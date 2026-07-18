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बिहार की कांवर झील की बिगड़ती स्थिति पर NGT ने लिया संज्ञान, NBA और अन्य से मांगा जवाब

बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार मार्ग से बनी है और यह एक खास ऑक्सबो वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र दिखाती है.

NGT seeks response from NBA, others over deteriorating ecological condition of Kabartal Wetland
कांवर झील (File Photo/ ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 4:58 PM IST

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नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बिहार में एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील (Oxbow Lake) कबरताल वेटलैंड (कांवर झील) की कथित तौर पर बिगड़ती पारिस्थितिक स्थिति पर खुद से संज्ञान लिया है और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य के मुख्य सचिव और अन्य संबंधित हितधारकों से जवाब मांगा है.

दूसरे हितधारकों में बिहार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख (PCCF & HoFF); बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; बिहार राज्य जैव-विविधता बोर्ड; राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग शामिल हैं.

एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ अफरोज अहमद की प्रधान पीठ ने "एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील (कबरताल वेटलैंड) कैसे अपना मछली जल और भविष्य खो रही है" शीर्षक वाली एक न्यूज रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किया.

मामले पर हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, एनजीटी की प्रधान पीठ ने कहा कि न्यूज रिपोर्ट ने बिहार के बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर में स्थित कांवर झील पर लंबे समय से अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक संघर्षों के प्रभावों पर प्रकाश डाला है. 2020 में रामसर स्थल (Ramsar Site) के रूप में मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि (Wetland) को एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील माना जाता है. इस झील ने ऐतिहासिक रूप से स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका का समर्थन किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, जल के कम फैलाव और पारिस्थितिक गिरावट की वजह से झील में मछलियों की आबादी और जैव विविधता में काफी कमी आई है. बताया जा रहा है कि पुठी, गराह, सिंघी, चौरी और रोहू जैसी कई देसी मछलियों की प्रजातियां वेटलैंड के कुछ हिस्सों से कम हो गई हैं या गायब हो गई हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि झील, जो कभी लगभग 63 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, जल स्तर गिरने और अतिक्रमण की वजह से धीरे-धीरे छोटे-छोटे पानी के हिस्सों में बंट गई है.

एनजीटी ने देखा कि कांवर झील बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार मार्ग से बनी है और यह एक खास ऑक्सबो वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र दिखाती है. रामसर साइट होने के नाते, यह वेटलैंड राष्ट्रीय महत्व रखता है और इसकी पारिस्थितिक विशेषताओं की सुरक्षा और टिकाऊ प्रबंधन की जरूरत है.

एनजीटी ने बताया कि न्यूज रिपोर्ट में वेटलैंड की समृद्ध जैव विविधता पर भी जोर दिया गया है, जिसमें अलग-अलग प्रजाति के पौध, जानवर और पक्षी शामिल हैं. इसमें बूढ़ी गंडक नदी के साथ जुड़ाव सुधारने, अतिक्रमण हटाने, आर्द्रभूमि क्षेत्र की मैपिंग और सीमांकन, और मानसून में सही पुनर्भरण और भूजल समर्थन सुनिश्चित करने जैसे संभावित संरक्षण उपायों का भी जिक्र किया गया है.

पीठ ने कहा कि यह मामला पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम के प्रावधानों के पालन से जुड़ा है.

एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र किया जिसमें उसने मामलों को खुद से उठाने की अपनी शक्ति को माना है और सभी संबंधित हितधारकों को नोटिस जारी किया है. उनसे अगली सुनवाई से एक हफ्ते पहले ट्रिब्यूनल की कोलकाता में ईस्टर्न जोनल बेंच के सामने अपने जवाब देने को कहा गया है.

मामले को 31 अगस्त को ईस्टर्न जोनल बेंच के सामने सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है.

पीठ ने कहा कि चूंकि मामला ईस्टर्न जोनल बेंच के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए प्रधान पीठ ने मूल आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए ईस्टर्न जोनल बेंच, कोलकाता को ट्रांसफर कर दिया है. पीठ ने कहा कि मामले के मूल रिकॉर्ड भी उसी के अनुसार स्थानांतरित किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें- पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने होंगे, बोले NGT अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव

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