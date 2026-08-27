ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कई राज्य NGT की जांच के दायरे में, पर्यावरणविदों ने चिंता जताई
एनजीटी ने अलग-अलग राज्यों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर रिपोर्ट किए गए डेटा में अंतर बताया. इस पर पर्यावरणविदों ने चिंता जताई.
Published : August 27, 2026 at 7:23 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट) पर कई राज्यों को दिए गए कई निर्देशों के बाद, पर्यावरणविदों ने बुधवार को उन कमियों पर गंभीर चिंता जताई है, जो ट्रिब्यूनल ने संबंधित राज्यों द्वारा उसके सामने पेश की गई रिपोर्ट में पाईं, और इसके सही प्रबंधन की मांग की.
उन्होंने ट्रिब्यूनल के निर्देश की तारीफ की और कहा कि इससे बताए गए नियमों और असल जमीनी नतीजों के बीच बढ़ते अंतर को दूर करने में मदद मिल सकती है.
ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कई राज्य ट्रिब्यूनल की जांच के दायरे में हैं. ट्रिब्यूनल द्वारा हाल ही में जिन राज्यों की खिंचाई की गई है, वे मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं. ट्रिब्यूनल की हालिया टिप्पणी राज्य द्वारा उसके सामने पेश किए गए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर रिपोर्ट किए गए डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है.
ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ठोस और सीवरेज अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नियमों के साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों के पालन की देखरेख कर रहा है.
पर्यावरणविदों की राय
इस मामले पर ईटीवी भारत से बात करते हुए, सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने कहा, "एनजीटी का राज्यों पर गलत अपशिष्ट डेटा प्रबंधन के लिए सख्त निगरानी और ट्रैकिंग लगाने का फैसला, पारंपरिक डंपसाइट और सीवेज ट्रीटमेंट को साफ करने के लिए जवाबदेही की मांग करना एक अच्छा कदम है. अगर इसे लागू किया जाता है, तो इससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगी और विषाक्त प्रदूषण कम होगा."
एक और पर्यावरणविद डॉ. अनिल गुप्ता ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सख्त निगरानी पर जोर दिया. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का जिक्र करते हुए, डॉ. गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया, "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम पूरे देश में लागू होते हैं. सभी राज्यों को इन नियमों को लागू करना होगा और इन नियमों के प्रक्रिया को लागू करना होगा."
उन्होंने कहा, "यह देखा गया है कि शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) से जानकारी लेते हैं, और राज्य में कई शहरी स्थानीय निकाय हैं, वे उस डेटा को इकट्ठा करते हैं और संबंधित विभागों को जमा करते हैं. हालांकि, यह देखा गया है कि वे असल में इन डेटा को सत्यापित नहीं कर रहे हैं."
डॉ. गुप्ता, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सदस्य भी हैं, ने कहा, "हमने ठोस कचरे के निपटान में उल्लंघन देखा है. यह दिल्ली, एनसीआर और दूसरे उत्तरी राज्यों के मामले में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है. इसलिए राज्य को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियम और विनियम लागू करने चाहिए."
उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एनजीटी को डेटा जमा करने से पहले उसे सत्यापित करना चाहिए. भौतिक सत्यापन भी किया जाना चाहिए. इस मामले पर गंभीर चिंता जताते हुए, पर्यावरणविद तन्नुजा चौहान ने कहा कि ट्रिब्यूनल के नतीजे कागज पर बताए गए नंबरों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी समस्या को दिखाते हैं.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "जब कचरा बनने और प्रबंधन के आधारभूत संरचना का डेटा ज्यादातर शहरी स्थानीय निकायों से मिली बिना सत्यापन की जानकारी पर आधारित होता है, तो हम तथ्यों के बजाय अंदाजों के जरिए पर्यावरण संकट को प्रबंधित करने का जोखिम उठाते हैं. यह आखिरकार कई स्तर पर खतरनाक साबित हो सकता है."
चौहान ने आगे कहा कि अगर हमें सही-सही पता नहीं है कि असल में कितना कचरा बन रहा है, अलग किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है और आखिर में उसका निपटारा किया जा रहा है, तो हम इसे ठीक से और पर्यावरण कानूनों के हिसाब से प्रबंधित करने का दावा कैसे कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के पास कथित तौर पर कोई ठीक से काम करने वाली सीवेज-ट्रीटमेंट सुविधा नहीं है, करोड़ों लीटर सीवेज नदियों और पानी की जगहों में जाता रहता है, यह अधिकारियों की तरफ से जमीनी स्तर पर इसे लागू करने में बड़ी नाकामी है.
चौहान ने कहा, "मुझे खुशी है कि एनजीटी ने यह दखल दिया है. इसे सिर्फ नियमों का पालन बेहतर बनाने के निर्देश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पर्यावरण डेटा इकट्ठा करने, सत्यापित करने और उस पर कार्रवाई करने के तरीके में बुनियादी तौर पर सुधार करने की अपील के तौर पर देखा जाना चाहिए. अब समय आ गया है कि इसे देश के सभी कोनों में सख्ती से लागू किया जाए."
