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पूर्वोत्तर के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में देरी, लागत में भारी बढ़ोतरी, NHPC के सामने क्या हैं बाधाएं, जानें

दुबे के अनुसार, अधिक स्थिर लागत को आखिर में DISCOMs द्वारा सप्लाई की जाने वाली बिजली की लागत में शामिल किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है.

उन्होंने कहा, "जहां परिवर्तनीय घटक (variable component) बिजली उत्पादन की वास्तविक लागत से जुड़ा होता है, वहीं स्थिर घटक प्रोजेक्ट के पूंजी निवेश से जुड़े खर्चों को कवर करता है, जिसमें कर्ज लिए गए फंड पर ब्याज भी शामिल है. इसलिए, जब किसी प्रोजेक्ट की पूंजी लागत लंबी देरी और अतिरिक्त खर्च की वजह से बढ़ती है, तो उसकी स्थिर लागत भी बढ़ जाती है."

बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञ और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में लागत बढ़ने से अंत में बिजली उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ पड़ सकता है. ईटीवी भारत से बात करते हुए दुबे ने बताया कि विद्युत उत्पादन करने वाली इकाइयां, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (DISCOMs) को बिजली खरीद समझौते के तहत बिजली बेचती हैं, जिसमें आम तौर पर स्थिर और परिवर्तनीय लागत घटक होते हैं.

प्रोजेक्ट की अधिक लागत आखिर में प्रोजेक्ट की पूरी ऑपरेटिंग लाइफ (संचालन जीवनकाल) में ज्यादा टैरिफ में बदल सकती है.

एक अधिकारी ने कहा, "NHPC ने CERC को अतिरिक्त पूंजी खर्च और प्रोजेक्ट की लागत की जानकारी दी है. नियामक यह जांचता है कि क्या खर्च उचित है और लागू नियमों के तहत स्वीकार्य है. अगर मंजूरी मिल जाती है, तो मंजूर की गई अतिरिक्त पूंजी लागत और उससे जुड़ी वित्तपोषण लागत को प्रोजेक्ट से बनी बिजली के लिए लगने वाले टैरिफ में दिखाया जा सकता है."

टैरिफ में दिखाई देती है लागत वृद्धि प्रोजेक्ट की लागत में तेज बढ़ोतरी से बिजली कंपनियों पर लंबे समय तक निर्माण और लागत बढ़ने की वजह से हुए अधिक खर्च को वसूलने का दबाव पड़ा. अधिकारियों ने कहा कि अतिरिक्त लागत को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा टैरिफ तय करने और उसमें बदलाव करके रिकवर किया जा सकता है.

लेकिन, दिसंबर 2011 में असम में अलग-अलग संगठनों के आंदोलन शुरू करने के बाद यह प्रोजेक्ट गंभीर मुश्किल में पड़ गया. इसके बाद 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के रोक लगाने से निर्माण पर असर पड़ा. NGT के जुलाई 2019 के आदेश और असम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होने के बाद अक्टूबर 2019 में ही काम फिर से शुरू हो सका.

सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट को सितंबर 2003 में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी ने दिसंबर 2002 के मूल्य स्तर पर 6,285.33 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी. निर्माण जनवरी 2005 में शुरू हुआ.

लंबी देरी और लागत में भारी बढ़ोतरी के बावजूद, प्रोजेक्ट ने अब एक बड़ी सफलता हासिल की है. इसकी आठ में से चार विद्युत उत्पादन इकाइयां चालू हो गई हैं, जिससे प्रोजेक्ट को प्लान किए गए 2,000 MW में से 1,000 MW काम करने की क्षमता मिल गई है. यह घटनाक्रम उस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जो विरोध, नियामक दखल और निर्माण से जुड़ी चुनौतियों के कारण वर्षों से लटका हुआ था.

यह प्रोजेक्ट पहले सितंबर 2010 में शुरू होने वाला था, लेकिन इसमें कई बदलाव हुए हैं. अब इसे मार्च 2027 शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.

सबसे चौंकाने वाला मामला असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर बन रहा सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट है. इसकी मूल स्वीकृत लागत 6,285.33 करोड़ रुपये थी, लेकिन इसके पूरा होने की अनुमानित लागत बढ़कर करीब 30,072 करोड़ रुपये हो गई है. इस तरह, प्रोजेक्ट की मूल लागत में लगभग 378 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

ईटीवी भारत ने सरकारी दस्तावेजों की समीक्षा की, जिससे पता चलता है कि पूर्वोत्तर में एनएचपीसी के तीन प्रमुख प्रोजेक्ट्स - 2,000 मेगावाट का सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एसएलएचईपी), 500 मेगावाट का तीस्ता-VI एचईपी और 120 मेगावाट का रंगित-IV एचईपी - में समय और लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है.

दिलचस्प बात यह है कि प्रोजेक्ट की लागत में बढ़ोतरी आखिर में टैरिफ में दिखती है.

नई दिल्ली: ऐसे समय में जब केंद्र सरकार पूर्वोत्तर की बहुत अधिक जलविद्युत क्षमता का फायदा उठाने के लिए तेजी से काम कर रही है, सरकारी कंपनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) के बड़े प्रोजेक्ट्स को लंबी देरी, लागत में भारी बढ़ोतरी, मुश्किल भौगोलिक हालात, जमीन अधिग्रहण की समस्याओं और पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है.

सिक्किम के प्रोजेक्ट्स पर भी लागत का दबाव

NHPC के सामने जो दिक्कतें हैं, वे सिर्फ सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं हैं.

