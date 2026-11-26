NGT ने मंदाकिनी नदी में बिना ट्रीटमेंट किए सीवेज छोड़े जाने का संज्ञान लिया
एमपी के चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में गंदा पानी गिराए जाने को एनजीटी ने गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की.
Published : November 26, 2026 at 6:25 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्थित होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों, गेस्ट हाउसों और अन्य प्रतिष्ठानों से बिना शोधन (ट्रीटमेंट) किए गए अपशिष्ट जल और घरेलू सीवेज को पवित्र मंदाकिनी नदी में छोड़े जाने के आरोपों पर गंभीर संज्ञान लिया है. एनजीटी ने अगली सुनवाई 6 जनवरी के लिए तय की है.
ट्रिब्यूनल की सेंट्रल जोन पीठ ने, जिसमें अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य जस्टिस शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी शामिल थे, नदी में बिना उपचारित अपशिष्ट जल (wastewater) छोड़े जाने के कथित मामले की सुनवाई की. हाल ही की सुनवाई के दौरान, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट पेश की, जिसमें पर्यावरण से जुड़ी कई गंभीर चिंताएं सामने आईं.
चित्रकूट शहर के लिए प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण के संबंध में, रिपोर्ट में बताया गया है कि निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है और प्लांट को अभी तक चालू नहीं किया गया है. एसटीपी के चालू न होने के कारण, नगरपालिका के अपशिष्ट जल और घरेलू सीवेज के उपचार (ट्रीटमेंट) के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी.
कई होटलों, धर्मशालाओं, आश्रमों और अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाला बिना शोधन अपशिष्ट जल, नालों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मंदाकिनी नदी में बहाया जा रहा था.
यह खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सतना के क्षेत्रीय कार्यालय ने 103 प्रतिष्ठानों को कानूनी नोटिस जारी किए हैं. इन नोटिसों में उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने और नदी में बिना उपचारित अपशिष्ट जल (गंदा पानी) का बहाव रोकने का निर्देश दिया गया है.
हालांकि मानसून के मौसम में पानी की गुणवत्ता के विश्लेषण के नतीजे निर्धारित सीमाओं के भीतर रहे, लेकिन रिपोर्ट में यह बात स्वीकार की गई कि बिना शोधन (ट्रीटमेंट) किया गया सीवेज नदी में बहाया जाना जारी रहा.
इस अस्थायी सुधार का कारण नदी की प्राकृतिक रूप से खुद को साफ करने की क्षमता और मॉनसून की स्थितियां थीं. निरीक्षण रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, ट्रिब्यूनल ने पाया कि रिपोर्ट ठोस और तरल कचरे के उत्पादन और उसके उपचार (ट्रीटमेंट) के बीच एक अंतर को दर्शाती है, साथ ही प्रस्तावित एसटीपी (STP) के काम न करने की बात भी सामने आती है.
सुनवाई के दौरान, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पेश वकील ने पर्यावरण मुआवजा लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा.
आवेदक के वकील ने यह जांचने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा कि क्या नोटिस तामील होने का सबूत रिकॉर्ड पर रखा गया है, और साथ ही आवश्यक कदम उठाने के लिए भी समय मांगा.
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