श्रीनगर अचन लैंडफिल पर एनजीटी सख्त: कचरा साफ करने की नई समयसीमा पर उठाए सवाल
एनजीटी ने श्रीनगर के अचन लैंडफिल में जमा 11 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को साफ करने की समयसीमा बढ़ाने पर नाराजगी जताई है.
Published : July 29, 2026 at 4:15 PM IST
श्रीनगरः श्रीनगर के अचन लैंडफिल में जमा पुराने कचरे को साफ करने की समयसीमा में एक बार फिर विस्तार किए जाने पर सवाल उठाते हुए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने श्रीनगर नगर निगम को एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. एनजीटी ने निगम से सितंबर 2025 के बाद से हुई वास्तविक प्रगति, उपचारित कचरे का किस तरह उपयोग किया जा रहा है, और रोजाना पैदा होने वाले कचरे व उसके प्रसंस्करण के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कहा है.
चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज़ अहमद ने चार पन्नों के एक आदेश में इस बात को रेखांकित किया कि एसएमसी ने पहले न्यायाधिकरण को आश्वासन दिया था कि सारा पुराना कचरा मार्च 2027 तक साफ कर दिया जाएगा, लेकिन अब उसने एक साल का और समय मांगा है, जिससे समयसीमा बढ़कर मार्च 2028 हो गई है.
यह मामला पर्यावरण कार्यकर्ता राजा मुजफ्फर भट द्वारा दायर मूल आवेदन संख्या 543/2024 से उत्पन्न हुआ है, जो श्रीनगर के अचन लैंडफिल से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है.
न्यायाधिकरण ने नगर निकाय द्वारा सौंपे गए बयानों में विसंगति को रेखांकित किया. कहा, "श्रीनगर नगर निगम ने सितंबर 2025 में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें श्रीनगर नगर निगम की सीमा के भीतर पड़े पूरे पुराने कचरे को साफ करने के लिए मार्च 2027 की समयसीमा बताई गई थी." इसके बाद अदालत ने नोट किया कि "श्रीनगर नगर निगम द्वारा 27.03.2026 को एक नई रिपोर्ट दायर की गई है, जिसमें पूरे पुराने कचरे को साफ करने के लिए मार्च 2028 की एक नई समयसीमा दी गई है."
पीठ इस संशोधित अनुपालन रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी और उसने केवल बड़े-बड़े आश्वासनों के बजाय ठोस आंकड़े मांगे. अपने मुख्य निर्देश में न्यायाधिकरण ने आदेश दिया, "श्रीनगर नगर निगम के कमिश्नर को यह बताने का निर्देश दिया जाता है कि सितंबर 2025 से लेकर अब तक कितना पुराना ठोस कचरा साफ किया गया है, इस ठोस कचरे के treatment का तरीका क्या है और उपचार के बाद निकलने वाली खाद व निष्क्रिय अवशेषों आदि का उपयोग कैसे किया जा रहा है; और साथ ही रोजाना पैदा होने वाले ठोस कचरे व रोजाना उपचारित किए जाने वाले ठोस कचरे की मात्रा और कचरा पैदा होने व उसके उपचार के बीच कितना अंतर है."
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायाधिकरण के सामने पेश हुए संयुक्त आयुक्त सैयद अबुल कासिम ने कमिश्नर का हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा. इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा, "प्रार्थना स्वीकार की जाती है." अब इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर, 2026 को सूचीबद्ध किया गया है.
एसएमसी द्वारा सौंपी गई अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार, अचन लैंडफिल में इस समय लगभग 11 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा जमा है, जिसमें से अब तक बायो-माइनिंग के जरिए केवल लगभग 40,000 मीट्रिक टन कचरे का ही निस्तारण किया जा सका है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कचरे को दोबारा इस्तेमाल होने वाले सामान, रिफ्यूज-डिराइव्ड फ्यूल यानी कचरे से बनने वाले ईंधन, अक्रिय सामग्री और मिट्टी में अलग करने का काम जारी है, जबकि कचरा निस्तारण की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मशीनें लगाई जा रही हैं.
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि श्रीनगर में हर दिन लगभग 520 से 550 टन नगर निगम का ठोस कचरा निकलता है, जबकि मौजूदा सुविधाएं इसके केवल एक हिस्से का ही निस्तारण कर पाती हैं. इस वजह से रोजाना लगभग 320 से 350 टन कचरा बिना उपचार के बच जाता है. इस अंतर को खत्म करने के लिए, एसएमसी ने 800 टीपीडी (टन प्रतिदिन) क्षमता वाले एक 'एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र' का प्रस्ताव रखा है.
इसे भी पढ़ेंः
- आपका खराब फोन-लैपटॉप सोने-चांदी की खान! 1.41 मिलियन टन ई-कचरे में 350 टन सोना, जानिए फिर दिक्कत कहां?
- हर साल हिंद महासागर में फेंका जा रहा 1.30 लाख टन प्लास्टिक कचरा, 26,645 अरब लीटर सीवेज
- कचरे के पहाड़ों से मिलेगी मुक्ति, भलस्वा लैंडफिल साइट पर बायो-रेमीडिएशन तेज करने का LG ने दिया निर्देश
- कश्मीर में VIP आवास के लिए शहतूत नर्सरी की प्रस्तावित कटाई पर भड़के लोग