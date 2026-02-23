क्या आप जानते हैं, पानी की बोतल से ज्यादा खतरनाक है उसका ढक्कन? NGT ने कंपनियों से मांगा जवाब
NGT ने कोका-कोला, पेप्सिको और HUL जैसी दिग्गज कंपनियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
Published : February 23, 2026 at 4:58 PM IST
संतू दास.
नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बोतलबंद पानी और कोल्ड ड्रिंक्स में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के ढक्कनों से होने वाले प्रदूषण पर कड़ा संज्ञान लिया है. कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और कई बड़ी FMCG कंपनियों (जैसे हिंदुस्तान कोका-कोला, पेप्सिको इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर) को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
NGT ने यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि पीने के पानी और अन्य ड्रिंक्स की बोतलों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक कैप्स के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है. यह निर्देश एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ द्वारा जारी किया गया.
हालिया सुनवाई के दौरान, आवेदक आकाश रैनिसन ने बताया कि हालांकि सभी प्लास्टिक बोतलें तो इकट्ठा कर ली जाती हैं, लेकिन उनके ढक्कन, जो बोतलों से अलग हो जाते हैं, उन्हें इकट्ठा नहीं किया जाता. जिससे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है. उन्होंने दलील दी कि अन्य देशों में प्लास्टिक के ढक्कन बोतल के साथ ही जुड़े रहते हैं, ताकि उन्हें बोतल के साथ ही रीसायकल किया जा सके. इन्हें "टेथर्ड कैप्स" कहा जाता है क्योंकि ये बोतल से अलग नहीं होते.
ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वे सुनवाई की अगली तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले ई-फाइलिंग के माध्यम से हलफनामे के रूप में अपना जवाब दाखिल करें. यदि कोई प्रतिवादी अपने वकील के बजाय सीधे जवाब दाखिल करता है, तो उसे ट्रिब्यूनल की सहायता के लिए वर्चुअल रूप से उपस्थित रहना होगा. ट्रिब्यूनल ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख तय की है.
बोतल का ढक्कन कैसे होता है खतरनाक
प्लास्टिक की बोतलों के ढक्कन (HDPE और PP प्लास्टिक) पर्यावरण और पीने के पानी के लिए बड़ा खतरा हैं. ये ढक्कन टूटकर माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक में बदल जाते हैं. अक्सर इन्हें अलग फेंक दिया जाता है, जिससे ये समुद्र और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि बोतल खोलते समय भी इन ढक्कनों से प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पानी में मिल सकते हैं.
'वॉटर एंड हेल्थ' जर्नल के अनुसार, बोतलबंद पानी में मिलने वाला ज्यादातर माइक्रोप्लास्टिक बोतल का ढक्कन खोलने और बंद करने की रगड़ से ही पैदा होता है. यह सीधा हमारे शरीर में पहुंचता है.
सिंगल-यूज प्लास्टिक के खतरे
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भारत में सालाना लगभग 35 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें प्रति व्यक्ति औसत प्लास्टिक उपयोग 11 किलोग्राम है.
- सिंगल-यूज प्लास्टिक (एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक) नदियों में होने वाले प्रदूषण का मुख्य कारण है. यह भारत और अन्य देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि इस प्लास्टिक को नष्ट होने में कई साल लगते हैं और इस पर तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है.
- वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स (2016) के कार्यान्वयन पर CPCB की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा तेलंगाना (12%) में पैदा हुआ. इसके बाद तमिलनाडु (10%), पश्चिम बंगाल (10%) और उत्तर प्रदेश (9%) का नंबर आता है.
- रिपोर्ट देने वाले राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरे की गणना की गई है. इसमें यह देखा गया कि पिछले पांच वर्षों (2016-21) में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा पैदा होने की दर लगभग दोगुनी हो गई है.
- यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि भारत में प्लास्टिक कचरे का संकट, विशेषकर सिंगल-यूज़ प्लास्टिक और इसके बढ़ते प्रति व्यक्ति उपभोग के कारण, पर्यावरण के लिए एक गंभीर चेतावनी है जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है.
- भारत का प्लास्टिक रीसाइक्लिंग क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और साल 2033 तक इसके 6.9 अरब डॉलर के मूल्य तक पहुंचने का अनुमान है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, लगभग 60 प्रतिशत की रीसाइक्लिंग दर प्लास्टिक कचरे की समस्या को सुलझाने के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
क्या कहते हैं पर्यावरणविद
पर्यावरणविद् बी.एस. वोहरा ने ईटीवी भारत को बताया, "टेथर्ड कैप्स (बोतल से जुड़े रहने वाले ढक्कन) पर एनजीटी का नोटिस प्लास्टिक प्रदूषण को डिजाइन के स्तर पर ही रोकने की दिशा में एक समय पर उठाया गया रचनात्मक कदम है. सीपीसीबी और हिंदुस्तान कोका-कोला, पेप्सिको इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी एफएमसीजी कंपनियों से जवाब मांगकर, ट्रिब्यूनल ईपीआर (EPR) ढांचे के तहत उत्पादकों की जवाबदेही को मजबूत कर रहा है."
उन्होंने कहा कि टेथर्ड कैप्स, जो खुलने के बाद भी बोतल से जुड़े रहते हैं, गंदगी कम कर सकते हैं. कचरा इकट्ठा करने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ढक्कन बोतलों के साथ ही रीसायकल हों. उन्होंने कहा, "चूंकि बोतल के ढक्कन छोटे होते हैं और अक्सर अलग से फेंक दिए जाते हैं, इसलिए वे पर्यावरण और माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण में बड़ा योगदान देते हैं. हालांकि, टेथर्ड कैप्स पूरी समस्या का समाधान नहीं हैं. ये केवल कचरे को पकड़ने में मदद करते हैं, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के उत्पादन और रीसाइक्लिंग के बुनियादी ढांचे की कमी जैसे बड़े मुद्दों को हल नहीं करते."
एक अन्य पर्यावरणविद् दीपक रमेश गौर ने ईटीवी भारत को बताया, "सिंगल-यूज़ प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ी चिंता है. हालांकि ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इनका पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है. एनजीटी का निर्देश एक सकारात्मक कदम है." पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "टेथर्ड कैप्स प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने का एकमात्र समाधान नहीं हैं. हमें इको-फ्रेंडली समाधानों पर ध्यान देने की जरूरत है."
