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खुर्रम परवेज और इरफान मेहराज को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को एनआईए ने चुनौती दी, नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीए के मामले में कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज और पत्रकार इरफान मेहराज को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली एनआईए की याचिका पर नोटिस जारी किया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई कल यनि 21 जुलाई को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के बाद खुर्रम परवेज और इरफान मेहराज अभी जेल से रिहा नहीं किए गए हैं क्योंकि उनका बेल बांड भी वेरिफाई नहीं हो सका है.

बता दें कि 18 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को जमानत देने आदेश दिया था. इसके पहले खुर्रम परवेज को दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में जमानत दी थी. खुर्रम परवेज जम्मू एंड कश्मीर कोलीशन ऑफ सिविल सोसायटी का प्रोग्राम कोआर्डिनेटर और एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवालंटरी डिसैपियरेंसेंस का चेयरपर्सन है. उसे एनआईए ने 22 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था. एनआईए के मुताबिक खुर्रम परवेज भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मानवाधिकार कार्यकर्ता की आड़ में लश्कर-ए-तैयबा के एक सदस्य के साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क संचालित करता था.