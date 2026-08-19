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NHRC ने स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस न मनाए जाने को लेकर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी

आरोप है कि पंजाब के कई सरकारी स्कूलों खासकर सीमावर्ती, ग्रामीण, दूर-दराज इलाकों के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस सरकारी निर्देशों के अनुरूप नहीं मनाया गया.

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस न मनाए जाने को लेकर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 11:54 AM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पंजाब सरकार से स्कूलों में खासकर राज्य के सीमावर्ती इलाकों में स्वतंत्रता दिवस न मनाए जाने के आरोपों पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था ने पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है. यह कदम एक शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद उठाया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पंजाब के कई सरकारी स्कूलों खासकर सीमावर्ती, ग्रामीण, दूर-दराज और सुविधाओं से वंचित इलाकों के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस उस तरह से नहीं मनाया गया जैसा कि सरकारी निर्देशों में तय किया गया था.

आरोप लगाया गया कि आज़ादी की लड़ाई, संवैधानिक मूल्यों, मौलिक कर्तव्यों और राष्ट्रीय ज़िम्मेदारियों से जुड़ी गतिविधियों जैसे झंडा फहराना, राष्ट्रगान और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों में छात्रों को सार्थक रूप से शामिल नहीं किया गया. मंगलवार को मुख्य सचिव को लिखे पत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में कई निर्देश जारी किए.

अधिकार आयोग ने मुख्य सचिव से कहा है कि वे स्कूल शिक्षा विभाग के जरिए पूरी जांच-पड़ताल करें और चार हफ़्ते के अंदर राज्य-स्तर, जिला-स्तर और स्कूल-स्तर पर की गई कार्रवाई या अनुपालन रिपोर्ट उन्हें सौंपें. आयोग ने कहा कि इस रिपोर्ट में पंजाब में सरकारी स्कूलों की कुल संख्या, उन सरकारी स्कूलों की संख्या जहां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उन स्कूलों की संख्या जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया, उन स्कूलों की संख्या जहां छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और स्वतंत्रता दिवस, 2026 के लिए राज्य सरकार या स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों या सर्कुलर का विवरण शामिल होना चाहिए.

इसके अलावा इन निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए अपनाए गए तरीके और जिन मामलों में निर्देशों का पालन नहीं किया गया, उनमें की गई कार्रवाई का विवरण. मानव अधिकार आयोग ने ग्रामीण, दूर-दराज और सीमावर्ती इलाकों में स्थित स्कूलों की खास तौर पर पहचान करने का निर्देश दिया है. साथ ही निर्देशों का पालन न होने या ठीक से पालन न होने के कारणों की जानकारी देने और यह बताने को कहा है कि क्या 15 अगस्त से पहले, उसके दौरान या उसके बाद पालन न होने की कोई शिकायत या रिपोर्ट मिली थी और उस पर क्या कार्रवाई की गई.

मानव अधिकार आयोग ने कहा कि राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय दिवसों से जुड़े भविष्य के किसी भी कार्यक्रम को केवल औपचारिकता या रस्म-अदायगी तक सीमित न रखा जाए. इसके बजाय उन्हें इस तरह से तैयार किया जाए जहाँ भी उचित और बच्चों की उम्र के हिसाब से सही हो कि वे बच्चों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम, संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय प्रतीकों, नागरिक कर्तव्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के बारे में सार्थक शैक्षिक अनुभव प्रदान कर सकें.

इसके अलावा मानव अधिकार आयोग ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को भी पत्र लिखा है. उनसे इस मामले पर रिपोर्ट देने का आग्रह किया गया है, जिसमें खास तौर पर 2026 में स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों और आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 29(2) के तहत देश भर के बच्चों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो. आयोग ने भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव से भी मामले की जांच करने और उचित समझे जाने पर अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है.

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