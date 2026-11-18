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दिल्ली: भूजल दोहन मामले में NGT सख्त, पहाड़गंज के 53 होटल और गेस्ट हाउसों पर एक हफ्ते में कार्रवाई का निर्देश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में भूजल के अनियंत्रित दोहन व सरकारी निगरानी में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है. पहाड़गंज के होटल व गेस्ट हाउसों में बोरवेल के जरिए भूजल निकालने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने सख्त रुख अपनाया है. NGT ने 53 होटल व गेस्ट हाउस के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. इन प्रतिष्ठानों ने निर्धारित निर्देशों के बावजूद डिजिटल वाटर मीटर व पाइजोमीटर नहीं लगवाए हैं. प्रशासन को कार्रवाई के बाद अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी.

555 प्रतिष्ठानों की जांच, 53 पर कार्रवाई बाकी

एनजीटी की प्रधान पीठ ने 16 नवंबर 2026 को वरुण बनाम दिल्ली सरकार मामले की सुनवाई की. पीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव व विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद शामिल थे. सुनवाई के दौरान दिल्ली जल बोर्ड की 2 सितंबर 2026 की अनुपालन रिपोर्ट व करोल बाग के एसडीएम की जानकारी पर विचार किया गया. कुल 555 होटल व गेस्ट हाउसों की जांच की गई थी. इनमें 123 प्रतिष्ठान डिजिटल वाटर मीटर व पाइजोमीटर लगाने के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे. बाद में इनमें से 42 ने उपकरण लगवा लिए, जबकि 25 ने बताया कि उनके परिसर में बोरवेल नहीं है. दो प्रतिष्ठानों के बोरवेल सील किए जा चुके हैं और एक प्रतिष्ठान दूसरे एसडीएम के अधिकार क्षेत्र में आता है. ऐसे में 53 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई बाकी है. ये भी पढ़ें: दिल्ली, पश्चिम बंगाल और लद्दाख ने नहीं सौंपी वन भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्टः पर्यावरण मंत्रालय ने NGT को दी जानकारी करोल बाग एसडीएम ने एक सप्ताह में कार्रवाई पूरी करने का भरोसा दिया है. NGT ने दिल्ली जल बोर्ड को दो अंतरिम आवेदनों में उठाए गए मुद्दों पर 10 दिनों के भीतर निर्णय लेकर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी 2027 को होगी.