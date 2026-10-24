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झारखंड पुलिस के कथित दुर्व्यवहार पर NHRC सख्त, DGP से मांगी अतिरिक्त रिपोर्ट, 28 दिसंबर तक देना होगा जवाब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड में पुलिस अधिकारियों के कथित दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा के इस्तेमाल और पद के दुरुपयोग से जुड़े मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. आयोग ने 23 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में शिकायत से संबंधित बिंदुओं की समीक्षा कर आठ सप्ताह के भीतर अतिरिक्त एवं पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

इसके लिए 28 दिसंबर 2026 तक की समयसीमा निर्धारित की गई है. यह मामला झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी की शिकायत से जुड़ा है, जो आयोग में केस संख्या 1588/34/16/2022 के तहत विचाराधीन है.