इसी तरह की बातें कहते हुए, पर्यावरणविद बीएस वोहरा ने कहा कि एनजीटी के हालिया अवलोकन इस बात पर जोर देते हैं कि रिपोर्ट किए गए अनुपालन से सत्यापित अनुपालन की ओर तुरंत बदलाव की जरूरत है, जहां सरकारी दावों को ग्राउंड इंस्पेक्शन, जियो-टैग्ड सबूत, असल क्षमता उपयोग और मापने योग्य परिणाम के जरिए स्वतंत्र रूप से मान्य किया जाता है.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "यह अंतर गलत या इनकंजर्वेटिव रिपोर्टिंग, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को असल ट्रीटमेंट के बराबर मानने, सीवर कनेक्टिविटी का ठीक से न होना, सुविधाओं का कम इस्तेमाल, संस्थागत जवाबदेही का बंटा होना और जमीनी स्तर पर कमजोर निगरानी की वजह से हैं. भारत को परिणाम-आधारित सत्यापन, स्वतंत्र ऑडिट की जरूरत है, न कि सिर्फ कागजों पर मौजूद अनुपालन की आवश्यकता है."
मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए NGT का फैसला
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के पालन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, प्रधान पीठ ने कहा कि उसने इस मामले पर राज्य के मुख्य सचिव के दाखिल किए गए शपथ पत्र (एफिडेविट) की जांच की है.
ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव वाली प्रधान पीठ ने अपने आदेश में बताया, "हमने पाया कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की पूरी स्थिति 413 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा दिए गए डेटा पर आधारित है. इसमें कोई फील्ड चेक नहीं किया गया है. इसके बजाय, सर्वे का काम किसी तीसरी एजेंसी को सौंप दिया गया है."
ट्रिब्यूनल ने राज्य भर के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट्स से डेटा का सत्यापन करने को कहा
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर, बेंच ने कहा कि कचरा उत्पादन, संग्रहण और परिवहन पर प्रकटीकरण के विश्लेषण पर, उसने पाया कि राज्य ने यह पक्का करने की कोशिश की है कि सभी 413 शहरी स्थानीय निकाय में अपशिष्ट प्रसंस्करण में कोई अंतर न हो. हालांकि, उसने कमियां बताईं. बेंच ने कहा कि यह पता चला है कि 8,467.87 TPD (टन प्रति दिन) सॉलिड वेस्ट पैदा होता है और 8,412.48 टन प्रति दिन संसाधित किया जाता है, जिससे 55.39 टीपीडी का मामूली अंतर रह जाता है. तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ट्रिब्यूनल ने कहा, "राज्य के 413 शहरी स्थानीय निकायों में से 352 शहरी स्थानीय निकायों ULBs 584.81 MLD पैदा करते हैं और इन शहरी स्थानीय निकायों के पास अभी तक कोई ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है."
पश्चिम बंगाल
इस महीने की शुरुआत में, ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ ने पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में गंभीर कमियों को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई की. ट्रिब्यूनल ने कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद राज्य मौजूदा कमियों को दूर करने में धीमा रहा है.
ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल कदम, जैसे अलग करना, इकट्ठा करना, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के अनुसार होने चाहिए, इसके अलावा सभी 128 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कचरे को अलग करने का काम तेज किया जाना चाहिए, और अगली रिपोर्ट में कवरेज की सीमा को मात्रा निर्धारण के रूप में बताया जाना चाहिए.
इसी तरह तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, उसे हर शहरी स्थानीय निकाय में सीवेज ट्रीटमेंट में कमियों को पूरा करने के लिए बजटीय मदद के साथ एक समयबद्ध कार्य योजना देना चाहिए.
पश्चिम बंगाल के मंत्री ने पिछली राज्य सरकारों को दोषी ठहराया
आसनसोल में, इस मामले पर ईटीवी भारत के सवाल के जवाब में, पश्चिम बंगाल की नगरपालिका मामलों और शहरी विकास मंत्री, अग्निमित्रा पॉल ने पिछली लेफ्ट फ्रंट सरकार और उसके बाद आई तृणमूल कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया है.
उन्होंने कहा, "तृणमूल सरकार के 15 साल और उससे पहले लेफ्ट के 34 साल के राज में, राज्य में पशिष्ट प्रसंस्करण या अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में कुछ नहीं किया गया. हमें कार्यालय में आए सिर्फ 110 दिन हुए हैं, फिर भी हमने पहले दिन से ही इस मुद्दे पर सोचना शुरू कर दिया. टेंडर प्रक्रिया चल रहा है, टेंडर निकाले जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा."
उन्होंने आगे कहा, "इस बारे में कई एजेंसियों के बीच जिम्मेदारी बांटी जाएगी, क्योंकि यह पूरे बंगाल में एक बहुत बड़ा काम है. पहले भी अलग-अलग एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, लेकिन काम ठीक से नहीं हुआ. अब भी, हर जगह कचरे और अपशिष्ट के पहाड़ जमा हैं. इसलिए, हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते. प्रसंस्करण कार्य सावधानी से और असरदार तरीके से किया जाना चाहिए."
पॉल ने कहा कि, 15 साल तक कुछ नहीं किया गया. हमने कहा है कि 2027 तक, हम सभी तथाकथित 'लेगेसी वेस्ट' को साफ कर देंगे, जैसे कि आसनसोल में घुसते ही दिखने वाले कचरे के पहाड़ जैसे ढेर, जो रीसाइक्लिंग से बाहर हैं. वहां की स्थिति पूरे पश्चिम बंगाल की स्थिति को दिखाती है. एक बार जब ये पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, और नया कचरा आएगा, जिसे स्रोत पर गीले और सूखे कचरों में अलग किया जाएगा, तो हम इसे संसाधित करके ऑर्गेनिक खाद, बायोगैस और प्लास्टिक सामग्री (जिनका इस्तेमाल सड़क बनाने में किया जा रहा है) बनाएंगे."
उन्होंने आगे कहा, "हर कोई कहता है 'अपशिष्ट ही धन है' लेकिन पश्चिम बंगाल में इस पर कभी सोचा ही नहीं गया. आज, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हम इस पर ध्यान दे रहे हैं. अब तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा था."
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