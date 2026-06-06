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पश्चिम बंगाल: NIA ने भांगर विस्फोट मामले में TMC के पूर्व विधायक मोल्ला को गिरफ्तार किया

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से शुक्रवार को एनआईए ने भांगर विस्फोट मामले में तृणमूल के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को गिरफ्तार किया ( PTI )

कोलकाता: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार रात पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सौकत मोल्ला को गिरफ़्तार किया. उन्हें 'भगोड़ा' घोषित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद यह गिरफ़्तारी हुई. वे भांगर धमाके के मामले में मुख्य संदिग्ध हैं. दक्षिण 24 परगना जिले के दक्षिण बामुनिया गाँव में 19 मार्च को देसी बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे. बताया जा रहा है कि वहाँ बम बनाए जा रहे थे. एनआईए के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, 'हमने भांगर बम धमाके के मामले की चल रही जांच के तहत सौकत मोल्ला को गिरफ़्तार किया है. उसे कल अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.' टीएमसी नेता की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या चार हो गई है. अधिकारी ने बताया कि कैनिंग पूर्व के पूर्व विधायक मोल्ला को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए एनआईए दफ्तर ले जाया गया. साथ ही उस बाइकर को भी हिरासत में लिया गया जिसके साथ आरोपी बाइक पर पीछे बैठा था.