NIA ने दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश को अलर्ट किया

NIA सुसाइड बॉम्बिंग के सिलसिले में अलग-अलग सुरागों का पता लगा रही है और राज्य पुलिस फोर्स के साथ मिलकर सर्च अभियान चला रही है.

NIA ने दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश को अलर्ट किया (PTI सांकेतिक)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 1:47 PM IST

नई दिल्ली: लाल किले में हुए आतंकी धमाके की जांच के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी एजेंसियों को उन राज्यों में छिपे व्हाइट कॉलर के आतंकी मॉड्यूल के सपोर्टर्स और हमदर्दों के बारे में जानकारी दी है.

NIA के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा, “NIA, दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, UP पुलिस और अलग-अलग सिस्टर एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है. एजेंसी धमाके के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने और मामले में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने के लिए कई सुरागों की भी जांच कर रही है.”

एजेंसी ने मंगलवार शाम को फरीदाबाद से धौज के रहने वाले लाल किले में हुए धमाके के एक और साजिशकर्ता शोएब को गिरफ्तार किया. NIA की जांच में पता चला कि शोएब ने लाल किले में हुए धमाके से पहले उमर (सुसाइड बॉम्बर) को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे.

'अलग-अलग सुरागों की जांच'
प्रवक्ता ने कहा, “एजेंसी सुसाइड बॉम्बिंग के सिलसिले में अलग-अलग सुरागों की जांच कर रही है और इस भयानक हमले में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए संबंधित पुलिस फोर्स के साथ मिलकर राज्यों में तलाशी ले रही है.” NIA ने इससे पहले केस की जांच के दौरान कार बम धमाके करने वाले उमर के छह और खास साथियों को गिरफ्तार किया था.

जाने-माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट और उत्तर प्रदेश और असम पुलिस के पूर्व डायरेक्टर जनरल प्रकाश सिंह ने कहा, “NIA उन आतंकी संगठनों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो लाल किला ब्लास्ट केस से जुड़े हैं. मेरा मानना ​​है कि लाल किला ब्लास्ट की घटना के बाद, कई इस्लामिक संस्थान और मदरसे पहले ही इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी में आ गए हैं.”

डॉक्टरों का शामिल होना गंभीर ट्रेंड
उन्होंने कहा कि आतंकी घटनाओं में कट्टरपंथी डॉक्टरों का शामिल होना एक बहुत ही गंभीर ट्रेंड है. शुरुआती जांच के नतीजों का हवाला देते हुए सिंह ने कहा कि पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) पर बम ब्लास्ट में शामिल होने का शक था. सिंह ने कहा, “हालांकि, NIA की जांच खत्म होने के बाद सच्चाई सामने आएगी.”

NIA ने पहले पुलवामा के डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग के डॉ अदील अहमद राथर, लखनऊ की डॉ शाहीन सईद को गिरफ्तार किया है - ये सभी फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं. एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के शोपियां के एक मौलवी मुफ्ती इरफान अहमद वागे को भी गिरफ्तार किया है.

100 से अधिक गवाहों से पूछताछ
NIA की जांच में कहा गया है कि इन सभी ने आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए थे और कई दूसरे घायल हुए थे. इससे पहले NIA ने कश्मीर के रहने वाले जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश और दिल्ली से आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने अब तक 100 से ज़्यादा गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें 10 नवंबर को देश की राजधानी में हुए धमाके में घायल हुए लोग भी शामिल हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP शेष पॉल वैद ने NIA और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई की तारीफ की. वैद ने कहा, “मुझे यकीन है कि NIA 10 नवंबर के दिल्ली बम धमाके के असली साजिशकर्ताओं की पहचान जरूर कर लेगी. दिल्ली धमाके से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करके एजेंसी सही दिशा में जा रही है.” वैद ने कहा, “अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकवाद का अड्डा लगती है. मुझे खुशी है कि सरकार ऐसी फ्रॉड यूनिवर्सिटीज के पीछे पड़ रही है. ऐसी यूनिवर्सिटी को तुरंत बंद कर देना चाहिए.”

