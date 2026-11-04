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हजारीबाग में NIA की छापेमारी, दो घरों में करीब 7 घंटे तक चली छानबीन, फेक करेंसी से जुड़ा मामला

प्रिंटर मशीन व कुछ दस्तावेज अपने साथ ले जाती NIA टीम ( ETV BHARAT )

हजारीबाग: हजारीबाग में एनआईए की टीम ने दबिश दी. हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत हुरहुरु बाबा पथ एनआईए की टीम ने सुबह 3:00 बजे के आसपास पहुंची और दो घरों को अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया. बताया जाता है कि प्रदीप साव और उदय साव के घर पर छापेमारी हुई है. दोनों में पारिवारिक संबंध है.

बताया जाता है कि सुबह के लगभग 3:00 बजे के आसपास एनआईए की टीम दोनों घरों में पहुंची और करीब साथ घंटे तक छानबीन चली. हजारीबाग जिला प्रशासन ने भी इस जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का सहयोग किया. मिली जानकारी के अनुसार यह पूरी छानबीन फेक करेंसी से जुड़ा हुआ है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.