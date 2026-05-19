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नर्मदा नदी में बहाया दूध और साड़ी, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद ने नर्मदा नदी में अनुष्ठानिक चढ़ावों के पर्यावरणीय प्रभाव पर रिपोर्ट मांगी. ( ANI )

नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) से धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान नर्मदा नदी में दूध और साड़ियां बहाए जाने की कथित घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी है.

यह निर्देश न्यायाधिकरण की मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित केंद्रीय क्षेत्र की पीठ ने नर्मदा जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया.इस मामले की सुनवाई न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह और सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने सोमवार को की.

याचिका के अनुसार, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की नस्रुल्लागंज तहसील के सतदेव और भेरुड़ा गांवों में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया था, जिसके दौरान धार्मिक अनुष्ठानों के तहत लगभग 11,000 लीटर दूध और 210 साड़ियां कथित तौर पर नर्मदा नदी में बहाई गईं.

आवेदकों ने तर्क दिया कि इस गतिविधि से नदी की पारिस्थितिकी, जलीय जीवों, सिंचाई स्रोतों और पेयजल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और यह जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उल्लंघन हो सकता है.

ट्रिब्यूनल ने पाया कि नदी में दूध डालने से होने वाले प्रदूषण के संबंध में अभी तक कोई वैज्ञानिक डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया है. हालांकि, बेंच ने यह भी नोट किया कि जल अधिनियम की धारा 24 नदियों और कुओं में प्रदूषक पदार्थों के निर्वहन पर रोक लगाती है, और कार्बनिक पदार्थ जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) को बढ़ा सकते हैं, जिससे जलीय जीवन प्रभावित हो सकता है.