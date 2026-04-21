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NIA कोर्ट ने आतंकवाद से जुड़े मामले में तीन कश्मीरियों को बरी किया, रिहाई का आदेश

NIA कोर्ट ने आतंकवाद से जुड़े मामले में तीन कश्मीरियों को बरी किया, रिहाई का आदेश ( IANS )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में एनआईए कोर्ट ने बारामूला के सोपोर के रहने वाले तीन लोगों को आतंकवाद से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष हथियारों की कथित बरामदगी और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से उनके संबंध साबित करने में नाकाम रहा. एनआईए कोर्ट ने वसीम इरशाद गबरू, मेहराजुद्दीन वानी और मेहराजुद्दीन गोजरी को, "संदेह का लाभ" देते हुए बरी कर दिया और टिप्पणी की कि "शक, चाहे कितना भी मजबूत हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता." कुपवाड़ा के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज मंजीत सिंह मन्हास, जो NIA कोर्ट के निर्दिष्ट जज भी हैं, ने अपने 56 पन्नों के फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष का केस अलग-अलग बातों से भरा था और उसमें भरोसेमंद सबूतों का अभाव था. कोर्ट ने कहा, "...अभियोजन पक्ष गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत अपराधों के जरूरी हिस्सों को साबित करने में नाकाम रहा है, और रिकॉर्ड में मौजूद सबूत सजा दिलाने के लिए पूरी तरह से काफी नहीं हैं." तीनों कश्मीरियों को सितंबर 2020 में कुपवाड़ा जिले के द्रुगमूला (Drugmulla) में एक नाका (चेकपोस्ट) चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने कहा कि इस कथित जब्ती से कोई भी स्वतंत्र गवाह जुड़ा नहीं था. कोर्ट ने केस प्रॉपर्टी (दस्तावेजों) को संभालने में हुई गलतियों की ओर भी इशारा किया. कोर्ट ने कहा, "कथित हथियारों और नकदी की सीलबंदी और पहचान बिना किसी शक के साबित नहीं हुई है." कोर्ट ने आगे कहा, "...अभियोजन पक्ष जब्ती की कार्रवाई की हकीकत और कानूनी मान्यता साबित करने में नाकाम रहा है. ऐसी कमियां अभियोजन केस की जड़ तक जाती हैं और रिकवरी को कानूनी तौर पर भरोसे लायक नहीं बनातीं."