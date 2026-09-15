'मौत का कुआं' बना बिहार का ये हाईवे, सरकार भी फोर लेन की घोषणा कर भूली
बिहार में एक हाइवे ऐसा है जो हादसों की वजह से 'मौत का कुआं' बनता जा रहा है. रिपोर्ट- राजेश रंजन
Published : September 15, 2026 at 1:32 PM IST
औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद में हाईवे मौत का कुआं बनता जा रहा है. इस मामले में लोग लगातार सरकार से डबल लेन को फोर लेन में करने की मांग करते रहे हैं. खुद नितिन गडकरी भी सोशल मीडिया और चुनावी मंच से NH-139 को फोर लेन बनाने की घोषणा कर चुके हैं बावजूद इसके अभी तक इस हाईवे पर कोई बदलाव की हलचल नहीं दिखाई दे रही है. ये मामला तब और तूल पकड़ लिया जब बीजेपी के प्रवक्ता ने हाईवे पर मौत का जिम्मेदार हादसों में मारे गए लोगों को ही ठहरा दिया.
'जनता को ट्रैफिक नियम का ज्ञान नहीं..'
बीजेपी के प्रवक्ता और बिहार राज्य बाल श्रम आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने औरंगाबाद के नेशनल हाईवे-139 पर होने वाले हादसे का जिम्मेदार जनता को ठहरा दिया और कह दिया कि जनता को सड़क पर चलने का ढंग ही नहीं पता. उन्होंने ये तक कह दिया कि क्या मोदी जी सड़कों पर हादसे रोकेंगे? इसका मतलब ये है कि सरकार तो सरकार सत्तारूढ़ दल के लोग भी NH-139 पर हो रहे हादसों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं.
"NH 139 पर चार हादसे हो रहे हैं तो क्या वो हादसे क्या प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं क्या..? अरे भाई प्रधानमंत्री जी जापान बना सकते हैं. लेकिन उसके लिए हमको जापान के नागरिक जैसा बनना होगा. यहां से उठकर आप रमेश चौक तक जाइएगा तो लोगों को सड़क पर चलने का, ट्रैफिक का ज्ञान नहीं है. हमारा और आपका ऐसा व्यक्तित्व है कि हम खुद एक्सीडेंट करते हैं. सड़क तो बहुत चौड़ी है."- अरविंद सिंह, बीजेपी प्रवक्ता सह बिहार राज्य बाल श्रम उपाध्यक्ष
क्या NH-139 पर फोरलेन है समस्या का हल?
बिहार के औरंगाबाद जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पहले से हादसे के चलते चर्चा में है, लेकिन इस बार बीजेपी प्रवक्ता के बयान ने फिर से इसे सुर्खियों में ला दिया है और विवाद छेड़ दिया है कि आखिर हादसों का जिम्मेदार क्या सिर्फ वो राहगीर ही हैं, जो सड़कों पर हादसे का शिकार हो रहे हैं? या सरकार भी इसमें बराबर की भागीदार है? स्थानीय जनता मानती है कि NH-139 को फोर लेन कर देने पर हादसे में कमी आ जाएगी; क्योंकि दोनों तरफ के ट्रैफिक के बीच में डिवाइडर रहेगा.
कुटुंबा से दाउदनगर तक 90 किलोमीटर का खतरनाक सफर
NH-139 झारखंड की तरफ से बिहार में प्रवेश करने के बाद औरंगाबाद जिले के कुटुंबा, देव, औरंगाबाद सदर, ओबरा और दाउदनगर क्षेत्र से होकर गुजरता है. इस हाईवे के दो सेक्शन हैं पहला पटना से औरंगाबाद और दूसरा औरंगाबाद से झारखंड. पटना से औरंगाबाद की सड़क टू लेन है और ये 90 किलोमीटर का सेक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक है. यह मार्ग पटना को औरंगाबाद के रास्ते झारखंड से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण हाईवे है. इसकी कनेक्टिविटी मध्य भारत के दूसरे राज्यों तक जाने वाले मार्गों से भी जुड़ती है, जिससे भारी वाहनों का दबाव लगातार बना रहता है.
हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा
औरंगाबाद में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े स्थिति की गंभीरता बताते हैं. उपलब्ध जिला-स्तरीय आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में सड़क हादसों में 327 लोगों की मौत हुई थी. 2023 में कुल 302 और 2024 में 307 लोगों की जान गई. 2025 में भी दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी रहा और अगस्त तक जिले में 254 लोगों की मौत दर्ज की गई थी. इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौतों की संख्या सबसे ज्यादा रही.
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NH-139 पर सबसे ज्यादा हादसों का दबाव
सड़क सुरक्षा से जुड़े लोगों का कहना है कि औरंगाबाद में NH-139 हादसों के लिहाज से सबसे संवेदनशील मार्गों में शामिल है. सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष पुष्कर अग्रवाल के मुताबिक, इस मार्ग पर भारी ट्रैफिक दबाव है और सड़क का तत्काल चौड़ीकरण, बेहतर किनारे तथा प्रमुख जंक्शनों पर ट्रैफिक पुलिस की जरूरत है.
'भाई लोगों की जान बचाता था लेकिन खुद हाईवे पर नहीं बच सका'
जम्होर थाना क्षेत्र के महथू गांव के रहने वाले आनंद विश्वकर्मा की पीड़ा इस सड़क के खतरे की कहानी कहती है. उन्होंने बताया कि उनके करीब 22-23 वर्षीय भाई की सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने के बाद मौत हो गई. विडंबना यह रही कि उनका भाई खुद सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम करता था. आनंद कहते हैं कि जब तक यह सड़क फोरलेन नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसों में युवाओं की जान जाती रहेगी.
BPSC शिक्षिका की मौत ने फिर खड़े किए सवाल
आनंद विश्वकर्मा के मुताबिक, कुछ समय पहले बनारस की रहने वाली एक बीपीएससी शिक्षिका भी स्कूटी से स्कूल जाते समय ट्रक की चपेट में आ गईं और उनकी मौत हो गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं इस मार्ग पर लगातार होती रहती हैं और हर हादसे के बाद कुछ दिनों तक प्रशासनिक सक्रियता दिखती है, लेकिन मूल समस्या जस की तस बनी रहती है.
''मेरा भाई 22-23 साल का था. खड़े ट्रक से टकराने से उसकी मौत हो गई. वह NH पर हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम करता था लेकिन इसी हाईवे पर उसकी भी मौत हो गई. हमारी केंद्र और बिहार सरकार से मांग है कि NH 139 को फोर लेन कर दिया जाए ताकि कोई दूसरा भाई, बहन, मां, पिता का साया परिवार से न उठे.''- आनंद विश्वकर्मा, मृतक के परिजन
'हर दिन दो-तीन घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं'
NH-139 सड़क दुर्घटना रोकथाम समिति से जुड़े पुष्कर अग्रवाल बताते हैं कि उनकी टीम दुर्घटना के बाद घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने का काम करती है. उनके मुताबिक, करीब दो दर्जन लोग इस काम में सक्रिय हैं और कई बार समय पर अस्पताल पहुंचाने से घायलों की जान बच जाती है. लेकिन हादसों की संख्या इतनी ज्यादा है कि राहत कार्य के बावजूद स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.
"हम लोग हर दिन 2-3 लोगों को सड़क हादसे में घायल होने के बाद अस्पताल पहुंचाते हैं. मेरी टीम में लगभग 2 दर्ज वॉलेंटियर हैं. उनकी सक्रियता से जान तो बच जाती है फिर भी यह आंकड़ा अभी भी एक साल में लगभग 400 मौतें हो रही हैं. घायलों की संख्या तो हजार के पार कर जाती है."- पुष्कर अग्रवाल, NH 139 सड़क दुर्घटना रोकथाम समिति
16-17 हजार वाहनों का दबाव, सड़क फिर भी संकरी
स्थानीय समाजसेवी और सड़क दुर्घटना रोकथाम समिति से जुड़े मुकेश कुमार के मुताबिक, NH-139 पर प्रतिदिन करीब 16 से 17 हजार वाहन गुजरते हैं. उनका कहना है कि यह सिर्फ बिहार-झारखंड को जोड़ने वाला मार्ग नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने-जाने वाले वाहनों का भी महत्वपूर्ण रास्ता है. बिलासपुर, अंबिकापुर और रायपुर की तरफ से आने वाले बस और ट्रक भी इस रूट का इस्तेमाल करते हैं.
