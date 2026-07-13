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हॉस्टल में सर्पदंश की घटना पर NHRC ने लिया संज्ञान, झारखंड के मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

लोहरदगा: जिला के कुड़ू प्रखंड स्थित निजी विद्यालय संवसीरा हायर सेकेंडरी स्कूल सह आवासीय परिसर में चार छात्राओं को सांप काटने और एक छात्रा की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है.

इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. आयोग ने प्रभावित अन्य छात्राओं की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और उपचार व्यवस्था की जानकारी भी मांगी है.

कुड़ू के आवासीय विद्यालय की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त

जिला के कुड़ू प्रखंड के सलगी पंचायत के रोचो महुवा टोली में संचालित संवसीरा हायर सेकेंडरी स्कूल सह आवासीय परिसर में 7 जुलाई की रात करीब 11 बजे एक सांप छात्रावास के कमरे में घुस गया. उस समय छात्राएं भूतल स्थित कमरे में सो रही थीं. सांप के काटने से चार छात्राएं प्रभावित हुई थीं.

इलाज के दौरान एक छात्रा की मौत

इस घटना के बाद सभी छात्राओं को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान छात्रा वर्षा उरांव की मौत हो गई. वहीं फुलमनिया उरांव की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया. दो अन्य छात्राओं अनीषा और मनीषा का इलाज लोहरदगा सदर अस्पताल में किया गया था.

मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला माना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 13 जुलाई 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि यदि मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित तथ्य सही हैं तो यह विद्यार्थियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है. आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. घायल छात्राओं की स्वास्थ्य रिपोर्ट भी मांगी है.