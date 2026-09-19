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'पर्यावरण संरक्षण केवल किसी एक की जिम्मेदारी नहीं': NGT कॉन्फ्रेंस में बोले जस्टिस श्रीवास्तव

शनिवार, 19 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आयोजित "पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य" अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव. ( IANS/PMO )