बालू के ट्रकों ने और बढ़ाई मुश्किल
NH-139 का एक हिस्सा सोन नदी के आसपास से गुजरता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, सोन से बालू ढुलाई के कारण बड़ी संख्या में हाईवा और ट्रक सड़क किनारे खड़े रहते हैं. कई जगहों पर इससे सड़क का एक हिस्सा बाधित हो जाता है और वाहनों के निकलने की जगह कम हो जाती है. भारी वाहनों के बीच बाइक और ऑटो सवारों के लिए यह स्थिति और खतरनाक हो जाती है.
'पांच मिनट का जाम तो एक किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतार'
स्थानीय निवासी वेद कुमार बताते हैं कि- ''हाईवे से सटे गांवों के लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा है. रोजमर्रा के काम से प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय या पटना जाने के लिए उन्हें इसी सड़क का सहारा लेना पड़ता है. NH-139 पर ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि पांच मिनट का जाम भी कई बार एक किलोमीटर से अधिक लंबी वाहनों की कतार में बदल जाता है.''
स्थानीय लोगों के लिए कोई आसान वैकल्पिक रास्ता नहीं
ग्रामीणों का कहना है कि NH-139 सिर्फ लंबी दूरी के वाहनों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आसपास के गांवों की रोजमर्रा की जिंदगी भी इसी सड़क पर निर्भर है. यही वजह है कि हाईवे पर दुर्घटना या जाम होने का सीधा असर स्थानीय लोगों की आवाजाही पर पड़ता है. वैकल्पिक रास्ते मौजूद होने के बावजूद कई इलाकों के लिए वे व्यावहारिक विकल्प नहीं हैं.
हाईवा और ट्रक से लगातार हो रहे हादसे
2025 में भी NH-139 पर हादसों की कई घटनाएं सामने आईं. अगस्त 2025 में संकरी सड़क और भारी वाहनों के दबाव को लेकर स्थानीय लोगों ने चौड़ीकरण की मांग की थी. जुलाई में ओबरा के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हुई, जबकि उसी महीने खैरी मोड़ के पास हाईवा और ऑटो की टक्कर में दो युवकों की जान चली गई.
2026 में भी नहीं थमा हादसों का सिलसिला
जनवरी 2026 में भी NH-139 पर हाईवा से जुड़े हादसों को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश सामने आया. रिपोर्टों के मुताबिक, इस मार्ग पर अधिकांश मौतों के लिए तेज रफ्तार हाईवा और भारी वाहनों को जिम्मेदार बताया जा रहा है. सड़क चौड़ीकरण और सुरक्षा उपायों की मांग लगातार जारी है.
'फोरलेन की सारी अर्हताएं पूरी फिर भी NH-139 संकरा'
सड़क सुरक्षा समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि मौजूदा ट्रैफिक दबाव को देखते हुए NH-139 को कम से कम फोरलेन किया जाना जरूरी है. उनका तर्क है कि भारी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सड़क की क्षमता उसी अनुपात में नहीं बढ़ी. ऐसे में ओवरटेकिंग, आमने-सामने आने वाले वाहनों और सड़क किनारे खड़े ट्रकों के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.
हादसे पर क्या कहती है औरंगाबाद की ट्रैफिक पुलिस
हाईवे पर हादसों को रोकने के लिए औरंगाबाद के ट्रैफिक डीएसपी अविनाश कुमार कश्यप कहते हैं कि सड़क पर उतरते ही ट्रैफिक नियमों का अनुपालन हादसे को कम कर सकता है. उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा हादसों में मौतें बाइक सवारों की होती हैं. इसलिए संयमित रफ्तार में हेलमेट पहनकर, मानक ट्रैफिक नियमों के मुताबिक चलना चाहिए ताकि हादसा न हो और अगर हो भी तो उससे कैजुअल्टी कम किया जा सके या टाला जा सके.
