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देश में हीटवेव संकट पर NGT सख्त, यूपी-बिहार समेत कई राज्यों को एक्शन प्लान सौंपने का निर्देश

बीकानेर में मंगलवार, 26 मई, 2026 को चिलचिलाती गर्मी के बीच महिला मज़दूर अपने काम की जगह की ओर जाती हुई. ( IANS )