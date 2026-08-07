केरलम में सबसे ज्यादा धंसे पुल-ओवरब्रिज; तेलंगाना में ठेकेदार पर लगा 134 करोड़ का जुर्माना
महाराष्ट्र में पुल धंसने की 8 घटनाएं, बिहार में 6, मध्य प्रदेश में ठेकेदार पर लगी 119 करोड़ की भारी पेनाल्टी.
Published : August 7, 2026 at 5:05 PM IST
हैदराबाद : NHs Bridges Flyovers Damages : कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का 13 जुलाई को लोकार्पण हुआ. करीब 4200 करोड़ से बना यह एक्सप्रेसवे बारिश का एक भी सीजन नहीं झेल पाया. कई जगहों पर यह धंस गया. इसके बाद से देशभर में हाईवे-ओवरब्रिजों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे. इस बीच संसद में भी इससे जुड़े सवाल पूछे गए. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इनके जवाब दिए. बताया कि लापरवाही मिलने पर कई राज्यों में ठेकेदारों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है.
नितिन गडकरी ने संसद में देशभर के आंकड़े पेश किए. इसके अनुसार केरलम में पुल-ओवरब्रिज धंसने या इन्हें गंभीर नुकसान पहुंचने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए. साल 2020 से लेकर 2026 में अब तक यहां ऐसी 9 घटनाएं हुईं. महाराष्ट्र इस मामले में देशभर में दूसरे पायदान पर रहा. वहां कुल 8 घटनाएं हुईं. वहीं 6 घटनाओं के साथ बिहार तीसरे स्थान पर रहा. वहां 6 मामले सामने आए. जबकि गुजरात-जम्मू कश्मीर, असम दिल्ली जैसे राज्यों में इस तरह की केवल एक-एक घटनाएं ही हुईं.
दरअसल, इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है. इसमें 6 अगस्त को गोवा के सांसद कैप्टन विराटो फर्नांडीस ने मंत्री नितिन गडकरी से सवाल पूछे थे. उन्होंने पूछा था कि साल 2014 से अब तक ठेकेदारों की लापरवाही के कारण कितनी सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुल-फ्लाईओवर ढह गए या टूट गए?, खराब निर्माण करने वाले ठेकेदारों की संख्या कितनी है?, राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाते समय मानकों का ध्यान न रखने पर निचले इलाकों में पानी भरने के कितने मामले सामने आए?.
हाईवे निर्माण में क्वालिटी स्टैंडर्ड पर फोकस : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान कई तरह की सावधानियां बरती जाती हैं. क्वालिटी स्टैंडर्ड का ध्यान रखा जाता है. सड़कों और पुलों का निर्माण इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC) के तय नियमों के मुताबिक हो, यह सुनिश्चित किया जाता है. निर्माण की रोजाना मॉनिटरिंग के लिए अथॉरिटी इंजीनियर या 'इंडिपेंडेंट इंजीनियरों की तैनाती की जाती है. सरकारी विभागों और संबंधित एजेंसियों के बड़े अफसर भी गुणवत्ता की जांच करते हैं. वहीं तेलंगाना में लापरवाही पर ठेकेदार पर 134 करोड़ का जुर्माना लगा. मध्य प्रदेश इस मामले में देशभर में दूसरे स्थान पर रहा.
तेलंगाना में सबसे ज्यादा जुर्माना : सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार तेलंगाना में साल 2022 में पुल-फ्लाईओवर-ओवरब्रिज में खराबी की एक घटना सामने आई थी. ठेकेदार को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उस पर 134.78 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था. आंकड़ों के अनुसार यह देशभर में सबसे ज्यादा है. इसी तरह मध्य प्रदेश में भी साल 2025 में इस तरह का एक मामला सामने आया था. इस मामले में भी ठेकेदार पर 119 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था. महाराष्ट्र में इस तरह के कुल 8 मामलों में 46.33 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था.
