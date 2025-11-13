अलकायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में NIA की 5 राज्यों में छापेमारी
एनआईए ने बांग्लादेशी प्रवासियों से जुड़े अलकायदा आतंकी षड़यंत्र मामले में बड़े पैमाने पर जांच छापेमारी की.
Published : November 13, 2025 at 8:25 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अलकायदा गुजरात आतंकी साजिश मामले में पांच राज्यों में 10 स्थानों पर छापेमारी की है. इस मामले में कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासी शामिल हैं. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
एजेंसी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि एनआईए की टीमों ने बुधवार को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा और गुजरात में विभिन्न संदिग्धों और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली. अधिकारी ने बताया कि कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं जिन्हें फोरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया है.
NIA Searches Multiple Locations in 5 States in Al Qaida Gujarat Terror Conspiracy Case pic.twitter.com/7T2G9tI3BN— NIA India (@NIA_India) November 13, 2025
एनआईए ने आरोप लगाया कि यह मामला 2023 में दर्ज किया गया था और चार बांग्लादेशी नागरिकों - मोहम्मद सोजिबमियान, मुन्ना खालिद अंसारी, अजरुल इस्लाम और अब्दुल लतीफ के जाली भारतीय पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने के इर्द-गिर्द घूमता है.
बयान में कहा गया, 'ये लोग प्रतिबंधित अल-कायदा आतंकवादी संगठन से जुड़े पाए गए. ये लोग बांग्लादेश में अल-कायदा के गुर्गों के लिए धन इकट्ठा करने और उसे हस्तांतरित करने में शामिल थे और मुस्लिम युवाओं को सक्रिय रूप से उकसाने में भी शामिल पाए गए.' एनआईए ने 10 नवंबर, 2023 को अहमदाबाद की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया था.