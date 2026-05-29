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नीमराणा में NIA का छापा: पाकिस्तान से हथियार तस्करी मामले में युवक से की पूछताछ

कोटपूतली-बहरोड: जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र में शनिवार को काफी हलचल मच गई जब NIA की एक टीम थाने पहुंची और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पंजाब में गिरफ्तार एक संदिग्ध गैंगस्टर से पूछताछ के दौरान मिली महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर की गई है. एजेंसी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र समेत चार राज्यों में कुल 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. राजस्थान में अजमेर और नीमराणा भी इस कार्रवाई के दायरे में रहे. जांच एजेंसियां कथित पाकिस्तान आधारित गैंगस्टर नेटवर्क और उसके सहयोगियों से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल कर रही हैं.

3 महीने पहले हुई थी गिरफ्तारी: नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि तीन महीने पहले जापानी जोन में एक कंपनी में काम करने वाले युवक को पंजाब में हथियार तस्करी के मामले में पकड़ा गया था. NIA की जांच के दौरान नीमराणा के शुभम का नाम सामने आया. इसके बाद NIA की टीम गुरुवार शाम को थाने पर पहुंची और युवक से पूछताछ की. हालांकि, एजेंसियों की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.