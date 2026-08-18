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कारों के अंदर कैंसर वाले केमिकल की स्टडी, NGT ने ICMR से प्रगति रिपोर्ट देने को कहा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) को कारों के अंदर कैंसर पैदा करने वाले रसायनों के संपर्क से संबंधित अपनी चल रही स्टडी पर आगे की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश NGT की प्रधान पीठ ने जारी किया, जिसमें जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ अफरोज अहमद शामिल थे. पीठ 'लोग अपनी कारों में कैंसर पैदा करने वाले रसायनों की उपस्थिति में सांस ले रहे हैं, अध्ययन में पाया गया' नामक रिपोर्ट से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, ICMR के साइंटिस्ट-ई डॉ. शिवपेरुमल (Dr Sivaperumal) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होकर ट्रिब्यूनल को बताया कि अध्ययन पिछले साल 3 नवंबर को शुरू हुआ था और इसे 18 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है. एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण के अनुसार, यह अध्ययन तीन क्षेत्रों को कवर करता है- दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत. प्रत्येक क्षेत्र में 60 नमूनों को एकत्र करके उनका विश्लेषण करने का प्रस्ताव है, साथ ही 97 नियंत्रित नमूने भी शामिल हैं. पश्चिमी क्षेत्र के संबंध में, ICMR ने ट्रिब्यूनल को सूचित किया है कि सुनवाई की तिथि तक 50 नमूने एकत्र किए गए थे और 40 नमूनों का विश्लेषण किया गया था. इसने आगे खुलासा किया कि पूरी प्रक्रिया अगले साल 2 मई तक पूरी होने की उम्मीद है.