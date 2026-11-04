हजारीबाग में NIA की छापेमारी, दो घरों में करीब 7 घंटे तक चली छानबीन, फेक करेंसी से जुड़ा मामला
एनआईए की टीम ने हजारीबाग में दो घरों में छापेमारी की. इस दौरान कई अहम सबूत हाथ लगे हैं.
Published : November 4, 2026 at 12:53 PM IST
हजारीबाग: हजारीबाग में एनआईए की टीम ने दबिश दी. हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत हुरहुरु बाबा पथ एनआईए की टीम ने सुबह 3:00 बजे के आसपास पहुंची और दो घरों को अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया. बताया जाता है कि प्रदीप साव और उदय साव के घर पर छापेमारी हुई है. दोनों में पारिवारिक संबंध है.
बताया जाता है कि सुबह के लगभग 3:00 बजे के आसपास एनआईए की टीम दोनों घरों में पहुंची और करीब साथ घंटे तक छानबीन चली. हजारीबाग जिला प्रशासन ने भी इस जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का सहयोग किया. मिली जानकारी के अनुसार यह पूरी छानबीन फेक करेंसी से जुड़ा हुआ है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
छापेमारी के बाद एनआईए की टीम ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक प्रिंटर मशीन जब्त किया है, जिसे अपने साथ रांची ले गई है. बताया जाता है कि कुछ अहम सबूत भी हाथ लगे हैं. हालांकि मामला का खुलासा होने के बाद यह साफ हो सकेगा. फिलहाल एनआईए की टीम ने छापेमारी को लेकर किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं की है. टीम ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं किया जा सकता है.
छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर को अपने सुरक्षा घेरा में ले लिया था. किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी. वहीं, जिनके घर में छापेमारी चल रही थी, उन्हें भी घर से बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात घर में कुछ लोगों का आना-जाना होता है, लेकिन ये लोग कहां के रहने वाले हैं इसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं है.