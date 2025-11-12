ETV Bharat / bharat

यूपी में हैवी मेटल पॉल्यूशन पर NGT ने चिंता जताई, दिए ये निर्देश

ट्रिब्यूनल ने संबंधित अधिकारियों को कानपुर क्षेत्र में हैवी मेटल पॉल्यूशन के लिए मैपिंग और चिकित्सा कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.

NGT Directs
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 7:10 PM IST

3 Min Read
संतू दास

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर जिलों में हैवी मेटल पॉल्यूशन , विशेष तौर पर क्रोमियम और पारे के बढ़ते प्रसार पर गंभीर चिंता जताई है.

इन सारी चिंताओं के बीच ट्रिब्यूनल ने संबंधित अधिकारियों को कानपुर क्षेत्र में हैवी मेटल पॉल्यूशन के लिए मैपिंग और चिकित्सा कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश एनजीटी अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने कानपुर क्षेत्र में औद्योगिक और चर्मशोधन प्रदूषण से संबंधित एक सुनवाई के दौरान जारी किया.

सुनवाई के दौरान, न्यायमित्र कात्यायनी ने अधिकरण को सूचित किया कि प्रदूषण अब राखी मंडी, अफीम कोठी और जूही बंबुरिया से आगे बढ़कर गंगागंज पनकी, स्वराज नगर, रतनपुर कॉलोनी, तेजाब मिल परिसर, बाजपेयी नगर, मैकू पुरवा, रूमा और किशनपुर जैसे कई नए इलाकों में फैल गया है.

खून के नमूनों के अध्ययन से निवासियों के शरीर में क्रोमियम का खतरनाक स्तर सामने आया है. कानपुर नगर में 95 प्रतिशत से अधिक लोगों में परीक्षण के दौरान क्रोमियम सुरक्षित सीमा से अधिक पाया गया है.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास, जो वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए, ने क्षेत्र के जल, मृदा, वायु और फूड चेन कंटामिनेशन को शामिल करते हुए एक व्यापक मैपिंग की सिफारिश की, जिसमें एम्स, आईआईटी कानपुर और जीएसवीएमएम कॉलेज, कानपुर की भागीदारी का सुझाव दिया गया.

उन्होंने जन स्वास्थ्य और सुधार के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों का उपयोग करने की भी सलाह दी. न्यायाधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करें. साथ ही, प्रभावित गाँवों, कस्बों और आबादी की पहचान करने को भी कहा है.

इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत 22 प्रमुख सिफारिशों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए एक समय-सीमा प्रदान करने को कहा है. न्यायाधिकरण ने पुनर्वास केंद्रों, स्थानीय मीडिया में जन जागरूकता और प्रभावित समुदायों के लिए सुरक्षित पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता पर बल दिया. मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी.

विशेषज्ञ का विचार
ईटीवी भारत से बात करते हुए, पर्यावरण कार्यकर्ता बीएस वोहरा ने कहा कि, सीसा, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक और क्रोमियम जैसी धातुओं की स्थायी और विषाक्तता के कारण हैवी मेटल कंटामिनेशन एक गंभीर जन स्वास्थ्य खतरा है. ये शरीर में जमा होकर तंत्रिका संबंधी, किडनी, श्वसन और विकास संबंधी विकार, यहां तक कि कैंसर का कारण बनते हैं. पारा और क्रोमियम कंपाउंड इंडस्ट्रियल वेस्ट और दूषित जल से विशेष रूप से खतरनाक होते हैं.

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारों को सख्त उत्सर्जन और अपशिष्ट निपटान कानून लागू करने चाहिए, हवा, मिट्टी और पानी की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए. पर्यावरण कार्यकर्ता ने आगे कहा कि समुदायों की सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जन स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाना आवश्यक है.

ये भी पढ़ें: वायु प्रदूषण की 'राजधानी' दिल्ली को लेकर SC सख्त; पराली जलाने पर पंजाब-हरियाणा से मांगी रिपोर्ट

