पश्चिम बंगाल: NIA ने भांगर विस्फोट मामले में TMC के पूर्व विधायक मोल्ला को गिरफ्तार किया
बंगाल में एनआईए ने भांगर विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध और टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया.
Published : June 6, 2026 at 8:46 AM IST
कोलकाता: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार रात पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सौकत मोल्ला को गिरफ़्तार किया. उन्हें 'भगोड़ा' घोषित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद यह गिरफ़्तारी हुई. वे भांगर धमाके के मामले में मुख्य संदिग्ध हैं.
दक्षिण 24 परगना जिले के दक्षिण बामुनिया गाँव में 19 मार्च को देसी बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे. बताया जा रहा है कि वहाँ बम बनाए जा रहे थे. एनआईए के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, 'हमने भांगर बम धमाके के मामले की चल रही जांच के तहत सौकत मोल्ला को गिरफ़्तार किया है. उसे कल अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'
टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या चार हो गई है. अधिकारी ने बताया कि कैनिंग पूर्व के पूर्व विधायक मोल्ला को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए एनआईए दफ्तर ले जाया गया. साथ ही उस बाइकर को भी हिरासत में लिया गया जिसके साथ आरोपी बाइक पर पीछे बैठा था.
हालांकि मोल्ला के परिवार वालों का दावा है कि उन्हें कोलकाता के चिंगरीघाटा इलाके से हिरासत में लिया गया था और उन्होंने एजेंसी के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया था. मोल्ला की बेटी ने पत्रकारों से कहा, 'मेरे पिता घर पर नहीं थे. वह किसी निजी काम से बाहर गए थे. उन्होंने अधिकारियों के सामने सरेंडर किया. हम (परिवार के सदस्य और मेरे पिता) चिंगरीघाटा के पास एक होटल में थे, न कि कमालगाजी के आसपास कहीं.'
यह गिरफ्तारी उस घटना के एक दिन बाद हुई जब केंद्रीय एजेंसी ने मोल्ला के घर और दक्षिण 24 परगना जिले में उनसे जुड़ी कई अन्य जगहों पर बड़े पैमाने पर तलाशी ली थी. जांच के हिस्से के तौर पर एनआईए की टीमों ने गुरुवार को मौखाली, बारुईपुर और सोनारपुर में कई जगहों पर छापेमारी की थी.
एनआईए ने गुरुवार को उस चार-पहिया वाहन के ड्राइवर को गिरफ्तार किया था जिसका इस्तेमाल बम बनाने वालों को लाने-ले जाने में किया गया था. गौरतलब है कि कैनिंग पूर्व विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले और 2016 व 2021 में चुनाव जीतने वाले मोल्ला की सुरक्षा राज्य सरकार ने हाल ही में हटा ली थी. अधिकारियों ने बताया कि एनआईए ने इससे पहले मोल्ला के परिवार के सदस्यों के जरिए उन्हें समन भेजा था और जांच के दौरान उनके बेटे से पूछताछ भी की थी.