैद की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया.

तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था. यह कार्रवाई सितंबर 2019 में की गई थी. इसके अनुसार जलपल्ली गांव में चल रहे एक वेश्यालय से तीन बांग्लादेशी महिलाओं को और हैदराबाद के बालापुर इलाके की महमूद कॉलोनी के एक घर से एक अन्य महिला को बचाया गया था. मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई.