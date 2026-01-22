ETV Bharat / bharat

सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत पर NGT सख्त, स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन से मांगा जवाब

नई दिल्ली: नोएडा के सेक्टर-150 में जलजमाव वाले एक गहरे गड्ढे में डूबने से हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बेहद गंभीरता से लिया है. एनजीटी ने प्रशासनिक निष्क्रियता और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस मामले में स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की है.

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने 20 जनवरी, 2026 को प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया. रिपोर्ट के अनुसार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता धुंध के दौरान एक व्यावसायिक स्थल पर मोड़ काटते समय पानी से भरे गड्ढे में गिर गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई. ट्रिब्यूनल ने पाया कि जिस जमीन पर यह हादसा हुआ, उसे एक दशक पहले एक निजी मॉल के लिए आवंटित किया गया था. लेकिन समय के साथ, बारिश के पानी और आसपास की सोसायटियों से निकलने वाले गंदे पानी के कारण यह स्थान एक गहरे तालाब में तब्दील हो गया.

प्रशासनिक विफलता पर उठाए सवाल

एनजीटी ने इस बात पर चिंता जताई कि 2015 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा एक 'स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्लान' तैयार किए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ. रिकॉर्ड के अनुसार, 2016 में नोएडा प्राधिकरण ने सर्वे और डिजाइन के लिए 13.05 लाख रुपये जारी किए थे. हिंडन नदी में अतिरिक्त पानी मोड़ने के लिए एक 'हेड रेगुलेटर' बनाने का प्रस्ताव था. हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक गेट्स के इस्तेमाल पर चर्चा हुई, लेकिन योजना फाइलों से बाहर नहीं निकल सकी. इस देरी के कारण न केवल एक जान गई, बल्कि पूरे क्षेत्र में जलजमाव की गंभीर समस्या पैदा हो गई. कई हाउसिंग सोसायटियों के बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे पर्यावरणीय नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा का उल्लंघन हुआ.