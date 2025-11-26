ETV Bharat / bharat

NIA ने दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश को अलर्ट किया

नई दिल्ली: लाल किले में हुए आतंकी धमाके की जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी एजेंसियों को उन राज्यों में छिपे व्हाइट कॉलर के आतंकी मॉड्यूल के सपोर्टर्स और हमदर्दों के बारे में जानकारी दी है. NIA के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा, “NIA, दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, UP पुलिस और अलग-अलग सिस्टर एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है. एजेंसी धमाके के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने और मामले में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने के लिए कई सुरागों की भी जांच कर रही है.” एजेंसी ने मंगलवार शाम को फरीदाबाद से धौज के रहने वाले लाल किले में हुए धमाके के एक और साजिशकर्ता शोएब को गिरफ्तार किया. NIA की जांच में पता चला कि शोएब ने लाल किले में हुए धमाके से पहले उमर (सुसाइड बॉम्बर) को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे. 'अलग-अलग सुरागों की जांच'

प्रवक्ता ने कहा, “एजेंसी सुसाइड बॉम्बिंग के सिलसिले में अलग-अलग सुरागों की जांच कर रही है और इस भयानक हमले में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए संबंधित पुलिस फोर्स के साथ मिलकर राज्यों में तलाशी ले रही है.” NIA ने इससे पहले केस की जांच के दौरान कार बम धमाके करने वाले उमर के छह और खास साथियों को गिरफ्तार किया था. जाने-माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट और उत्तर प्रदेश और असम पुलिस के पूर्व डायरेक्टर जनरल प्रकाश सिंह ने कहा, “NIA उन आतंकी संगठनों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लाल किला ब्लास्ट केस से जुड़े हैं. मेरा मानना ​​है कि लाल किला ब्लास्ट की घटना के बाद, कई इस्लामिक संस्थान और मदरसे पहले ही इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी में आ गए हैं.”