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नीमराणा में NIA का छापा: पाकिस्तान से हथियार तस्करी मामले में युवक से की पूछताछ

पंजाब में गिरफ्तार गैंगस्टर से मिली जानकारी के आधार पर NIA ने नीमराणा में छापेमारी की.

NIA Raid Neemrana
नीमराणा थाना, कोटपूतली-बहरोड (ETV Bharat kotputli-Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 3:03 PM IST

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कोटपूतली-बहरोड: जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र में शनिवार को काफी हलचल मच गई जब NIA की एक टीम थाने पहुंची और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पंजाब में गिरफ्तार एक संदिग्ध गैंगस्टर से पूछताछ के दौरान मिली महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर की गई है. एजेंसी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र समेत चार राज्यों में कुल 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. राजस्थान में अजमेर और नीमराणा भी इस कार्रवाई के दायरे में रहे. जांच एजेंसियां कथित पाकिस्तान आधारित गैंगस्टर नेटवर्क और उसके सहयोगियों से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल कर रही हैं.

3 महीने पहले हुई थी गिरफ्तारी: नीमराणा थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि तीन महीने पहले जापानी जोन में एक कंपनी में काम करने वाले युवक को पंजाब में हथियार तस्करी के मामले में पकड़ा गया था. NIA की जांच के दौरान नीमराणा के शुभम का नाम सामने आया. इसके बाद NIA की टीम गुरुवार शाम को थाने पर पहुंची और युवक से पूछताछ की. हालांकि, एजेंसियों की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

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हथियार और ड्रग तस्करी मामला: जानकारी के मुताबिक, भारत-पाकिस्तान सीमा के रास्ते हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले में कई संदिग्धों के नाम सामने आए हैं. NIA की टीम संबंधित व्यक्तियों से लगातार पूछताछ कर रही है. माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने के साथ एजेंसी इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है. अधिकारियों की ओर से आधिकारिक बयान जारी होने का इंतजार किया जा रहा है.

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चार राज्यों में NIA की रेड
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