ETV Bharat / bharat

NGT ने विश्वभारती विवि के अधिकारियों को लगाई फटकार, कचरा निपटान पर मांगी रिपोर्ट

एनजीटी ने विश्वभारती विश्वविद्यालय के अधिकारियों को विश्वविद्यालय परिसर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का पालन न करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है.

NGT Seeks Report From Visva-Bharati University authorities Over Waste Management At campus
विश्वभारती विश्वविद्यालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 8:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बोलपुर (पश्चिम बंगाल): राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दायर किया है, जिसमें पूछा गया है कि विश्वभारती विश्वविद्यालय परिसर में तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था क्यों नहीं है. एनजीटी ने इस संबंध में विवि प्रशासन और राज्य सरकार दो महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी है. मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारित की गई है.

इस संदर्भ में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की कार्यवाहक जनसंपर्क अधिकारी अतीगा घोष ने कहा, "राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है. पौष मेले को पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिली है. उसने राज्य प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी है. हालांकि, हमने रिपोर्ट दे दी है. कहीं न कहीं संवाद की कमी है. जब न्यायालय ने जानकारी मांगी है, तो हम फिर से समय पर रिपोर्ट देंगे."

पर्यावरण कार्यकर्ता सुभाष दत्ता ने शांतिनिकेतन के पारंपरिक पौष मेले में प्रदूषण के मुद्दे पर 2016 और 2018 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) में दो मामले दायर किए थे. इन दो मामलों में, 2017 और 2020 में, न्यायाधिकरण ने विश्वभारती विवि को तरल और ठोस अपशिष्ट नियंत्रण और निपटान के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का आदेश दिया था.

विश्वभारती विश्वविद्यालय के पर्यावरण नियमों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर ठोस और तरल अपशिष्ट का निपटान न करने पर, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने अब स्वतः संज्ञान लेते हुए विश्वभारती विवि के अधिकारियों और राज्य सरकार को दो महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. इस मामले ने विश्वभारती के अंदर काफी हलचल मचा दी है.

2017 में, अधिकारियों ने एनजीटी के नियमों का पालन करते हुए पर्यावरण-अनुकूल पौष मेला आयोजित किया था. हालांकि, कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था. लेकिन 2018 में फिर से, पर्यावरण कार्यकर्ता सुभाष दत्ता ने पौष मेले में प्रदूषण की शिकायत करते हुए कहा कि हर साल पौष मेले में प्रदूषण के अलावा, विश्वभारती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास ठोस और तरल अपशिष्ट के नियंत्रण और निपटान की उचित व्यवस्था नहीं है. परिणामस्वरूप, पर्यावरण गंभीर रूप से प्रदूषित हो रहा है. इस शिकायत के आधार पर, एनजीटी ने मामले की जांच के लिए एक समिति भी गठित की.

2020 में, एनजीटी ने विश्वभारती के अधिकारियों से कहा कि कानून के अनुसार ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए. लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो सुभाष दत्ता ने इस मुद्दे पर फिर से एक मामला दायर किया. उसमें, एनजीटी ने विश्वभारती विवि के अधिकारियों को उक्त ऑडिट रिपोर्ट पर अपना बयान तीन सप्ताह के भीतर एक हलफनामे में प्रस्तुत करने का आदेश दिया. लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद, आरोप है कि अधिकारियों ने ठोस और तरल कचरे के निपटान के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है.

पर्यावरण कार्यकर्ता सुभाष दत्ता का बयान
पर्यावरण कार्यकर्ता सुभाष दत्ता ने कहा, "राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को सही जानकारी नहीं मिली, इसलिए उसने अपने आदेश का पालन न करने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है. साथ ही विश्वभारती और राज्य सरकार से अंतिम रिपोर्ट तलब की है. तरल और ठोस कचरे के पृथक्करण और निपटान के लिए क्या पर्याप्त उपाय किए गए हैं? विश्वभारती ने क्या कदम उठाए हैं? इस संबंध में रिपोर्ट न्यायाधिकरण को सौंपी जानी चाहिए."

गौरतलब है कि 17 सितंबर, 2023 को यूनेस्को ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के विश्वभारती विश्वविद्यालय को 'विश्व धरोहर' का खिताब दिया था. विश्वभारती विवि को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है. चारों ओर पेड़ों का मनमोहक वातावरण है. हालांकि, इस विश्वभारती विवि के आसपास जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है. इसलिए, एनजीटी ने तरल और ठोस कचरे को अलग करने सहित नियंत्रण और निपटान के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें- बेंगलुरु की उजली ​​दिवाली अंधेरे में बदली: 90 लोगों की आंखों में चोट, एक ने गंवाई रोशनी प्रदूषण का स्तर बढ़ा

TAGGED:

VISVA BHARATI UNIVERSITY
WASTE MANAGEMENT
VISVA BHARATI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का जताया आभार, दिवाली पर आतंकवाद के खिलाफ 'एकजुट' लड़ाई का किया आह्वान

थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: पहले ही दिन टूटा 'सैयारा' का रिकॉर्ड, हॉरर लव स्टोरी फिल्म बनी 2025 की चौथी बिगेस्ट ओपनर

BAN vs WI: दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में मिली जीता, बांग्लादेश को एक रन से हराया

आज बंद है भारतीय शेयर बाजार, कल गुरुवार को फिर से शुरू होगा कारोबार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.