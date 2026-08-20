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भैरव त्रिपाठी गिरफ्तार, AK-47 केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, नागालैंड से बिहार हथियार लाने की साजिश का आरोप

भैरव त्रिपाठी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर नागालैंड के दीमापुर से प्रतिबंधित हथियार बिहार लाने की साजिश रची थी. रिपोर्ट- विवेक

bhairav tripathi arrest
भैरव त्रिपाठी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2026 at 11:26 PM IST

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मुजफ्फरपुर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एके 47 राइफल बरामदगी मामले में बड़ी गिरफ्तारी की है. एनआई के अनुसार, 19 अगस्त को मामले में फरार चल रहे आरोपी भैरव त्रिपाठी को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज का रहने वाला है.

NIA के अनुसार, भैरव त्रिपाठी ने अन्य आरोपितों के साथ मिलकर नगालैंड के दीमापुर से प्रतिबंधित हथियार बिहार लाने की साजिश रची थी. एजेंसी अब उससे हथियारों की खरीद-बिक्री, फंडिंग और उसके गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है.

यह मामला मुजफ्फरपुर के फकुली थाना कांड संख्या 19/2024 से जुड़ा है. 7 मई 2024 को फकुली पुलिस ने मुर्गटिया पुल के पास एक AK-47 राइफल, लेंस और जिंदा गोलियां बरामद की थीं.

वहीं, 5 जुलाई 2024 को मुजफ्फरपुर जंक्शन से विकास कुमार और सत्यम कुमार को AK-47 के लेंस और बट के साथ गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया था कि वे दीमापुर से हथियारों की खेप लाकर बिहार में बेचते थे.

जांच में पूर्वी चंपारण के मधुबन निवासी मोहम्मद अहमद अंसारी का नाम सामने आया, जिस पर हथियारों की सप्लाई करने का आरोप है. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि विकास कुमार ने फकुली थाना क्षेत्र के मनकौली निवासी मुखिया के पुत्र देवमणि कुमार को AK-47 बेची थी. इसके बाद पुलिस ने मनकौली श्मशान घाट से AK-47 और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए थे.

मामले की गंभीरता को देखते हुए अगस्त 2024 में इसकी जांच NIA को सौंप दी गई थी. इसके बाद एजेंसी ने हथियार तस्करी के नेटवर्क की जांच शुरू की. NIA इस मामले में अब तक कई आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है.

एजेंसी ने 8 मई 2025 को विकास कुमार, सत्यम कुमार, देवमणि राय और अहमद अंसारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. इसके बाद 20 फरवरी 2026 को मंजूर खान और 15 अप्रैल 2026 को कुंदन कुमार उर्फ कुंदन भगत के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया.

भैरव त्रिपाठी की गिरफ्तारी के बाद NIA अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है. एजेंसी के मुताबिक, मामले की जांच अभी जारी है.

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