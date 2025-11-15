ETV Bharat / bharat

दिल्ली ब्लास्ट मामला: NIA ने पश्चिम बंगाल से डॉक्टर को किया गिरफ्तार

रायगंज (पश्चिम बंगाल): दिल्ली विस्फोट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. जिसका नाम जांनिसार आलम उर्फ ​​जिगर है. जांनिसार आलम का परिवार मूल रूप से बंगाल का रहने वाला है, लेकिन कई साल पहले पंजाब के लुधियाना में बस गया था. एनआईए के अधिकारियों ने शुक्रवार को दालखोला थाना क्षेत्र के कोनाल गांव से डॉक्टर को गिरफ्तार किया, जहां वह एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आया था.

पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, कई साल पहले, परिवार के मुखिया तौहीद आलम, बाकी लोगों के साथ लुधियाना चले गए थे. वहां उन्होंने एक झोलाछाप डॉक्टर के रूप में काम किया. बाद में, उन्होंने अपने बेटे जांनिसार आलम को एमबीबीएस डॉक्टर बनाया. जांनिसार ने 2024 में हरियाणा के अल-फलाह विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की परीक्षा पास की. पिछले रविवार यानी 9 नवंबर को वह चंडीगढ़ एक परीक्षा देने गया था. फिर बुधवार यानी 12 नवंबर को वह एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए अपने गांव आया. दो दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. परिवार का दावा है कि जांनिसार एक अच्छा लड़का है.

पुलिस को गिरफ्तारी के कारण के बारे में जानकारी नहीं

वहीं, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की गिरफ्तारी से इलाके में सनसनी फैल गई है. इस्लामपुर के पुलिस अधीक्षक जॉबी थॉमस से बार-बार संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. जिला पुलिस सूत्रों के अनुसार, एनआईए की एक टीम ने दलखोला थाना अंतर्गत सुरजापुर हाई स्कूल के सामने से जिगर को गिरफ्तार किया. हालांकि, एनआईए ने पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के सही कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

चाचा का बयान

जांनिसार के चाचा अबुल कासिम ने बताया, "हालांकि जिगर का जन्म यहीं हुआ था, लेकिन वह बचपन से ही अपने माता-पिता और बहन के साथ लुधियाना में रहता था. जिगर ने 2024 में एमबीबीएस पास किया. उसने वहीं अपना चैंबर खोला. जिगर की पिछले रविवार को परीक्षा थी और वह पिछले बुधवार को अपनी मां और बहन के साथ यहां आया था. तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया."