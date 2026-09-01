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कर्नाटक में इथेनॉल संयंत्र से प्रदूषण का आरोप, NGT ने लिया संज्ञान

याचिकाकर्ता का कहना है कि इथेनॉल संयंत्र के ऑपरेशन से इलाके में कई गंभीर पर्यावरणीय और जन-स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई हैं. संतु दास की रिपोर्ट.

ngt takes cognisance on pollution emission from ethanol plant ethanol plant in Belagavi, Karnataka
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक इथेनॉल संयंत्र (Ethanol Plant) से कथित प्रदूषण से संबंधित मामले का संज्ञान लिया है. इस मामले में सुनवाई NGT की प्रधान पीठ ने की, जिसमें न्यायिक सदस्य जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल शामिल थे.

याचिकाकर्ता ने बेलगावी जिले के उगर खुर्द में उगर शुगर फैक्ट्री के पास मौजूद 845 KLPD इथेनॉल प्लांट के कथित गैर-कानूनी ऑपरेशन के बारे में शिकायत की है. यह आरोप लगाया गया है कि उगर शुगर फैक्ट्री ने 18 अक्टूबर 2012 को 45 केएलपीडी डिस्टिलरी इकाई स्थापित की और इथेनॉल उत्पादन शुरू किया और उत्पादन क्षमता को लगभग 845 केएलपीडी तक बढ़ा दिया गया.

यह दावा किया गया है कि इथेनॉल संयंत्र एक आवासीय कॉलोनी के बहुत करीब स्थित है और समय के साथ, संयंत्र के कामकाज के कारण कई गंभीर पर्यावरणीय और जन स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो गई हैं.

आवेदक ने आरोप लगाया कि इथेनॉल संयंत्र की वजह से आस-पास के इलाके में गंभीर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण हुआ है, जिसके कारण वहां के लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरण में समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

यह आरोप लगाया गया कि इलाके में कई बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चे स्वास्थ्य समस्याओं जैसे सांस लेने में कठिनाई, सीने में जकड़न, सिरदर्द, सीने में दर्द, त्वचा रोग और कई अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं.

आवेदक ने आगे आरोप लगाया कि इथेनॉल प्लांट की वजह से लगातार हवा, पानी, मिट्टी और आवाज के प्रदूषण ने आस-पास के वातावरण को इंसानों के रहने के लिए खराब और असुरक्षित बना दिया है.

सोमवार को सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने पाया कि आवेदक न तो शारीरिक रूप से और न ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उसके समक्ष उपस्थित हुआ. हालांकि, गैर-उपस्थिति के लिए आवेदन को खारिज करने के बजाय, एनजीटी ने आवेदक को खुद से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उसके समक्ष उपस्थित होने में सक्षम बनाने के लिए स्थगन प्रदान किया.

रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वह आवेदक को सुनवाई की अगली तारीख के बारे में बताए और उससे खुद या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कार्यवाही में शामिल होने और उसके पास मौजूद सामग्री पेश करने के लिए कहे.

पीठ ने आगे कहा कि जिस जगह पर कार्रवाई का कारण बताया गया है, वह चेन्नई में ट्रिब्यूनल की दक्षिणी जोन पीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है.

एनजीटी ने यह उचित समझा कि इस मामले की सुनवाई चेन्नई स्थित दक्षिणी जोन पीठ द्वारा की जाए. इसलिए, रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वह इस मामले को 23 सितंबर को दक्षिणी जोन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करे.

यह भी पढ़ें- तेलंगाना: इथेनॉल प्लांट लगाने के खिलाफ किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन, गांव में तनाव

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