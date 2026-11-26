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NGT ने मंदाकिनी नदी में बिना ट्रीटमेंट किए सीवेज छोड़े जाने का संज्ञान लिया

एमपी के चित्रकूट में स्थित मंदाकिनी नदी. ( file photo-ANI )

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों, गेस्ट हाउसों और अन्य प्रतिष्ठानों से बिना शोधन (ट्रीटमेंट) किए गए अपशिष्ट जल और घरेलू सीवेज को पवित्र मंदाकिनी नदी में छोड़े जाने के आरोपों पर गंभीर संज्ञान लिया है. एनजीटी ने अगली सुनवाई 6 जनवरी के लिए तय की है.

ट्रिब्यूनल की सेंट्रल जोन पीठ ने, जिसमें अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य जस्टिस शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी शामिल थे, नदी में बिना उपचारित अपशिष्ट जल (wastewater) छोड़े जाने के कथित मामले की सुनवाई की. हाल ही की सुनवाई के दौरान, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट पेश की, जिसमें पर्यावरण से जुड़ी कई गंभीर चिंताएं सामने आईं.

चित्रकूट शहर के लिए प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण के संबंध में, रिपोर्ट में बताया गया है कि निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है और प्लांट को अभी तक चालू नहीं किया गया है. एसटीपी के चालू न होने के कारण, नगरपालिका के अपशिष्ट जल और घरेलू सीवेज के उपचार (ट्रीटमेंट) के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी. कई होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों और अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाला बिना शोधन अपशिष्ट जल, नालों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मंदाकिनी नदी में बहाया जा रहा था. यह खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना के क्षेत्रीय कार्यालय ने 103 प्रतिष्ठानों को कानूनी नोटिस जारी किए हैं. इन नोटिसों में उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने और नदी में बिना उपचारित अपशिष्ट जल (गंदा पानी) का बहाव रोकने का निर्देश दिया गया है.