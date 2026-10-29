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NHRC और अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मानसा में युवक की संदिग्ध मौत पर मान सरकार से जवाब मांगा

चंडीगढ़: पंजाब के मानसा जिले के भम्मे कलां गांव के युवक दलजीत सिंह की संदिग्ध मौत और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर दो बड़ी राष्ट्रीय संस्थाओं ने कड़ा रुख अपनाया है.

इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) दोनों ने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन को औपचारिक नोटिस जारी किया है.

मृतक के परिवार वालों और सपोर्टर्स ने मौत की असली वजह पर सवाल उठाए और जवाबदेही की मांग करते हुए रामदित्तेवाला चौक के पास विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की.'

नोटिस में लिखा है, 'नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मिली जानकारी और शिकायत करने वाले हरमनदेव सिंह मेहता के लगाए आरोपों के मुताबिक मानसा के भम्मे कलां गांव के रहने वाले दलजीत सिंह की मौत संदिग्ध हालात में हुई, और हो सकता है कि यह कथित ड्रग्स ओवरडोज से जुड़ा हो.

खास बात यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक पीठ जिसकी अध्यक्षता मेंबर प्रियांक कानूनगो कर रहे हैं, ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) को पूरे मामले की जांच करने और अगले दो हफ्तों में 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' जमा करने का निर्देश दिया है.

शिकायत में आरोप है कि विरोध के दौरान पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया और परिवार के सदस्यों को रोकने की कोशिश की, जिससे टकराव हुआ. परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया और उन्हें हिरासत में ले लिया. इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मृतक के पिता को भी हिरासत में ले लिया गया.

पुलिस का नजरिया और ह्यूमन राइट्स कमीशन की कार्रवाई

दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी कर अपनी कार्रवाई को सही ठहराया है, जिसमें कहा गया है कि ये कदम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए थे. पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिसवालों पर हमला किया.

शिकायतकर्ता ने कमीशन से 'दलजीत सिंह की मौत और उसके बाद की पुलिस कार्रवाई की एक स्वतंत्र जांच करने की मांग की है, ताकि ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके.'

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पहली नजर में इन आरोपों को पीड़ित के ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का मामला माना है. इसने मामले की कॉपी जरूरी कार्रवाई और जानकारी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी को भी भेज दी है. वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्य आयोग ने भी नोटिस जारी किया.

इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता हरदेव सिंह उभा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल से मुलाकात की. उन्होंने पुलिस के बर्ताव के खिलाफ परिवार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की, और प्रभावित परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील की.

इस मामले में एक ऑफिशियल बयान जारी करते हुए हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा, 'मामले की गंभीरता को देखते हुए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने भी एक फॉर्मल नोटिस जारी किया है, जिसमें कानून के अनुसार सही कार्रवाई करने को कहा गया है.'