''NH-139 का सड़क चौड़ीकरण भी एक कारण है, पर ज्यादातर बाइक सवार हादसे का शिकार हो रहे हैं. बाइकर्स ज्यादातर रैश ड्राइविंग करते हैं. लहरिया कट चलाते हैं जिसके चलते हादसे होते हैं. हेलमेट न पहनना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो न करने की वजह से भी कैजुअल्टी बढ़ रही है. हमारी लोगों से अपील है कि जब भी सड़क पर आएं तो ट्रैफिक नियमों का सावधानी से पालन करें. लापरवाही और जल्दबाजी न दिखाएं. खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित सफर करने दें.''- अविनाश कुमार कश्यप, डीएसपी, ट्रैफिक, औरंगाबाद
गडकरी ने बाईपास के लिए करीब 954 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 4 अक्टूबर 2025 में NH-139 से जुड़ी दो महत्वपूर्ण बाईपास परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी थी. अरवल बाईपास के लिए 665.50 करोड़ रुपये और दाउदनगर बाईपास के लिए 288.28 करोड़ रुपये, यानी कुल करीब 954 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी मिली, बावजूद इसके जमीन पर कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है.
बाईपास बनने से भारी वाहनों का दबाव शहरों से बाहर जाएगा
अगर NH 139 का चौड़ीकरण कर फोर लेन में तब्दील किया जाता है तो काफी हद तक हादसों को कंट्रोल किया जा सकता है. हालाकि सड़के चौड़ी करने के बजाय शहरों पर पड़ने वाले लोड को कम करने के लिए बाइपास बनाने की योजना पर काम होने वाला है परियोजनाओं का उद्देश्य अरवल और दाउदनगर शहरों के भीतर से गुजरने वाले भारी वाहनों को बाहर निकालना है.
चार लेन की घोषणा करके भूली सरकार?
बाइपास से शहरों में जाम, भीड़भाड़, शोर और प्रदूषण कम होने की उम्मीद है. परियोजनाओं में सिटी साइड सर्विस रोड का प्रावधान भी बताया गया है, जिससे स्थानीय यातायात को सुविधा मिलने की उम्मीद है. हालांकि अभी तक न ही जमीन का अधिग्रहण हुआ है और न ही कोई काम जमीन पर होता दिख रहा है. स्थानीय लोग इसे छलावा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद घोषणा करके भूल गए हैं.
📢 बिहार 🛣— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 4, 2025
बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर अरवल बाईपास के निर्माण के लिए 665.50 करोड़ रुपए और दाउदनगर बाईपास के निर्माण के लिए 288.28 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-139 एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है, जो पटना को औरंगाबाद होते हुए झारखंड से…
सवाल सिर्फ बाईपास का नहीं पूरे 90 किलोमीटर का है
स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अरवल और दाउदनगर में बाईपास बनने के बाद भी औरंगाबाद जिले के लगभग 90 किलोमीटर लंबे हिस्से की सड़क सुरक्षा की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. ग्रामीण और सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता चाहते हैं कि पूरे संवेदनशील हिस्से का वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए, ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए जाएं, सड़क किनारे अवैध पार्किंग हटे और जहां जरूरत हो वहां चौड़ीकरण एवं फोरलेन की दिशा में तेजी से काम हो.
सड़क चौड़ी होगी तो क्या मौत का सिलसिला रुकेगा?
सड़क सिर्फ डामर और कंक्रीट की पट्टी नहीं होती, बल्कि उस पर चलने वाले हजारों परिवारों की जिंदगी भी उससे जुड़ी होती है. NH-139 पर लगातार हो रहे हादसे यह सवाल खड़ा करते हैं कि क्या सिर्फ दुर्घटना के बाद राहत पहुंचाना काफी है, या अब सड़क की डिजाइन, क्षमता और ट्रैफिक प्रबंधन पर स्थायी समाधान की जरूरत है. स्थानीय लोगों की मांग साफ है, हाईवे सुरक्षित हो, तभी सफर वास्तव में आसान होगा.