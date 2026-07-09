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ऑनलाइन आतंकवाद मामले पर एक्शन, 20 ठिकानों पर NIA की बड़ी कार्रवाई

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

कोलकाता: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आतंकवाद के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाते हुए ऑनलाइन कट्टरपंथ और आतंकी गतिविधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. इसी के तहत एनआईए ने पश्चिम बंगाल समेत देश के 20 जगहों की तलाशी ली है, जो कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हैं. आरोप है कि, देश के युवाओं को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. इसी को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पूरे देश में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है. जांचकर्ताओं के मुताबिक, विभिन्न प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के युवाओं को निशाना बनाकर दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रहे हैं।.प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मोबाइल फोन पर भड़काऊ वीडियो, पर्चे और संदेश भेजकर आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है. कथित तौर पर, इस देश के युवा समुदाय में कई व्यक्तियों के बीच अल कायदा और आईएसआईएस की आतंकवादी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है. आरोप है कि यह विभिन्न आतंकवादी संचालकों के माध्यम से किया जा रहा है. इस काम ऑनलाइन किया जाता है. युवा समुदाय को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. यह बात एनआईए के जांच अधिकारियों को प्रारंभिक जांच में पता चली है. इस शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार सुबह से देश के करीब 20 चिन्हित स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया. यह भी पता चला है कि ये सर्च आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में की गईं.