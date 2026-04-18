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अलगाववादी नेता शब्बीर शाह 1996 के मामले में गिरफ्तार, जांच के लिए जम्मू-कश्मीर ले जाया जाएगा

अधिकारियों ने बताया कि अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को सोमवार को जम्मू-कश्मीर ले जाया जाएगा और एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा.

NIA Arrests Separatist Leader Shabir Shah Arrested in 1996 Case, To Be Taken to Jammu Kashmir for Probe
अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 18, 2026 at 3:42 PM IST

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श्रीनगर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जम्मू-कश्मीर में 1996 में दर्ज एक मामले के सिलसिले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.

अधिकारियों ने बताया कि शाह को शुक्रवार शाम पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने एनआईए को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड दी, जिससे जांच अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए शाह को जम्मू-कश्मीर ले जाने की इजाजत मिल गई.

अधिकारियों ने बताया कि शाह को सोमवार को जम्मू-कश्मीर ले जाया जाएगा और वहां की एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा.

शब्बीर शाह के परिवार वालों ने गिरफ्तारी की पुष्टि की लेकिन कहा कि इस घटना के बाद से वे उनसे बात नहीं कर पाए हैं. उन्होंने कहा, "हमें कल (शुक्रवार को) कोर्ट में इस घटना के बारे में पता चला. हम उनसे बात नहीं कर पाए हैं."

यह मामला 17 जुलाई 1996 का है, जब श्रीनगर के शेरगढ़ी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई थी. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान हुई थी. कहा जाता है कि जुलूस के दौरान नारे लगने से अशांति फैल गई, जो बाद में हिंसक हो गई.

सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया है कि घटना के दौरान हथियारबंद आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे.

यह गिरफ्तारी शाह को दूसरे मामलों में कानूनी राहत मिलने के कुछ हफ्ते बाद हुई है. 12 मार्च, 2026 को, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक अलग मामले में ज़मानत दी थी, जिसकी जांच एनआईए कर रही है. बाद में उन्हें 28 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत दी गई थी.

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SHABIR SHAH ARRESTED
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