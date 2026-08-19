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NHRC ने स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस न मनाए जाने को लेकर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस न मनाए जाने को लेकर पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी ( IANS )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पंजाब सरकार से स्कूलों में खासकर राज्य के सीमावर्ती इलाकों में स्वतंत्रता दिवस न मनाए जाने के आरोपों पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था ने पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है. यह कदम एक शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद उठाया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पंजाब के कई सरकारी स्कूलों खासकर सीमावर्ती, ग्रामीण, दूर-दराज और सुविधाओं से वंचित इलाकों के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस उस तरह से नहीं मनाया गया जैसा कि सरकारी निर्देशों में तय किया गया था. आरोप लगाया गया कि आज़ादी की लड़ाई, संवैधानिक मूल्यों, मौलिक कर्तव्यों और राष्ट्रीय ज़िम्मेदारियों से जुड़ी गतिविधियों जैसे झंडा फहराना, राष्ट्रगान और अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों में छात्रों को सार्थक रूप से शामिल नहीं किया गया. मंगलवार को मुख्य सचिव को लिखे पत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में कई निर्देश जारी किए. अधिकार आयोग ने मुख्य सचिव से कहा है कि वे स्कूल शिक्षा विभाग के जरिए पूरी जांच-पड़ताल करें और चार हफ़्ते के अंदर राज्य-स्तर, जिला-स्तर और स्कूल-स्तर पर की गई कार्रवाई या अनुपालन रिपोर्ट उन्हें सौंपें. आयोग ने कहा कि इस रिपोर्ट में पंजाब में सरकारी स्कूलों की कुल संख्या, उन सरकारी स्कूलों की संख्या जहां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उन स्कूलों की संख्या जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया, उन स्कूलों की संख्या जहां छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और स्वतंत्रता दिवस, 2026 के लिए राज्य सरकार या स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों या सर्कुलर का विवरण शामिल होना चाहिए.