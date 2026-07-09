ETV Bharat / bharat

ऑनलाइन आतंकवाद मामले पर एक्शन, 20 ठिकानों पर NIA की बड़ी कार्रवाई

ऐसी जानकारी है कि, युवाओं में अल कायदा और आईएसआईएस की आतंकवादी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है.

NIA conducts searches in 20 locations across India, including Bengal, allegedly linked to militant activities
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 6:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आतंकवाद के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाते हुए ऑनलाइन कट्टरपंथ और आतंकी गतिविधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. इसी के तहत एनआईए ने पश्चिम बंगाल समेत देश के 20 जगहों की तलाशी ली है, जो कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हैं.

आरोप है कि, देश के युवाओं को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. इसी को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पूरे देश में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है.

जांचकर्ताओं के मुताबिक, विभिन्न प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के युवाओं को निशाना बनाकर दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रहे हैं।.प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मोबाइल फोन पर भड़काऊ वीडियो, पर्चे और संदेश भेजकर आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है.

कथित तौर पर, इस देश के युवा समुदाय में कई व्यक्तियों के बीच अल कायदा और आईएसआईएस की आतंकवादी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है. आरोप है कि यह विभिन्न आतंकवादी संचालकों के माध्यम से किया जा रहा है. इस काम ऑनलाइन किया जाता है.

युवा समुदाय को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. यह बात एनआईए के जांच अधिकारियों को प्रारंभिक जांच में पता चली है. इस शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार सुबह से देश के करीब 20 चिन्हित स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया. यह भी पता चला है कि ये सर्च आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में की गईं.

बंगाल में जांच करने वालों ने बांकुरा जिले के खटरा इलाके की तलाशी ली. एनआईए सूत्रों के मुताबिक, जांच करने वाले अधिकारी गुरुवार सुबह मीर आसिफ के घर पहुंचे, जिसे पहले आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. खबर है कि घर की काफी देर तक तलाशी लेने के बाद कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल स्टोरेज मीडिया और कुछ संदिग्ध सामान बरामद हुए.

जांच करने वाले अंदाजा लगा रहे हैं कि जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल बैन किए गए मिलिटेंट ग्रुप से बातचीत करने, प्रोपेगैंडा मटीरियल का लेन-देन करने या ऑनलाइन गतिविधि करने के लिए किया गया था या नहीं. हर बरामद डिवाइस को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा. वहां से मिली जानकारी के आधार पर, जांच करने वाले यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा नेटवर्क कहां फैला हुआ है, बातचीत का स्रोत क्या है और क्या कोई और व्यक्ति इन गतिविधियों से जुड़ा है या नहीं.

एनआईए सूत्रों के मुताबिक, मीर आसिफ द्वारा इस्तेमाल किए गए कई इलेक्ट्रिकल और डिजिटल सामान भी जब्त किए गए हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक, हाल के दिनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके युवाओं में चरमपंथी सोच फैलाने का ट्रेंड बढ़ा है. इसीलिए डिजिटल नेटवर्क को खत्म करना और ऐसे संगठनों की ऑनलाइन गतिविधियों के स्रोत की पहचान करना अब जांच का मुख्य फोकस है.

एनआईए सूत्रों के मुताबिक, देश भर में चले ऑपरेशन के दौरान मिले दस्तावेजों, डिजिटल जानकारी और दूसरे सामग्री की जांच के बाद जांच का दायरा दूसरे राज्यों तक बढ़ाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: Pahalgam Attack: लश्कर सरगना हाफिज सईद ने रची थी साजिश, NIA ने चार्जशीट में बनाया आरोपी

TAGGED:

NIA
MILITANT ACTIVITIES
NIA SEARCH
NIA SEARCH IN WEST BENGAL
NIA SEARCH 20 LOCATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.