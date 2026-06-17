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RSS कार्यालय पर हमला: NIA और बम निरोधक दस्ते ने की घटनास्थल की जांच, धमाके का एक और वीडियो आया सामने

रांची: आरएसएस के रांची कार्यालय पर हमले के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है. एक तरफ रांची पुलिस ने घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है. वहीं दूसरी तरफ मामले की जांच के लिए एनआईए और बीडीएस की टीम भी घटनास्थल का दौरा कर चुकी है.

सबसे पहले बीडीएस ने की जांच

आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है. कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले दोनों हमलावरों की खोज शुरू कर दी गई है. रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने बताया कि वारदात के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया है.

RSS कार्यालय पर हमला (Etv Bharat)

वहीं हमले की जांच के लिए रांची पुलिस के बाद झारखंड जगुआर की बीडीएस टीम मौके पर पहुंची. आरएसएस कार्यालय की जांच के बाद बीडीएस टीम के अधिकारियों ने बताया कि जिस ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग बम बनाने के लिए किया गया था, वह पेट्रोल था. अधिकारियों ने बताया कि यह मामला पूरी तरह से आरएसएस कार्यालय में आग लगाने से जुड़ा हुआ है. जांच के दौरान आरएसएस कार्यालय से किसी भी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है. बीडीएस टीम के अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोल बम से हमला कर बिल्डिंग में आग लगाने की कोशिश की गई थी.