इन राज्यों में भी लगाई गई पेनाल्टी : संसद में पेश सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों में जुर्माने के लिए किसी एक वजह को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है. पुल-ओवरब्रिज-फ्लाईओवर के धंसने, कोई बड़ी तकनीकी विफलता या मुख्य ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचने जैसे बिंदुओं के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई. जम्मू कश्मीर में साल 2022 के ऐसे एक मामले में मुख्य निर्माण कंपनी के ठेकेदार पर प्रोजेक्ट की कुल लागत का 1% जुर्माना लगाया गया. उसे ब्लैक लिस्ट भी किया गया. गुजरात में साल 2025 में सामने आए एक मामले में 2.80 करोड़ का जुर्माना लगाया गया.
लापरवाही पर जुर्माने के अलावा अन्य भी कार्रवाई : सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार पुल-ओवरब्रिज-फ्लाईओवर धंसने आदि की घटनाओं में जुर्माने के अलावा अन्य भी कई तरह की कार्रवाई की गई. दिल्ली में साल 2023 के एक ऐसे मामले में ठेकेदार को अपने खर्च पर सुधार के लिए कहा गया. असम में साल 2024 के एक ऐसे ही मामले में ठेकेदार को 4 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया. पश्चिम बंगाल में साल 2026 के एक मामले में खराबी आने पर उस रास्ते से गुजरने वाले वाहनों को टोल फ्री कर दिया गया था.
उत्तर प्रदेश में साल 2026 में आए 5 मामले : मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2026 में उत्तर प्रदेश में ऐसे कुल 5 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें पुल-ओवरब्रिज-फ्लाईओवर धंसने आदि की घटनाएं देखी गईं. ऐसे मामलों में प्रोजेक्ट से जुड़ी मुख्य निर्माण कंपनी का ठेका खत्म कर दिया गया. गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर, अथॉरिटी इंजीनियर और टीम लीडर को निलंबित कर दिया गया. कुछ राज्य ऐसे रहे जहां जुर्माना और निलंबन दोनों तरह की कार्रवाई की गई जबकि कुछ राज्य ऐसे रहे जहां केवल जुर्माना ही लगाया गया.
देश के कई राज्यों में हाईवे पर भूस्खलन : मंत्रालय के डेटा के अनुसार देशभर के कई राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन (landslides) के भी कई मामले सामने आए. साल 2014 से अरुणाचल प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुईं. NH-215 (चांगलांग और खोंसा क्षेत्र) पर वर्ष 2025 और 2026 में 100 मीटर लंबा भूस्खलन हुआ. मलबे को साफ कर रास्ता खोला गया. इसी हाईवे के खोंसा-तिस्सा-लोंगडिंग सेक्शन पर साल 2024 में जमीन धंस गई थी. इस तरह के तमाम मामले गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरलम, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम आदि राज्यों में भी देखने को मिले थे.
ठेकेदारों और इंजीनियरों पर हुई कार्रवाई : नितिन गडकरी ने बताया कि साल 2014 से लेकर अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुल, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज के धंसने, दरारें आने या अन्य तकनीकी खराबी के कई मामले सामने आए. इस पर ठेकेदारों-इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई. गड़बड़ी करने वाली एजेंसियों के ठेके खत्म कर दिए गए. भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया. ऐसे मामलों में ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है. इसके अलावा ऐसी कंपनियों को नॉन-परफॉर्मर यानी खराब काम करने वाली कंपनी भी घोषित किया जाता है.
हाईवे के आसपास पानी भरने के कई कारण : सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान पानी की निकासी के लिए काफी सोच-समझकर डिजाइन तैयार की जाती है. वहां के ट्रैफिक, सड़क की बनावट, ढलान के अलावा कई अन्य तकनीकी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है. हाईवे के आसपास जलभराव होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं. इनमें नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई न होना, खराब रख-रखाव, रिकॉर्डतोड़ भारी बारिश, अवैध निर्माण आदि वजहें शामिल हैं.
पुल ढहने और सड़क धंसने की हाल की प्रमुख घटनाएं : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में जुलाई में जनता के लिए खुला कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे बारिश से कई जगह धंस गया. जुलाई में ही उत्तराखंड के देहरादून के प्रेमनगर इलाके में टोंस नदी पर 16 करोड़ से बना पुल धंस गया. 16 दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में इसी महीने बंडिया नदी पर बनाया गया कोठी-कोरानाार पुल ढह गया. यूपी के मिर्जापुर में आमघाट रेलवे ओवरब्रिज का एप्रोच मार्ग पहली ही बारिश में धंस गया.
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