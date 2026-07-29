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श्रीनगर अचन लैंडफिल पर एनजीटी सख्त: कचरा साफ करने की नई समयसीमा पर उठाए सवाल

श्रीनगरः श्रीनगर के अचन लैंडफिल में जमा पुराने कचरे को साफ करने की समयसीमा में एक बार फिर विस्तार किए जाने पर सवाल उठाते हुए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने श्रीनगर नगर निगम को एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. एनजीटी ने निगम से सितंबर 2025 के बाद से हुई वास्तविक प्रगति, उपचारित कचरे का किस तरह उपयोग किया जा रहा है, और रोजाना पैदा होने वाले कचरे व उसके प्रसंस्करण के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कहा है.

चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज़ अहमद ने चार पन्नों के एक आदेश में इस बात को रेखांकित किया कि एसएमसी ने पहले न्यायाधिकरण को आश्वासन दिया था कि सारा पुराना कचरा मार्च 2027 तक साफ कर दिया जाएगा, लेकिन अब उसने एक साल का और समय मांगा है, जिससे समयसीमा बढ़कर मार्च 2028 हो गई है.

यह मामला पर्यावरण कार्यकर्ता राजा मुजफ्फर भट द्वारा दायर मूल आवेदन संख्या 543/2024 से उत्पन्न हुआ है, जो श्रीनगर के अचन लैंडफिल से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है.

न्यायाधिकरण ने नगर निकाय द्वारा सौंपे गए बयानों में विसंगति को रेखांकित किया. कहा, "श्रीनगर नगर निगम ने सितंबर 2025 में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें श्रीनगर नगर निगम की सीमा के भीतर पड़े पूरे पुराने कचरे को साफ करने के लिए मार्च 2027 की समयसीमा बताई गई थी." इसके बाद अदालत ने नोट किया कि "श्रीनगर नगर निगम द्वारा 27.03.2026 को एक नई रिपोर्ट दायर की गई है, जिसमें पूरे पुराने कचरे को साफ करने के लिए मार्च 2028 की एक नई समयसीमा दी गई है."

पीठ इस संशोधित अनुपालन रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी और उसने केवल बड़े-बड़े आश्वासनों के बजाय ठोस आंकड़े मांगे. अपने मुख्य निर्देश में न्यायाधिकरण ने आदेश दिया, "श्रीनगर नगर निगम के कमिश्नर को यह बताने का निर्देश दिया जाता है कि सितंबर 2025 से लेकर अब तक कितना पुराना ठोस कचरा साफ किया गया है, इस ठोस कचरे के treatment का तरीका क्या है और उपचार के बाद निकलने वाली खाद व निष्क्रिय अवशेषों आदि का उपयोग कैसे किया जा रहा है; और साथ ही रोजाना पैदा होने वाले ठोस कचरे व रोजाना उपचारित किए जाने वाले ठोस कचरे की मात्रा और कचरा पैदा होने व उसके उपचार के बीच कितना अंतर है."