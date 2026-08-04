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Gen-Z को टारगेट करने का प्लान! जैश आतंकी हमीम मंडल, अर्पिता से पूछताछ, NIA और STF को मिले अहम सुराग

आतंकवादी हमीम को पुलिस वैन में ले जाते हुए पुलिस ( ETV Bharat )

कोलकाता: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के मुताबिक, गिरफ्तार किए दो लोग, हमीम मंडल और अर्पिता से पूछताछ में जैश-ए-मोहम्मद और आईएसआई से उनके कथित लिंक के बारे में कई अहम सुराग मिले हैं. एनआईए अधिकारियों को शक है कि बंगाल के युवाओं को टारगेट करके एक 'कट्टरपंथी नेटवर्क' बनाने की एक संगठित प्रयास चल रहा था. इसके बारे में विस्तार से पता लगाने के लिए उनसे कड़ी पूछताछ जारी है. पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने कथित जासूसी नेटवर्क की जांच के सिलसिले में सोमवार को हावड़ा से आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध गुर्गे हमीम मंडल के एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान आदित्य सिंह उर्फ राज उर्फ राजू के रूप में हुई है जिसे हमीम मंडल और उसकी कथित सहयोगी अर्पिता सरकार से पूछताछ के दौरान मिली जानकारियों के आधार पर पड़ोसी जिले हावड़ा के ‘बेलिलियस रोड’ से पकड़ा गया. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाने और राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन मामले के तहत बंगाल पुलिस और एसटीएफ पहले ही आतंकी संगठन जैश के दो आतंकवादियों हामिद और अर्पिता को गिरफ्तार कर चुकी है. सूत्रों का दावा है कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों के साथी आदित्य सिंह को पाकिस्तान से खास काम मिले थे. इसका मुख्य मकसद 'Gen-Z' डेमोग्राफिक पर असर डालना था. उसे पूरे राज्य में कॉलेज छात्रों,खासकर कोलकाता और उसके बाहर की युवतियों से ऑनलाइन कॉन्टैक्ट बनाने का काम सौंपा गया था. जांच करने वालों का आरोप है कि इस प्लान में केंद्र सरकार की बुराई करना, भारत विरोधी बातें फैलाना और धीरे-धीरे युवाओं के एक हिस्से को कट्टरपंथ की ओर धकेलना शामिल था.