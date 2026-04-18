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अलगाववादी नेता शब्बीर शाह 1996 के मामले में गिरफ्तार, जांच के लिए जम्मू-कश्मीर ले जाया जाएगा

अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. ( IANS )

श्रीनगर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जम्मू-कश्मीर में 1996 में दर्ज एक मामले के सिलसिले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि शाह को शुक्रवार शाम पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने एनआईए को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड दी, जिससे जांच अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए शाह को जम्मू-कश्मीर ले जाने की इजाजत मिल गई. अधिकारियों ने बताया कि शाह को सोमवार को जम्मू-कश्मीर ले जाया जाएगा और वहां की एक स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा. शब्बीर शाह के परिवार वालों ने गिरफ्तारी की पुष्टि की लेकिन कहा कि इस घटना के बाद से वे उनसे बात नहीं कर पाए हैं. उन्होंने कहा, "हमें कल (शुक्रवार को) कोर्ट में इस घटना के बारे में पता चला. हम उनसे बात नहीं कर पाए हैं."