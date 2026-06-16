चेनानी-नाशरी टनल के साथ बनेगी नई सुरंग, NHAI की टेक्निकल कमेटी ने इस बात पर आपत्ति जताई
चेनानी-नाशरी टनल के तहत दो-लेन वाली नई सुरंग की कुल लंबाई करीब 9.35 किलोमीटर है, जो मौजूदा सुरंग से 135 मीटर ज्यादा है.
Published : June 16, 2026 at 9:16 PM IST
जम्मू: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) चेनानी-नाशरी सुरंग (Chenani-Nashri tunnel) के तहत दो-लेन वाली नई सुरंग बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH44) पर वाहनों की भीड़ और कम हो जाएगी. विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है और भारत सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है.
लेकिन सुरंग बनाने के लिए बोली आमंत्रित करने से पहले, NHAI की प्रोजेक्ट अप्रेजल और टेक्निकल स्क्रूटनी कमेटी (PATSC) ने टनल के नाशरी साइड पर सुरंग खोलने पर सवाल उठाया है. PATSC ने चेनानी-नाशरी टनल में प्रस्तावित दो-लेन वाली नई सुगंर की मार्गरेखा (alignment) में बदलाव का सुझाव दिया है.
NHAI के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि चेनानी-नाशरी टनल की दो-लेन वाली नई सुरंग के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है, जिसका उद्देश्य सुरंग की क्षमता को बढ़ाना है ताकि ज्यादा वाहन आ-जा सकें. एक अधिकारी ने कहा, "सुरंग की कुल लंबाई करीब 9.35 किलोमीटर है, जो मौजूदा सुरंग से 135 मीटर ज्यादा है और परियोजना की अनुमानित लागत करीब 2659 करोड़ रुपये होगी."
अभी चेनानी-नाशरी टनल में दो ट्यूब (दो सड़क) हैं, पहली मेन ट्यूब जो चालू है और दोनों तरफ से गाड़ियां इससे गुजरती हैं और दूसरी एस्केप टनल है, जो किसी भी इमरजेंसी में गाड़ियों और यात्रियों को मेन टनल से बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी.
उन्होंने कहा, "जब DPR तैयार किया गया था, तो इंजीनियरों ने नाशरी की तरफ से सुरंग को खोलने को एस्केप टनल से जोड़ने की सलाह दी थी और कुछ सौ मीटर के बाद यह एक अलग ट्यूब (सुरंग) में अलग हो जाती. यह फैसला नाशरी की तरफ कम जगह होने की वजह से लिया गया था."
अधिकारी ने आगे कहा, "लेकिन NHAI की PATSC ने इस विचार पर आपत्ति जताई और NHAI से कहा कि नई सुरंग की ओपनिंग को नाशरी साइड पर एस्केप टनल से न जोड़ा जाए. कमेटी ने एक अलग ओपनिंग बनाने की सलाह दी ताकि एस्केप टनल का उद्देश्य खत्म न हो."
अधिकारी ने कहा, "PATSC की राय है कि अगर नई ट्यूब का उद्घाटन एस्केप टनल से जुड़ा हुआ है, तो किसी भी इमरजेंसी या जरूरत के समय, बचाव अभियान सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकेगा."
PATSC की आपत्ति के बाद, परियोजना की समीक्षा के लिए NHAI हेडक्वार्टर में जम्मू और कश्मीर डिवीजन को भेजा गया और टनल को खोलने के लिए नए डिजाइन पर विचार-विमर्श किया जा रहा है.
सूत्रों ने बताया कि DPR बनाने वाली कमेटी ने पहाड़ी के धंसने के खतरे की वजह से नाशरी की तरफ नई सुरंग के ओपनिंग को एक एस्केप टनल से जोड़ने का फैसला किया था, जो अभी भी लटका हुआ है. एक सूत्र ने कहा, "हम नाशरी की तरफ से संपर्क मार्ग को चौड़ा करने के लिए अब पहाड़ी को नहीं काट सकते क्योंकि इससे लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ जाएगा और पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा कभी भी नीचे आ सकता है. इसी वजह से, DPR बनाने वाली कमेटी ने ओपनिंग को एक एस्केप टनल से जोड़ने का सुझाव दिया था. लेकिन अब जब PATSC ने इस पर आपत्ति जताई है, तो नई चीजों पर काम किया जा रहा है."
सूत्र ने आगे कहा, "एक काम यह किया जा सकता है कि सुरंग को थोड़ा और चौड़ा किया जाए और बटोटे की तरफ जाने वाली सड़क को टनल के एप्रोच रोड (संपर्क मार्ग) से जोड़ा जाए और बटोटे के लिए पुराने नेशनल हाईवे के लिए एक नया पुल बनाया जाए. इस बारे में फैसला NHAI हेडक्वार्टर लेगा."
अभी चेनानी-नाशरी सुरंग भारत की सबसे लंबी रोड टनल (सड़क सुरंग) है, जिसे 2 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यातायात के लिए खोला था. इस सुरंग ने पटनीटॉप से पुराने नेशनल हाईवे को बायपास किया और यात्रा का समय लगभग दो घंटे कम कर दिया.
एक बार DPR मंजूर हो जाए और बोली आमंत्रित की जाए, तो NHAI का मानना है कि निर्माण का काम पांच साल से कम समय में पूरा हो सकता है.
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