सिक्किम में 500-MW की तीस्ता-VI HEP, जिसे मार्च 2024 में चालू होना था, अब यह दिसंबर 2027 तक बढ़ा दी गई है. इस प्रोजेक्ट की लागत में 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

NHPC ने इस देरी के लिए मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी, खराब भूवैज्ञानिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार ठहराया है.

सिक्किम में स्थित 120 मेगावाट की रंगीत-IV जलविद्युत परियोजना (HEP), जिसे NHPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, में और भी अधिक वृद्धि देखी गई है. इसे शुरू करने की मूल तिथि मई 2024 थी, जबकि संशोधित लक्ष्य अप्रैल 2026 था. इस परियोजना में 101 प्रतिशत की लागत वृद्धि दर्ज की गई है.

खराब भूवैज्ञानिक परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी को इसका प्रमुख कारण बताया गया है.

जमीन अधिग्रहण एक और बड़ी बाधा

भूगर्भीय और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के अलावा, NHPC ने जमीन अधिग्रहण को एक बड़ी बाधा बताया है, खासकर अरुणाचल प्रदेश में. NHPC के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक संसदीय समिति को बताया कि जमीन अधिग्रहण स्थानीय प्रशासन और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों, उचित राजस्व अभिलेख की कमी और मुआवजे को लेकर विवादों की वजह से मुश्किल है.

NHPC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) ने समिति को बताया कि कॉर्पोरेशन को अभी अरुणाचल प्रदेश में चार प्रोजेक्ट्स में जमीन से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. उनके मुताबिक, कुछ मामलों में, लोग कथित तौर पर मुआवजे की उम्मीद में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद घर बनाना शुरू कर देते हैं.

CMD ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार इस मुद्दे को सुलझाने में NHPC की मदद कर रही है और मुख्यमंत्री ने भी दखल दिया है और डिप्टी कमिश्नरों को सिर्फ मुआवजा लेने के लिए किए जा रहे निर्माण को रोकने के लिए इलाकों की वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया है.

यह मुद्दा दिखाता है कि वास्तविक निर्माण के तेज होने से पहले ही जमीन अधिग्रहण कैसे एक बड़ी चुनौती बन सकता है.

वन मंजूरी और ग्राम सभा की सहमति न मिलने से देरी और बढ़ी

पूर्वोत्तर में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स के लिए वन से जुड़ी मंजूरी एक और बड़ी बाधा बनकर उभरी है. NHPC ने संसदीय समिति को बताया कि निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स के लिए वन मंजूरी में लगने वाला औसत समय 106 महीने है. कंपनी ने वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभा की मंजूरी लेने में आने वाली मुश्किलों को भी उजागर किया है, खासकर अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जहां जमीन का एक बड़ा हिस्सा जंगल वाला है.

NHPC के CMD ने समिति को बताया कि 100 प्रतिशत ग्राम सभा की मंजूरी की जरूरत ने कुछ राज्यों में मुश्किलें पैदा की हैं जहां एकमत से मंजूरी नहीं मिल पाती. उन्होंने सुझाव दिया कि सामुदायिक सहभागिता के लिए सुरक्षा उपाय बनाए रखते हुए इस जरूरत पर फिर से विचार किया जा सकता है.

कॉर्पोरेशन ने अरुणाचल प्रदेश में अवर्गीकृत वन भूमि से जुड़े "डुअल पेमेंट" का मुद्दा भी उठाया है, और तर्क दिया है कि प्रोजेक्ट डेवलपर्स को एक ही जमीन के लिए सरकार और प्राइवेट मालिकों दोनों को भुगतान नहीं करना चाहिए.

सरकार ने विवाद सुलझाने के कदम उठाए

यह ध्यान देने वाली बात है कि बिजली मंत्रालय ने देरी कम करने और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवादों को रोकने के लिए कई तरीके शुरू किए हैं. इनमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की समय-समय पर निगरानी, समय और लागत में बढ़ोतरी कम करने के लिए पूरी गाइडलाइन, स्वतंत्र इंजीनियर्स और स्वतंत्र एक्सपर्ट्स की सुलह समितियों के जरिये विवाद टालने का फ्रेमवर्क शामिल है.

मंत्रालय के अनुसार, जब से स्वतंत्र इंजीनियर्स-आधारित विवाद निवारण प्रणाली शुरू की गई है, 30 अप्रैल 2026 तक 122 विवादों का आवंटन किया गया और 81 का समाधान किया गया.

स्वतंत्र एक्सपर्ट्स की सुलह समितियों के तहत, इसी समय के दौरान 32 विवाद दिए गए और 24 सुलझाए गए.

पूर्वोत्तर के हाइड्रोपावर के लक्ष्यों के लिए चेतावनी

NHPC का अनुभव केंद्र सरकार की पूर्वोत्तर को एक बड़े हाइड्रोपावर हब में बदलने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती को रेखांकित करता है. दुबे ने कहा कि इस क्षेत्र में जलविद्युत की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उस क्षमता को चालू क्षमता में बदलने के लिए भूमि अधिकारों, वन नियमों, सामुदायिक सहमति, पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों, भूवैज्ञानिक अनिश्चितताओं और स्थानीय चिंताओं जैसे जटिल कारकों से निपटना होगा.

उन्होंने कहा कि सुबनसिरी लोअर की चार इकाइयों का चालू होना वर्षों की अनिश्चितता के बाद एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इस परियोजना की भारी लागत में वृद्धि यह भी दिखाती है कि लंबे समय तक हुई देरी की क्या कीमत चुकानी पड़ती है.

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