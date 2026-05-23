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एनजीटी ने लद्दाख पक्षी जीवन मामले में सैकॉन निदेशक को पेश होने का आदेश दिया

एनजीटी ने लद्दाख में पक्षियों के मामले में सैकॉन के निदेश को पेश होने के लिए कहा है. संतू दास की रिपोर्ट...

National Green Tribunal
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 7:16 PM IST

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नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सलीम अली पक्षीविज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र (SACON) के डायरेक्टर को पेश होने को कहा है. ट्रिब्यूनल लद्दाख में पक्षियों की 430 से ज़्यादा प्रजातियों को बचाने से जुड़े मुद्दे को हल करने के लिए सिफारिशों के साथ पूरा जवाब दाखिल करने में नाकाम रहा.

ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ ने यह निर्देश एक केस की सुनवाई के दौरान जारी किया है. यह केस ईटीवी भारत की 16 नवंबर, 2024 की 'लद्दाख में 430 प्रजातियों के पक्षियों को सुरक्षा की सख्त ज़रूरत है' नाम की एक न्यूज़ रिपोर्ट के बाद खुद से लिया गया था.

इस मामले की सुनवाई अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने की. हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, ट्रिब्यूनल ने पाया कि सैकॉन (SACON), अनाईकट्टी, कोयंबटूर, तमिलनाडु को नोटिस देने के बावजूद, जो भारत में एकमात्र ऐसा इंस्टिट्यूशन है जो खास तौर पर पक्षीविज्ञान और प्राकृतिक इतिहास के लिए है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया.

ट्रिब्यूनल ने सैकॉन (SACON) के डायरेक्टर को अगली सुनवाई की तारीख पर वर्चुअली पेश होकर मदद करने का निर्देश दिया है. इससे पहले, ट्रिब्यूनल ने 28 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान मामले का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए सैकॉन (SACON को अतिरिक्त प्रतिवादी बनाया था.

इसके बाद कोर्ट ने मामले को सुलझाने के लिए सुझावों के साथ एक पूरा जवाब फाइल करने को कहा. ईटीवी भारत की न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक, लद्दाख के उत्तरी भारतीय इलाके में मौजूद यह अभयारण्य, खास तौर पर जलवायु परिवर्तन, आवास क्षरण और मानवीय गतिविधियों की वजह से बड़े पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रहा है. ये वजहें अभयारण्य की समृद्ध जैव विविधता को खतरे में डाल रही हैं और अलग-अलग तरह के पक्षियों के जिंदा रहने के लिए खतरा बन रही हैं.

आर्टिकल में बताया गया कि यह अभयारण्य प्रवासी और निवासी पक्षी प्रजातियों दोनों तरह के पक्षियों को सपोर्ट करती है, जिसमें तिब्बती स्नोकॉक, हिमालयी ग्रिफ़ॉन गिद्ध और बार-हेडेड गूज शामिल हैं, और यह बर्डवॉचिंग, इकोटूरिज़्म और साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक ज़रूरी जगह है.

इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन ने लद्दाख में पक्षियों के वितरण पैटर्न पर काफी असर डाला है. पारंपरिक रूप से कारगिल या शाम क्षेत्र के आसपास कम ऊंचाई पर पाए जाने वाले पक्षी अब लेह और पूर्वी लद्दाख के रोंग क्षेत्र के पास ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं.

शहरीकरण के कारण लेह शहर में गौरैया की घटती मौजूदगी और 2024 में सर्दियों में आने वाले मेहमानों के आने में 10-15 दिन की देरी इन बदलावों का उदाहरण है. ब्लैक-थ्रोटेड थ्रश, जो आमतौर पर अक्टूबर के बीच में दिखता है, नवंबर 2024 में ही देखा गया, जो अब तक के सबसे गर्म सालों में से एक है. इसके अलावा, यह भी बताया गया कि अभयारण्य की जैव विविधता के लिए खतरे कई तरह के हैं. जलवायु परिवर्तन, खासकर मौसम चक्र और तापमान में बदलाव ने उन प्राकृतिक चक्र को बिगाड़ दिया है जिन पर पक्षी अपने खाने और ब्रीडिंग के लिए निर्भर रहते हैं.

इन बदलावों की वजह से पक्षियों के लिए भरोसेमंद खाने के सोर्स और घोंसले बनाने की सही जगह ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है.

यह बताया गया कि इस इलाके में इंसानों की बढ़ती मौजूदगी एक और बड़ा खतरा है. जैसे-जैसे लद्दाख की आबादी बढ़ रही है, शहरी विकास, खेती की जमीन और नई आधारभूत संरचना की मांग भी बढ़ रही है. यह फैलाव लगातार उन कुदरती इलाकों पर कब्जा कर रहा है जहां पुराने समय से पक्षी रहते आए हैं. वाइल्डलाइफ अभयारण्य पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि इन इंसानी गतिविधियों की वजह से उपलब्ध निवास स्थान कम होते जा रहे हैं.

पर्यटन इस इलाके के लिए दोधारी तलवार है. हालांकि यह स्थानीय इकॉनमी में अच्छा योगदान देता है, लेकिन इसका पर्यावरण पर असर चिंता की बात है. इसमें बताया गया कि विजिटर्स के लगातार आने-जाने से निवास स्थान में गड़बड़ी होती है, जनसंख्या स्तर बढ़ता है और कचरा जमा होता है.

टूरिस्ट से जुड़ी इन गतिविधियों से पक्षियों की आबादी पर और ज़्यादा तनाव पड़ता है, जिससे उनके अपने प्राकृतिक माहौल में पनपने की काबिलियत पर और असर पड़ता है. मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.

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