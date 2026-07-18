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बिहार की कांवर झील की बिगड़ती स्थिति पर NGT ने लिया संज्ञान, NBA और अन्य से मांगा जवाब

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बिहार में एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील (Oxbow Lake) कबरताल वेटलैंड (कांवर झील) की कथित तौर पर बिगड़ती पारिस्थितिक स्थिति पर खुद से संज्ञान लिया है और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य के मुख्य सचिव और अन्य संबंधित हितधारकों से जवाब मांगा है.

दूसरे हितधारकों में बिहार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख (PCCF & HoFF); बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; बिहार राज्य जैव-विविधता बोर्ड; राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग शामिल हैं.

एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ अफरोज अहमद की प्रधान पीठ ने "एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील (कबरताल वेटलैंड) कैसे अपना मछली जल और भविष्य खो रही है" शीर्षक वाली एक न्यूज रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किया.

मामले पर हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, एनजीटी की प्रधान पीठ ने कहा कि न्यूज रिपोर्ट ने बिहार के बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर में स्थित कांवर झील पर लंबे समय से अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक संघर्षों के प्रभावों पर प्रकाश डाला है. 2020 में रामसर स्थल (Ramsar Site) के रूप में मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि (Wetland) को एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील माना जाता है. इस झील ने ऐतिहासिक रूप से स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका का समर्थन किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, जल के कम फैलाव और पारिस्थितिक गिरावट की वजह से झील में मछलियों की आबादी और जैव विविधता में काफी कमी आई है. बताया जा रहा है कि पुठी, गराह, सिंघी, चौरी और रोहू जैसी कई देसी मछलियों की प्रजातियां वेटलैंड के कुछ हिस्सों से कम हो गई हैं या गायब हो गई हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि झील, जो कभी लगभग 63 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, जल स्तर गिरने और अतिक्रमण की वजह से धीरे-धीरे छोटे-छोटे पानी के हिस्सों में बंट गई है.

एनजीटी ने देखा कि कांवर झील बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार मार्ग से बनी है और यह एक खास ऑक्सबो वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र दिखाती है. रामसर साइट होने के नाते, यह वेटलैंड राष्ट्रीय महत्व रखता है और इसकी पारिस्थितिक विशेषताओं की सुरक्षा और टिकाऊ प्रबंधन की जरूरत है.