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ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कई राज्य NGT की जांच के दायरे में, पर्यावरणविदों ने चिंता जताई

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( IANS )

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट) पर कई राज्यों को दिए गए कई निर्देशों के बाद, पर्यावरणविदों ने बुधवार को उन कमियों पर गंभीर चिंता जताई है, जो ट्रिब्यूनल ने संबंधित राज्यों द्वारा उसके सामने पेश की गई रिपोर्ट में पाईं, और इसके सही प्रबंधन की मांग की. उन्होंने ट्रिब्यूनल के निर्देश की तारीफ की और कहा कि इससे बताए गए नियमों और असल जमीनी नतीजों के बीच बढ़ते अंतर को दूर करने में मदद मिल सकती है. ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कई राज्य ट्रिब्यूनल की जांच के दायरे में हैं. ट्रिब्यूनल द्वारा हाल ही में जिन राज्यों की खिंचाई की गई है, वे मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं. ट्रिब्यूनल की हालिया टिप्पणी राज्य द्वारा उसके सामने पेश किए गए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर रिपोर्ट किए गए डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है. ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ठोस और सीवरेज अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नियमों के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों के पालन की देखरेख कर रहा है. पर्यावरणविदों की राय

इस मामले पर ईटीवी भारत से बात करते हुए, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने कहा, "एनजीटी का राज्यों पर गलत अपशिष्ट डेटा प्रबंधन के लिए सख्त निगरानी और ट्रैकिंग लगाने का फैसला, पारंपरिक डंपसाइट और सीवेज ट्रीटमेंट को साफ करने के लिए जवाबदेही की मांग करना एक अच्छा कदम है. अगर इसे लागू किया जाता है, तो इससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगी और विषाक्त प्रदूषण कम होगा." एक और पर्यावरणविद डॉ. अनिल गुप्ता ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सख्त निगरानी पर जोर दिया. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का जिक्र करते हुए, डॉ. गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया, "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम पूरे देश में लागू होते हैं. सभी राज्यों को इन नियमों को लागू करना होगा और इन नियमों के प्रक्रिया को लागू करना होगा." उन्होंने कहा, "यह देखा गया है कि शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) से जानकारी लेते हैं, और राज्य में कई शहरी स्थानीय निकाय हैं, वे उस डेटा को इकट्ठा करते हैं और संबंधित विभागों को जमा करते हैं. हालांकि, यह देखा गया है कि वे असल में इन डेटा को सत्यापित नहीं कर रहे हैं." डॉ. गुप्ता, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सदस्य भी हैं, ने कहा, "हमने ठोस कचरे के निपटान में उल्लंघन देखा है. यह दिल्ली, एनसीआर और दूसरे उत्तरी राज्यों के मामले में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है. इसलिए राज्य को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियम और विनियम लागू करने चाहिए." उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एनजीटी को डेटा जमा करने से पहले उसे सत्यापित करना चाहिए. भौतिक सत्यापन भी किया जाना चाहिए. इस मामले पर गंभीर चिंता जताते हुए, पर्यावरणविद तन्नुजा चौहान ने कहा कि ट्रिब्यूनल के नतीजे कागज पर बताए गए नंबरों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी समस्या को दिखाते हैं. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "जब कचरा बनने और प्रबंधन के आधारभूत संरचना का डेटा ज्यादातर शहरी स्थानीय निकायों से मिली बिना सत्यापन की जानकारी पर आधारित होता है, तो हम तथ्यों के बजाय अंदाजों के जरिए पर्यावरण संकट को प्रबंधित करने का जोखिम उठाते हैं. यह आखिरकार कई स्तर पर खतरनाक साबित हो सकता है." चौहान ने आगे कहा कि अगर हमें सही-सही पता नहीं है कि असल में कितना कचरा बन रहा है, अलग किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है और आखिर में उसका निपटारा किया जा रहा है, तो हम इसे ठीक से और पर्यावरण कानूनों के हिसाब से प्रबंधित करने का दावा कैसे कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के पास कथित तौर पर कोई ठीक से काम करने वाली सीवेज-ट्रीटमेंट सुविधा नहीं है, करोड़ों लीटर सीवेज नदियों और पानी की जगहों में जाता रहता है, यह अधिकारियों की तरफ से जमीनी स्तर पर इसे लागू करने में बड़ी नाकामी है. चौहान ने कहा, "मुझे खुशी है कि एनजीटी ने यह दखल दिया है. इसे सिर्फ नियमों का पालन बेहतर बनाने के निर्देश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पर्यावरण डेटा इकट्ठा करने, सत्यापित करने और उस पर कार्रवाई करने के तरीके में बुनियादी तौर पर सुधार करने की अपील के तौर पर देखा जाना चाहिए. अब समय आ गया है कि इसे देश के सभी कोनों में सख्ती से लागू किया जाए." इसी तरह की बातें कहते हुए, पर्यावरणविद बीएस वोहरा ने कहा कि एनजीटी के हालिया अवलोकन इस बात पर जोर देते हैं कि रिपोर्ट किए गए अनुपालन से सत्यापित अनुपालन की ओर तुरंत बदलाव की जरूरत है, जहां सरकारी दावों को ग्राउंड इंस्पेक्शन, जियो-टैग्ड सबूत, असल क्षमता उपयोग और मापने योग्य परिणाम के जरिए स्वतंत्र रूप से मान्य किया जाता है.