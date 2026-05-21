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अयोध्या बाईपास विस्तार परियोजना को एनजीटी ने दी मंजूरी

नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने मध्य प्रदेश के भोपाल में अयोध्या बाईपास विस्तार परियोजना को सख्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ ने भोपाल में आश्रम तिराहा से रत्नागिरी तिराहा तक अयोध्या बाईपास विस्तार परियोजना के लिए प्रस्तावित वृक्षों की कटाई से संबंधित एक याचिका का निपटारा करने के बाद यह मंजूरी दी है.

इस मामले की सुनवाई अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह, विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल और सुधीर कुमार की पीठ ने की.अयोध्या बाईपास सड़क परियोजना के छह लेन चौड़ीकरण और निर्माण के लिए प्रस्तावित बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई को याचिकाकर्ता ने चुनौती दी थी.

याचिकाकर्ता ने पर्यावरण प्रदूषण, शहरी तापमान में वृद्धि और मध्य प्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नागरिया क्षेत्र) अधिनियम, 2001 के उल्लंघन को लेकर चिंता व्यक्त की थी.सुनवाई के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बताया कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और भोपाल में गंभीर यातायात जाम, दुर्घटना संभावित यातायात क्षेत्रों और बढ़ते वाहनों के भार की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक है.एनएचएआई ने न्यायाधिकरण को यह भी सूचित किया कि वृक्षों की कटाई के लिए सक्षम अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर ली गई है और पर्यावरण मानदंडों के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण उपाय किए जाएंगे.

प्रस्तुतियां और रिकॉर्ड पर रखी गई रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, न्यायाधिकरण ने वृक्षारोपण की अनुमतियों में किसी भी प्रकार की अवैधता नहीं पाई और परियोजना को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी.हालांकि, इसने कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय निर्देश जारी किए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश वृक्ष संरक्षण कानून और पर्यावरण नियमों का कड़ाई से अनुपालन; हरित राजमार्ग नीति के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण और वृक्षारोपण नीतियों का कार्यान्वयन; वन विभाग, नगर निगम, बागवानी विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों वाली एक तकनीकी समिति के माध्यम से 15 वर्षों तक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की निगरानी शामिल है.