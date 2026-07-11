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रायपुर, जयपुर और मुंबई के स्टेडियम में नहीं होंगे क्रिकेट मैच, NGT ने लगाई रोक

एनजीटी ( IANS )

नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने जल संरक्षण से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाते हुए तीन क्रिकेट स्टेडियमों को अगली सुनवाई तक उसकी अनुमति के बिना किसी भी खेल गतिविधि के आयोजन पर रोक लगा दी है. एनजीटी ने कहा कि इन स्टेडियमों ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) और एनजीटी की ओर से जारी किए गए कई नोटिस के बाद भी अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. यह अंतरिम आदेश क्रिकेट मैदानों के रखरखाव में ‘सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP)’ से शोधित पानी के स्थान पर भूजल या ताजा जल के प्रयोग और भूजल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित नहीं करने से जुड़े मामले में दिया गया है. बता दें कि इससे पहले अप्रैल में एनजीटी ने देश के छह क्रिकेट स्टेडियमों को नोटिस जारी कर पूछा था कि सीजीडब्ल्यूए को मैदान और पिच के रखरखाव में प्रयोग होने वाले पानी के स्रोत की जानकारी नहीं देने की वजह से उनकी गतिविधियों पर रोक क्यों न लगाई जाए. खास बात यह है कि इन स्टेडियमों में नई दिल्ली का अरूण जेटली स्टेडियम, जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम, रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई का डॉ डीवाई पाटिल स्टेडियम, लखनऊ का भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम और कटक का बाराबती स्टेडियम शामिल थे.