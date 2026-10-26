दिल्ली-एनसीआर की मिट्टी में घुल रहा सीसा का जहर, NGT ने DPCC को लगायी फटकार
पर्यावरणविद् प्रकृति श्रीवास्तव ने इसे जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ बताया है. पढ़ें, संतू दास की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 4:56 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर में बैटरी रीसाइक्लिंग यूनिट्स (बैटरी कबाड़ इकाइयों) के पास की मिट्टी में सीसे के भारी प्रदूषण की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल न करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को कड़ी फटकार लगाई है. हालांकि, ट्रिब्यूनल ने डीपीसीसी के अनुरोध पर उसे अपना जवाब सौंपने के लिए चार हफ्ते का अतिरिक्त समय दे दिया है.
इससे पहले अप्रैल में, ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था. इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक अध्ययन से दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बैटरी रीसाइक्लिंग इकाइयों के पास की मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में सीसा होने का पता चला है.
यह अध्ययन लेड-एसिड बैटरी रीसाइक्लिंग इकाइयों के पास स्थित 23 जगहों की मिट्टी के नमूनों पर किया गया था, जिनमें आवासीय इलाके और प्राथमिक स्कूल भी शामिल थे. रिपोर्ट के अनुसार, इन नमूनों में 100 पीपीएम (पार्ट्स प्रति मिलियन) से लेकर 43,800 पीपीएम तक लेड का प्रदूषण पाया गया. चौंकाने वाली बात यह है कि अनधिकृत इकाइयों की तुलना में सरकार से मान्यता प्राप्त रीसाइक्लिंग इकाइयों के परिसर में लेड का स्तर कहीं ज्यादा अधिक मिला.
रिपोर्ट में बैटरी कचरा प्रबंधन नियम, 2022 और 'एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी' ढांचे को लागू करने में बरती जा रही बड़ी कमियों को उजागर किया गया है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि लेड का यह प्रदूषण दुनिया भर में सेहत और पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 5.4 लाख मौतें होती हैं.
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, सीसा वयस्कों में दीर्घकालिक नुकसान, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी समस्याएं और किडनी खराब होने का कारण बनता है. गर्भावस्था के दौरान, यह शिशु के विकास के लिए हानिकारक होता है और समय से पहले जन्म का जोखिम बढ़ाता है.
एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच ने तब यह नोट किया था कि यह रिपोर्ट पर्यावरण के नियमों के पालन से जुड़े बड़े मुद्दे उठाती है. इसके बाद उन्होंने डीपीसीसी (DPCC) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य संबंधित पक्षों से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, डीपीसीसी के वकील ने अपना जवाब सौंपने के लिए प्रिंसिपल बेंच से चार हफ्ते का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया.
एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच, जिसमें इसके अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव शामिल हैं, ने अपने आदेश में कहा कि पहले मौका दिए जाने के बावजूद डीपीसीसी द्वारा अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है. बेंच ने चार हफ्ते का अतिरिक्त समय देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई अगले साल 5 जनवरी के लिए तय की है.
गौरतलब है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले सीपीसीबी ने जुलाई में खराब बैटरियों की खतरनाक प्रकृति को देखते हुए उनके कलेक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे. इसमें यह अनिवार्य किया गया था कि रीसाइक्लर और रीफर्बिशर सहित विभिन्न पक्ष खराब बैटरियों को 90 दिनों से अधिक समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं.
क्या कहते हैं पर्यावरणविद
इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, भारतीय वन सेवा (IFoS) की सेवानिवृत्त अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने कहा कि बैटरी रीसाइक्लिंग इकाइयों के पास सीसे के गंभीर प्रदूषण को लेकर ट्रिब्यूनल के सामने अपना जवाब दाखिल करने में डीपीसीसी की विफलता पर्यावरण के लिए एक खतरनाक गतिरोध पैदा करती है.
उन्होंने कहा कि अपने जवाब को टालकर, शहर की यह मुख्य पर्यावरण निगरानी संस्था प्रभावी रूप से नियामक कार्रवाई को पंगु बना रही है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को पूरी छूट के साथ अपना काम जारी रखने का मौका मिल रहा है.
इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए, श्रीवास्तव ने सोमवार को 'ईटीवी भारत' से कहा, "इस प्रशासनिक देरी की मानवीय कीमत बेहद भयानक है. लेड एक बेरहम न्यूरोटॉक्सिन है; डीपीसीसी द्वारा बर्बाद किया जाने वाला हर एक हफ्ता स्थानीय परिवारों, आवासीय इलाकों और स्कूली बच्चों को उस जहरीली धूल के साये में छोड़ रहा है जो स्थायी रूप से दिमागी नुकसान और विकास में देरी का कारण बनती है. इसके अलावा, बिना रोक-टोक के जमा हो रहा यह लेड जमीन की गहराई में रिसकर स्थानीय भूजल को हमेशा के लिए जहरीला बना सकता है."
उन्होंने आगे कहा, "आखिरकार, संस्था की यह चुप्पी जनता के भरोसे को तोड़ती है. जब कोई आधिकारिक संस्था अदालती समय-सीमा की अनदेखी करती है, तो यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति एक चिंताजनक उदासीनता को दर्शाता है, जिससे असहाय और कमजोर समुदायों को इस बढ़ते और अनियंत्रित पर्यावरणीय संकट का खामियाजा भुगतने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है."
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