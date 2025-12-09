ETV Bharat / bharat

NIA और स्टेट पुलिस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के मामलों पर एक्टिवली काम कर रही है: नित्यानंद राय

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और राज्य पुलिस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के मामलों की सक्रिय (एक्टिवली) जांच कर रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं, चार्जशीट हुई हैं और सजा हुई है.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा कि, एनआईए और स्टेट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) के बीच सुरक्षित डेटा शेयरिंग को आसान बनाने के लिए NATGRID के IT प्लेटफॉर्म पर एक ऑर्गनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस (OCND) बनाया जा रहा है, जबकि अपग्रेडेड NATGRID टूल्स, खासकर 'GANDIVA', मल्टी-सोर्स डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में मदद कर रहे हैं.

लोकसभा में कांग्रेस सांसद ई तुकाराम के उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि सेंट्रल एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन से टेरर मॉड्यूल के खिलाफ सफल जॉइंट ऑपरेशन हो पाए हैं, जो भर्ती और टेररिज्म की फाइनेंसिंग में शामिल हैं.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आगे कहा कि, पिछले दो सालों में, सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें इंटेलिजेंस बढ़ाने, एजेंसी के बीच तालमेल, ऑनलाइन कट्टरता और एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म से उभरते खतरों से निपटने और बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने पर फोकस किया गया है. उन्होंने कहा कि, इससे आतंकी खतरों को कम करने के लिए सेंट्रल और स्टेट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की क्षमता काफी मजबूत हुई है.

उन्होंने कहा कि NIA ने एक नेशनल टेरर डेटाबेस फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर (NTDFAC) भी बनाया है, जिसमें बिग-डेटा एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, जिसे प्रायोरिटी वाले फोरेंसिक एनालिसिस और सबूतों के साइंटिफिक कलेक्शन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज (DFSS) के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन से सपोर्ट मिला है.

नित्यानंद राय ने कहा कि जिला लेवल तक बेहतर मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) कनेक्टिविटी के जरिए कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया गया है, जिससे हिंसक चरमपंथ, उभरती सुरक्षा चुनौतियों, क्रिप्टोकरेंसी, ड्रग-ट्रैफिकिंग, टेरर फ़ाइनेंसिंग, बायो-टेररिज्म, फेक इंडियन करेंसी नोट्स (FICN), साइबर कोऑर्डिनेशन वगैरह पर अलग-अलग MAC फोकस ग्रुप्स के एनालिटिकल और प्रेडिक्टिव फंक्शन बेहतर हुए हैं.

मंत्री ने आगे यह भी कहा कि, हार्डवेयर और नेटवर्क स्पीड को बढ़ाने के मकसद से MAC से सब्सिडियरी-MAC (SMAC) नेटवर्क को अपग्रेड किया गया है. यह इनपुट के रियल-टाइम एनालिसिस के लिए AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और ML (मशीन लर्निंग) इनेबल्ड सॉफ्टवेयर फैसिलिटी भी देता है.

राय ने कहा कि NIA, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और स्टेट एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) जैसी सेंट्रल एजेंसियां, जिन्हें मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) प्लेटफॉर्म से सपोर्ट मिलता है, आसानी से डेटा शेयर करने और एनालिसिस के लिए डिजिटल टूल्स का तेजी से इस्तेमाल कर रही हैं.