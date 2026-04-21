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NIA कोर्ट ने आतंकवाद से जुड़े मामले में तीन कश्मीरियों को बरी किया, रिहाई का आदेश

NIA कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष का केस अलग-अलग बातों से भरा था और उसमें भरोसेमंद सबूतों का अभाव था.

NIA Court Acquits three Kashmiri detained for Alleged JeM links
NIA कोर्ट ने आतंकवाद से जुड़े मामले में तीन कश्मीरियों को बरी किया, रिहाई का आदेश (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 21, 2026 at 4:49 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में एनआईए कोर्ट ने बारामूला के सोपोर के रहने वाले तीन लोगों को आतंकवाद से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष हथियारों की कथित बरामदगी और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से उनके संबंध साबित करने में नाकाम रहा.

एनआईए कोर्ट ने वसीम इरशाद गबरू, मेहराजुद्दीन वानी और मेहराजुद्दीन गोजरी को, "संदेह का लाभ" देते हुए बरी कर दिया और टिप्पणी की कि "शक, चाहे कितना भी मजबूत हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता."

कुपवाड़ा के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज मंजीत सिंह मन्हास, जो NIA कोर्ट के निर्दिष्ट जज भी हैं, ने अपने 56 पन्नों के फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष का केस अलग-अलग बातों से भरा था और उसमें भरोसेमंद सबूतों का अभाव था. कोर्ट ने कहा, "...अभियोजन पक्ष गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत अपराधों के जरूरी हिस्सों को साबित करने में नाकाम रहा है, और रिकॉर्ड में मौजूद सबूत सजा दिलाने के लिए पूरी तरह से काफी नहीं हैं."

तीनों कश्मीरियों को सितंबर 2020 में कुपवाड़ा जिले के द्रुगमूला (Drugmulla) में एक नाका (चेकपोस्ट) चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने कहा कि इस कथित जब्ती से कोई भी स्वतंत्र गवाह जुड़ा नहीं था.

कोर्ट ने केस प्रॉपर्टी (दस्तावेजों) को संभालने में हुई गलतियों की ओर भी इशारा किया. कोर्ट ने कहा, "कथित हथियारों और नकदी की सीलबंदी और पहचान बिना किसी शक के साबित नहीं हुई है."

कोर्ट ने आगे कहा, "...अभियोजन पक्ष जब्ती की कार्रवाई की हकीकत और कानूनी मान्यता साबित करने में नाकाम रहा है. ऐसी कमियां अभियोजन केस की जड़ तक जाती हैं और रिकवरी को कानूनी तौर पर भरोसे लायक नहीं बनातीं."

कथित आतंकी लिंक पर, कोर्ट को प्रकटीकरण विवरण (Disclosure Statement) के अलावा कोई सहायक सामग्री नहीं मिली. कोर्ट ने कहा, "जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के साथ कथित जुड़ाव पूरी तरह से गलत कबूलनामे पर आधारित है."

कोर्ट ने आगे कहा, "JeM के साथ कथित जुड़ाव को साबित करने के लिए कोई भी स्वतंत्र सामग्री, जैसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रेल (लेन-देन रिकॉर्ड), या गवाह का बयान पेश नहीं किया गया है. HMT श्रीनगर से फंड के कथित स्रोत की अभी तक जांच नहीं हुई है और इसकी पुष्टि नहीं हुई है. सिर्फ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में कही गई बातें, जो खुद ही नामंजूर हैं, उन्हें ऐसे गंभीर आरोपों का सबूत नहीं माना जा सकता."

आपराधिक ट्रायल में जरूरी मानकों पर जोर देते हुए, कोर्ट ने कहा, "इसलिए, यह कोर्ट मानता है कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूत आपराधिक कानून में जरूरी स्टैंडर्ड (मानक) से कम हैं और बिना किसी शक के गुनाह साबित नहीं करते हैं.

कोर्ट ने तीनों को बरी करने का आदेश देते हुए कहा: "पहले हुई बातचीत और नतीजों को देखते हुए, यह कोर्ट मानता है कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा है, इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर वाया SHO P/S कुपवाड़ा बनाम वसीम इरशाद गबरू, मेहराजुद्दीन वानी और मेहराजुद्दीन गोजरी के मामले में, जो पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा के केस FIR नंबर 233/2020 से निकला है, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13, 20, 21, 23, 38 और 39 और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 के तहत सजा के लायक अपराध करने का आरोप है, सभी आरोपियों को आरोपों से बरी किया जाता है."

तीनों लोग 2020 में गिरफ्तारी के बाद से जिला कारागार कुपवाड़ा में बंद थे. कोर्ट ने आरोपियों की रिहाई का आदेश देते हुए कहा, "संबंधित डिस्ट्रिक्ट जेल के प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि वे ऊपर बताए गए आरोपियों को तुरंत उनकी हिरासत से रिहा करें, बशर्ते कि आरोपियों की किसी दूसरे केस में जरूरत न हो."

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