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दिल्ली-एनसीआर की मिट्टी में घुल रहा सीसा का जहर, NGT ने DPCC को लगायी फटकार

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-एनसीआर में बैटरी रीसाइक्लिंग यूनिट्स (बैटरी कबाड़ इकाइयों) के पास की मिट्टी में सीसे के भारी प्रदूषण की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल न करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को कड़ी फटकार लगाई है. हालांकि, ट्रिब्यूनल ने डीपीसीसी के अनुरोध पर उसे अपना जवाब सौंपने के लिए चार हफ्ते का अतिरिक्त समय दे दिया है.

इससे पहले अप्रैल में, ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था. इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक अध्ययन से दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बैटरी रीसाइक्लिंग इकाइयों के पास की मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में सीसा होने का पता चला है.