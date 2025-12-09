NIA और स्टेट पुलिस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के मामलों पर एक्टिवली काम कर रही है: नित्यानंद राय
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोकसभा में सरकार द्वारा अपनाए गए आतंकवाद विरोधी उपायों के बारे में जवाब दे रहे थे.
Published : December 9, 2025 at 1:56 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और राज्य पुलिस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के मामलों की सक्रिय (एक्टिवली) जांच कर रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं, चार्जशीट हुई हैं और सजा हुई है.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि, एनआईए और स्टेट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) के बीच सुरक्षित डेटा शेयरिंग को आसान बनाने के लिए NATGRID के IT प्लेटफॉर्म पर एक ऑर्गनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस (OCND) बनाया जा रहा है, जबकि अपग्रेडेड NATGRID टूल्स, खासकर 'GANDIVA', मल्टी-सोर्स डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में मदद कर रहे हैं.
लोकसभा में कांग्रेस सांसद ई तुकाराम के उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि सेंट्रल एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन से टेरर मॉड्यूल के खिलाफ सफल जॉइंट ऑपरेशन हो पाए हैं, जो भर्ती और टेररिज्म की फाइनेंसिंग में शामिल हैं.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आगे कहा कि, पिछले दो सालों में, सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें इंटेलिजेंस बढ़ाने, एजेंसी के बीच तालमेल, ऑनलाइन कट्टरता और एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म से उभरते खतरों से निपटने और बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने पर फोकस किया गया है. उन्होंने कहा कि, इससे आतंकी खतरों को कम करने के लिए सेंट्रल और स्टेट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की क्षमता काफी मजबूत हुई है.
उन्होंने कहा कि NIA ने एक नेशनल टेरर डेटाबेस फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर (NTDFAC) भी बनाया है, जिसमें बिग-डेटा एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, जिसे प्रायोरिटी वाले फोरेंसिक एनालिसिस और सबूतों के साइंटिफिक कलेक्शन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज (DFSS) के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन से सपोर्ट मिला है.
नित्यानंद राय ने कहा कि जिला लेवल तक बेहतर मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) कनेक्टिविटी के जरिए कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया गया है, जिससे हिंसक चरमपंथ, उभरती सुरक्षा चुनौतियों, क्रिप्टोकरेंसी, ड्रग-ट्रैफिकिंग, टेरर फ़ाइनेंसिंग, बायो-टेररिज्म, फेक इंडियन करेंसी नोट्स (FICN), साइबर कोऑर्डिनेशन वगैरह पर अलग-अलग MAC फोकस ग्रुप्स के एनालिटिकल और प्रेडिक्टिव फंक्शन बेहतर हुए हैं.
मंत्री ने आगे यह भी कहा कि, हार्डवेयर और नेटवर्क स्पीड को बढ़ाने के मकसद से MAC से सब्सिडियरी-MAC (SMAC) नेटवर्क को अपग्रेड किया गया है. यह इनपुट के रियल-टाइम एनालिसिस के लिए AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और ML (मशीन लर्निंग) इनेबल्ड सॉफ्टवेयर फैसिलिटी भी देता है.
राय ने कहा कि NIA, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और स्टेट एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) जैसी सेंट्रल एजेंसियां, जिन्हें मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) प्लेटफॉर्म से सपोर्ट मिलता है, आसानी से डेटा शेयर करने और एनालिसिस के लिए डिजिटल टूल्स का तेजी से इस्तेमाल कर रही हैं.
राय ने सदन को बताया कि, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के तहत एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल से जुड़े बड़ी संख्या में URLs को ब्लॉक कर दिया गया है, साथ ही साइबर-पेट्रोलिंग और डिजिटल सर्विलांस के उपाय भी बढ़ा दिए गए हैं.
नित्यानंद राय ने आगे कहा कि, बॉर्डर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली सेनाओं को ड्रोन, थर्मल इमेजर, नाइट-विज़न डिवाइस, सेंसर और रियल-टाइम रडार और ऑप्टिकल सिस्टम जैसी एडवांस्ड सर्विलांस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है.
भारत ने क्रॉस-बॉर्डर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पार्टनर देशों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाई है, इसकी शुरुआत करते हुए राय ने कहा कि, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (CIBMS) के तहत, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, बेहतर फेंसिंग, तेज़ पेट्रोलिंग और ड्रोन और सेंसर के ज़्यादा इस्तेमाल से सेंसिटिव बॉर्डर पर सुरक्षा मजबूत हुई है. इन उपायों से घुसपैठ की कोशिशें कम हुई हैं, ड्रोन इंटरसेप्शन ज्यादा हुए हैं, और हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ बड़ी मात्रा में बरामद हुए हैं. उन्होंने कहा कि, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के जरिए कई टेरर नेटवर्क को बेअसर किया गया है.
राय ने कहा कि स्किल्ड फोरेंसिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने और लैबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने को प्राथमिकता दी गई है, जिससे असरदार जांच के लिए जरूरी टेक्निकल और एनालिटिकल क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी हुई है.
नित्यानंद राय ने कहा कि, पिछले कुछ सालों में, देश में फोरेंसिक के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक खास मिशन शुरू किया गया है. इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की स्कीमों पर 4,800 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए गए हैं. स्टेट फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज (SFSLs) के मॉडर्नाइज़ेशन और अपग्रेडेशन के लिए 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लगभग 233 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है.
राय ने कहा कि, इन कोशिशों से राज्यों को एडवांस्ड DNA टेस्टिंग मशीनें, मॉडर्न फोरेंसिक इक्विपमेंट और मोबाइल फोरेंसिक वैन खरीदने में मदद मिली है, ताकि तेजी से ऑन-साइट जांच हो सके और फोरेंसिक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म की एफिशिएंसी बढ़ सके.
ये भी पढ़ें: शीतकालीन सत्र 2025: वंदे मातरम पर अमित शाह बोले- देश को हम मां के रूप में देखते हैं