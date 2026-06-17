RSS कार्यालय पर हमला: NIA और बम निरोधक दस्ते ने की घटनास्थल की जांच, धमाके का एक और वीडियो आया सामने
रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमले की NIA और झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते ने जांच की. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : June 17, 2026 at 5:44 PM IST
रांची: आरएसएस के रांची कार्यालय पर हमले के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है. एक तरफ रांची पुलिस ने घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है. वहीं दूसरी तरफ मामले की जांच के लिए एनआईए और बीडीएस की टीम भी घटनास्थल का दौरा कर चुकी है.
सबसे पहले बीडीएस ने की जांच
आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है. कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले दोनों हमलावरों की खोज शुरू कर दी गई है. रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि वारदात के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया है.
वहीं हमले की जांच के लिए रांची पुलिस के बाद झारखंड जगुआर की बीडीएस टीम मौके पर पहुंची. आरएसएस कार्यालय की जांच के बाद बीडीएस टीम के अधिकारियों ने बताया कि जिस ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग बम बनाने के लिए किया गया था, वह पेट्रोल था. अधिकारियों ने बताया कि यह मामला पूरी तरह से आरएसएस कार्यालय में आग लगाने से जुड़ा हुआ है. जांच के दौरान आरएसएस कार्यालय से किसी भी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है. बीडीएस टीम के अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोल बम से हमला कर बिल्डिंग में आग लगाने की कोशिश की गई थी.
एनआईए ने भी की जांच
बीडीएस टीम के वापस लौट जाने के बाद आरएसएस कार्यालय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की एंट्री हुई. एनआईए के अफसरों ने काफी देर तक आरएसएस कार्यालय का चप्पा-चप्पा खंगाला. हालांकि, जांच में एनआईए की टीम ने क्या पाया? इसकी जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई.
धमाके का एक और वीडियो आया सामने
वहीं इसी बीच आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस फुटेज में यह साफ नजर आ रहा है कि हमलावरों के द्वारा फेंका गया एक पेट्रोल बम छत के ऊपर जाकर गिरा था, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ था. इससे पहले जो भी सीसीटीवी फुटेज मिले थे, उसे देखकर यह लग रहा था कि पेट्रोल बम आरएसएस कार्यालय के बाउंड्री के अंदर नहीं गिरे थे, लेकिन छत पर लगे सीसीटीवी फुटेज ने यह साबित कर दिया कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे.
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