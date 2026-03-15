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फास्टैग वार्षिक पास एक अप्रैल से होगा महंगा, जानें एनएचएआई ने कितने बढ़ाए दाम?

प्राइवेट गाड़ियों के लिए फास्टैग वार्षिक पास की कीमत 1 अप्रैल से बढ़कर 3,075 रुपये हो जाएगी.

FASTag annual pass to become costlier from April 1
फास्टैग वार्षिक पास एक अप्रैल से होगा महंगा (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 15, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास (FASTag Annual Pass) की कीमत में बदलाव किया है. नए आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से गैर-व्यावसायिक वाहनों (कार, जीप और वैन) के लिए वार्षिक पास की कीमत 3000 रुपये से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दी गई है.

फीस में यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है. 56 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ, निजी वाहन मालिकों के बीच फास्टैग वार्षिक पास का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है.

संशोधित दर वैध फास्टैग वाले पात्र गैर-व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी, जो राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर वार्षिक पास सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं. बता दें कि फास्टैग वार्षिक पास से फास्टैग को बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. एक बार का शुल्क भुगतान एक वर्ष की वैधता या 200 टोल प्लाजा को पार करने के लिए मान्य होता है. यह पास वैध फास्टैग वाले सभी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू है.

राजमार्ग यात्रा ऐप या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से एकमुश्त शुल्क का भुगतान करने के बाद वाहन से जुड़े मौजूदा फास्टैग पर वार्षिक पास दो घंटे के भीतर सक्रिय हो जाता है.

15 अगस्त 2025 को लॉन्च किए गए फास्टैग वार्षिक पास को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया इस बात को रेखांकित करती है कि यह देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को अधिक सुविधा और लागत प्रभावी यात्रा विकल्प प्रदान करता है.

अभी कितने लोग FASTag वार्षिक पास का इस्तेमाल कर रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार:

  • देश में 50 लाख से अधिक लोग फास्टैग वार्षिक पास का उपयोग कर रहे हैं
  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले कुल कार टोल लेन-देन का लगभग 28 प्रतिशत अब इसी पास के जरिए होता है

इसके अलावा:

  • 2016 से अब तक 11.86 करोड़ फास्टैग जारी किए जा चुके हैं
  • इनमें से लगभग 5.9 करोड़ फास्टैग सक्रिय हैं
  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर 98 प्रतिशत से अधिक टोल वसूली फास्टैग के माध्यम से होती है

ये भी पढ़ें- FASTag अकाउंट कैसे करें डीएक्टिवेट? जानें आसान तरीका

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