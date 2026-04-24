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मध्य हिमालय में हैंगिंग ग्लेशियर से क्या हो सकता है खतरा, NGT ने लिया स्वतः संज्ञान

एनजीट ने मध्य हिमालय में हैंगिंग ग्लेशियर से होने वाले खतरों पर ध्यान दिया है और पर्यावरण मंत्रालय, एनएमसीजी को नोटिस जारी किया है.

NGT takes note of risks from hanging glaciers in Central Himalaya
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 24, 2026 at 9:38 PM IST

2 Min Read
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संतू दास

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मध्य हिमालय में हैंगिंग ग्लेशियर से होने वाले खतरों पर स्वतः संज्ञान लिया है. साथ ही केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और दूसरे संबंधित स्टेकहोल्डर्स को इस बारे में अपना जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है.

एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच, जिसमें अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद शामिल हैं, ने 'मध्य हिमालय में पहाड़ी ढलानों पर हैंगिंग ग्लेशियर से होने वाले खतरे को स्टडी फ्लैग्स ने नजरअंदाज किया' टाइटल वाली एक खबर पर ध्यान देते हुए यह निर्देश जारी किया है.

शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान, एनजीटी ने कहा कि खबर सेंट्रल हिमालय में पहाड़ी ढलानों पर हैंगिंग ग्लेशियर से होने वाले खतरे से जुड़ी है. हाल ही में हुई एक स्टडी में चेतावनी दी गई है कि खड़ी पहाड़ी ढलानों पर मौजूद अस्थिर हैंगिंग ग्लेशियर खतरनाक एवलांच और उसके बाद नीचे की तरफ आपदाओं का कारण बन सकते हैं.

न्यूज रिपोर्ट में IISc बेंगलुरु, IIT भुवनेश्वर और DRDO जैसे बड़े संस्थानों के शोधकर्ता की एक वैज्ञानिक अध्ययन का जिक्र किया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि उत्तराखंड के अलकनंदा बेसिन में अस्थिर हैंगिंग ग्लेशियर एवलांच और नीचे की तरफ आपदाओं को बढ़ावा दे सकते हैं. स्टडी में ग्लेशियर के पीछे हटने, भूकंप की संवेदनशीलता और बद्रीनाथ, माना और हनुमान चट्टी जैसे कमजोर ऊंचाई वाले इलाकों में इंसानी बस्तियों और आधारभूत संरचनाओं के तेजी से बढ़ने से बढ़ते खतरों पर रोशनी डाली गई है.

बड़े पर्यावरण संबंधी मुद्दों और पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट, 1986 के संभावित उल्लंघन को देखते हुए, ट्रिब्यूनल ने कहा है कि यह मामला पर्यावरण सुरक्षा और कानूनी जरूरतों के पालन के बारे में जरूरी सवाल उठाता है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानी गई अपनी स्वतः संज्ञान अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, ट्रिब्यूनल ने कई अधिकारों को प्रतिवादी के तौर पर शामिल किया है. इनमें पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन, CPCB, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, NMCG, शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की शामिल हैं.

ट्रिब्यूनल ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस भेजा है, और उन्हें अगली सुनवाई से पहले एफिडेविट के रूप में अपने जवाब जमा करने का निर्देश दिया है. इस मामले पर 6 अगस्त को एक संबंधित मामले के साथ आगे विचार किया जाएगा.

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