हॉस्टल में सर्पदंश की घटना पर NHRC ने लिया संज्ञान, झारखंड के मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट
लोहरदगा के आवासीय विद्यालय में सांप द्वारा छात्राओं को काटने के मामले पर NHRC ने स्वतः संज्ञान लिया.
Published : July 13, 2026 at 5:56 PM IST
लोहरदगा: जिला के कुड़ू प्रखंड स्थित निजी विद्यालय संवसीरा हायर सेकेंडरी स्कूल सह आवासीय परिसर में चार छात्राओं को सांप काटने और एक छात्रा की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है.
इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. आयोग ने प्रभावित अन्य छात्राओं की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और उपचार व्यवस्था की जानकारी भी मांगी है.
कुड़ू के आवासीय विद्यालय की घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त
जिला के कुड़ू प्रखंड के सलगी पंचायत के रोचो महुवा टोली में संचालित संवसीरा हायर सेकेंडरी स्कूल सह आवासीय परिसर में 7 जुलाई की रात करीब 11 बजे एक सांप छात्रावास के कमरे में घुस गया. उस समय छात्राएं भूतल स्थित कमरे में सो रही थीं. सांप के काटने से चार छात्राएं प्रभावित हुई थीं.
इलाज के दौरान एक छात्रा की मौत
इस घटना के बाद सभी छात्राओं को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान छात्रा वर्षा उरांव की मौत हो गई. वहीं फुलमनिया उरांव की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर किया गया. दो अन्य छात्राओं अनीषा और मनीषा का इलाज लोहरदगा सदर अस्पताल में किया गया था.
मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला माना
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 13 जुलाई 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि यदि मीडिया रिपोर्ट में प्रकाशित तथ्य सही हैं तो यह विद्यार्थियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है. आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. घायल छात्राओं की स्वास्थ्य रिपोर्ट भी मांगी है.
आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि रिपोर्ट में घायल छात्राओं की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे उपचार और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया जाए. आयोग ने विशेष रूप से रिम्स में भर्ती गंभीर छात्रा के बेहतर इलाज को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है.
स्थानीय प्रशासन को नहीं मिली थी जानकारी
इस मामले को लेकर प्रभारी बीडीओ सह सीओ संतोष उरांव ने बताया कि उन्हें आयोग की ओर से लिए गए स्वतः संज्ञान की जानकारी नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से निर्देश प्राप्त होने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
संवसीरा हायर सेकेंडरी स्कूल की यह घटना आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था और छात्रावास प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. एक छात्रा की मौत होने और अन्य छात्राओं के प्रभावित होने के बाद NHRC का हस्तक्षेप मामले की गंभीरता को दर्शाता है. अब सभी की नजरें राज्य सरकार और जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदारी किसकी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे.
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