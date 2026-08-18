कारों के अंदर कैंसर वाले केमिकल की स्टडी, NGT ने ICMR से प्रगति रिपोर्ट देने को कहा
कारों के अंदर कैंसर वाले केमिकल पर ICMR की स्टडी तीन क्षेत्रों दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत को कवर करती है. संतु दास की रिपोर्ट.
Published : August 18, 2026 at 7:11 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) को कारों के अंदर कैंसर पैदा करने वाले रसायनों के संपर्क से संबंधित अपनी चल रही स्टडी पर आगे की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
यह निर्देश NGT की प्रधान पीठ ने जारी किया, जिसमें जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ अफरोज अहमद शामिल थे. पीठ 'लोग अपनी कारों में कैंसर पैदा करने वाले रसायनों की उपस्थिति में सांस ले रहे हैं, अध्ययन में पाया गया' नामक रिपोर्ट से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, ICMR के साइंटिस्ट-ई डॉ. शिवपेरुमल (Dr Sivaperumal) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होकर ट्रिब्यूनल को बताया कि अध्ययन पिछले साल 3 नवंबर को शुरू हुआ था और इसे 18 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है.
एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण के अनुसार, यह अध्ययन तीन क्षेत्रों को कवर करता है- दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत. प्रत्येक क्षेत्र में 60 नमूनों को एकत्र करके उनका विश्लेषण करने का प्रस्ताव है, साथ ही 97 नियंत्रित नमूने भी शामिल हैं.
पश्चिमी क्षेत्र के संबंध में, ICMR ने ट्रिब्यूनल को सूचित किया है कि सुनवाई की तिथि तक 50 नमूने एकत्र किए गए थे और 40 नमूनों का विश्लेषण किया गया था. इसने आगे खुलासा किया कि पूरी प्रक्रिया अगले साल 2 मई तक पूरी होने की उम्मीद है.
प्रगति को देखते हुए, एनजीटी ने ICMR को अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले एक और प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दी. अगली सुनवाई 4 नवंबर को होनी है.
यहां आपको बता दें कि मामले पर पहली सुनवाई 2 जुलाई, 2024 को हुई थी. NGT की प्रधान पीठ ने तब कहा कि यह मामला एनवायर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Environmental Science & Technology) पत्रिका में छपी एक रिसर्च स्टडी से जुड़ा है, जिसमें दावा किया गया था कि गाड़ियों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल होते हैं.
99% वाहनों में टीसीआईपीपी नामक फ्लेम रिटार्डेंट मिला
न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए, एनजीटी ने तब यह नोट किया था कि शोधकर्ताओं ने 2015 से 2022 के बीच निर्मित 101 इलेक्ट्रिक, गैस और हाइब्रिड वाहनों के केबिन की हवा का विश्लेषण किया और यह पाया कि इनमें से 99% वाहनों में टीसीआईपीपी नामक एक फ्लेम रिटार्डेंट (आग रोकने वाला रसायन) मौजूद था, जिसकी वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रीय विष विज्ञान कार्यक्रम (US National Toxicology Program) द्वारा संभावित कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ (carcinogen) के रूप में जांच की जा रही है.
NGT ने यह भी देखा कि इन फ्लेम रिटार्डेंट्स से तंत्रिका तंत्र (neurological) और प्रजनन स्वास्थ्य (reproductive harm) को भी नुकसान पहुंचता है.
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