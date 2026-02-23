ETV Bharat / bharat

क्या आप जानते हैं, पानी की बोतल से ज्यादा खतरनाक है उसका ढक्कन? NGT ने कंपनियों से मांगा जवाब

संतू दास.

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बोतलबंद पानी और कोल्ड ड्रिंक्स में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के ढक्कनों से होने वाले प्रदूषण पर कड़ा संज्ञान लिया है. कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और कई बड़ी FMCG कंपनियों (जैसे हिंदुस्तान कोका-कोला, पेप्सिको इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर) को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

NGT ने यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि पीने के पानी और अन्य ड्रिंक्स की बोतलों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक कैप्स के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है. यह निर्देश एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ द्वारा जारी किया गया.

हालिया सुनवाई के दौरान, आवेदक आकाश रैनिसन ने बताया कि हालांकि सभी प्लास्टिक बोतलें तो इकट्ठा कर ली जाती हैं, लेकिन उनके ढक्कन, जो बोतलों से अलग हो जाते हैं, उन्हें इकट्ठा नहीं किया जाता. जिससे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है. उन्होंने दलील दी कि अन्य देशों में प्लास्टिक के ढक्कन बोतल के साथ ही जुड़े रहते हैं, ताकि उन्हें बोतल के साथ ही रीसायकल किया जा सके. इन्हें "टेथर्ड कैप्स" कहा जाता है क्योंकि ये बोतल से अलग नहीं होते.

ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वे सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले ई-फाइलिंग के माध्यम से हलफनामे के रूप में अपना जवाब दाखिल करें. यदि कोई प्रतिवादी अपने वकील के बजाय सीधे जवाब दाखिल करता है, तो उसे ट्रिब्यूनल की सहायता के लिए वर्चुअल रूप से उपस्थित रहना होगा. ट्रिब्यूनल ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख तय की है.

बोतल का ढक्कन कैसे होता है खतरनाक

प्लास्टिक की बोतलों के ढक्कन (HDPE और PP प्लास्टिक) पर्यावरण और पीने के पानी के लिए बड़ा खतरा हैं. ये ढक्कन टूटकर माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक में बदल जाते हैं. अक्सर इन्हें अलग फेंक दिया जाता है, जिससे ये समुद्र और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि बोतल खोलते समय भी इन ढक्कनों से प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पानी में मिल सकते हैं.