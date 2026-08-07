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केरलम में सबसे ज्यादा धंसे पुल-ओवरब्रिज; तेलंगाना में ठेकेदार पर लगा 134 करोड़ का जुर्माना

हैदराबाद : NHs Bridges Flyovers Damages : कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का 13 जुलाई को लोकार्पण हुआ. करीब 4200 करोड़ से बना यह एक्सप्रेसवे बारिश का एक भी सीजन नहीं झेल पाया. कई जगहों पर यह धंस गया. इसके बाद से देशभर में हाईवे-ओवरब्रिजों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे. इस बीच संसद में भी इससे जुड़े सवाल पूछे गए. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इनके जवाब दिए. बताया कि लापरवाही मिलने पर कई राज्यों में ठेकेदारों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है.

नितिन गडकरी ने संसद में देशभर के आंकड़े पेश किए. इसके अनुसार केरलम में पुल-ओवरब्रिज धंसने या इन्हें गंभीर नुकसान पहुंचने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए. साल 2020 से लेकर 2026 में अब तक यहां ऐसी 9 घटनाएं हुईं. महाराष्ट्र इस मामले में देशभर में दूसरे पायदान पर रहा. वहां कुल 8 घटनाएं हुईं. वहीं 6 घटनाओं के साथ बिहार तीसरे स्थान पर रहा. वहां 6 मामले सामने आए. जबकि गुजरात-जम्मू कश्मीर, असम दिल्ली जैसे राज्यों में इस तरह की केवल एक-एक घटनाएं ही हुईं.

दरअसल, इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है. इसमें 6 अगस्त को गोवा के सांसद कैप्टन विराटो फर्नांडीस ने मंत्री नितिन गडकरी से सवाल पूछे थे. उन्होंने पूछा था कि साल 2014 से अब तक ठेकेदारों की लापरवाही के कारण कितनी सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुल-फ्लाईओवर ढह गए या टूट गए?, खराब निर्माण करने वाले ठेकेदारों की संख्या कितनी है?, राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाते समय मानकों का ध्यान न रखने पर निचले इलाकों में पानी भरने के कितने मामले सामने आए?.

हाईवे निर्माण में क्वालिटी स्टैंडर्ड पर फोकस : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान कई तरह की सावधानियां बरती जाती हैं. क्वालिटी स्टैंडर्ड का ध्यान रखा जाता है. सड़कों और पुलों का निर्माण इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC) के तय नियमों के मुताबिक हो, यह सुनिश्चित किया जाता है. निर्माण की रोजाना मॉनिटरिंग के लिए अथॉरिटी इंजीनियर या 'इंडिपेंडेंट इंजीनियरों की तैनाती की जाती है. सरकारी विभागों और संबंधित एजेंसियों के बड़े अफसर भी गुणवत्ता की जांच करते हैं. वहीं तेलंगाना में लापरवाही पर ठेकेदार पर 134 करोड़ का जुर्माना लगा. मध्य प्रदेश इस मामले में देशभर में दूसरे स्थान पर रहा.

तेलंगाना में सबसे ज्यादा जुर्माना : सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार तेलंगाना में साल 2022 में पुल-फ्लाईओवर-ओवरब्रिज में खराबी की एक घटना सामने आई थी. ठेकेदार को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उस पर 134.78 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था. आंकड़ों के अनुसार यह देशभर में सबसे ज्यादा है. इसी तरह मध्य प्रदेश में भी साल 2025 में इस तरह का एक मामला सामने आया था. इस मामले में भी ठेकेदार पर 119 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था. महाराष्ट्र में इस तरह के कुल 8 मामलों में 46.33 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था.

इन राज्यों में भी लगाई गई पेनाल्टी : संसद में पेश सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों में जुर्माने के लिए किसी एक वजह को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है. पुल-ओवरब्रिज-फ्लाईओवर के धंसने, कोई बड़ी तकनीकी विफलता या मुख्य ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचने जैसे बिंदुओं के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई. जम्मू कश्मीर में साल 2022 के ऐसे एक मामले में मुख्य निर्माण कंपनी के ठेकेदार पर प्रोजेक्ट की कुल लागत का 1% जुर्माना लगाया गया. उसे ब्लैक लिस्ट भी किया गया. गुजरात में साल 2025 में सामने आए एक मामले में 2.80 करोड़ का जुर्माना लगाया गया.

लापरवाही पर जुर्माने के अलावा अन्य भी कार्रवाई : सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार पुल-ओवरब्रिज-फ्लाईओवर धंसने आदि की घटनाओं में जुर्माने के अलावा अन्य भी कई तरह की कार्रवाई की गई. दिल्ली में साल 2023 के एक ऐसे मामले में ठेकेदार को अपने खर्च पर सुधार के लिए कहा गया. असम में साल 2024 के एक ऐसे ही मामले में ठेकेदार को 4 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया. पश्चिम बंगाल में साल 2026 के एक मामले में खराबी आने पर उस रास्ते से गुजरने वाले वाहनों को टोल फ्री कर दिया गया था.