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'पर्यावरण संरक्षण केवल किसी एक की जिम्मेदारी नहीं': NGT कॉन्फ्रेंस में बोले जस्टिस श्रीवास्तव

दिल्ली के विज्ञान भवन में 'द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. संतू दास की रिपोर्ट.

NGT International Conference Delhi
शनिवार, 19 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आयोजित "पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य" अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव. (IANS/PMO)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 2:07 PM IST

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नई दिल्लीः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने शनिवार को कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना केवल किसी एक संस्था या क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक राष्ट्रीय और वैश्विक जिम्मेदारी है. विज्ञान भवन में एनजीटी द्वारा आयोजित 'द फ्यूचर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जस्टिस श्रीवास्तव ने ये बातें कहीं.

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. इस दौरान जस्टिस श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने पर्यावरण स्थिरता की दिशा में भारत के सफर को एक नई गति दी है. उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, भारत ने कई बड़े और बदलावकारी कदम उठाए हैं जो पर्यावरण प्रबंधन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं.

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शनिवार, 19 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आयोजित "पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य" अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, व अन्य. (IANS/PMO)

जस्टिस श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल न केवल राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को दिखाती हैं, बल्कि वैश्विक पर्यावरण सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी साबित करती हैं. उन्होंने कहा कि ये प्रयास एक बड़े दृष्टिकोण को दर्शाते हैं- एक ऐसा दृष्टिकोण जो भारत को अधिक स्वच्छ, हरा-भरा, मजबूत और टिकाऊ बनाने का है.

आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, न्यूजीलैंड, पोलैंड, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, केन्या और यूनाइटेड किंगडम जैसे विभिन्न देशों से आए जजों और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा- 'पर्यावरण की चुनौतियां किसी देश की सीमाओं को नहीं मानतीं.'

बढ़ते जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष ने कहा, "आज हम एक ऐसे समय में मिल रहे हैं जब जलवायु परिवर्तन हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्थाओं और मानव बस्तियों के तौर-तरीकों को बदल रहा है. मौसम की चरम घटनाएं (जैसे भारी सूखा या बाढ़) लगातार विनाशकारी होती जा रही हैं. जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है. प्रदूषण भौगोलिक सीमाओं को पार कर रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का सबसे गंभीर परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जो इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं."

उन्होंने आगे कहा, "यह बात हमें अपने सामने मौजूद सबसे मुख्य सवाल पर लाती है. हम आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह का ग्रह छोड़कर जाने वाले हैं? और उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज किस तरह के कानूनी, संस्थागत और सामाजिक कदमों की जरूरत है? इसी संदर्भ में, हमारे इस सम्मेलन का विषय 'पर्यावरण का भविष्य और जलवायु गतिशीलता' बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है."

जस्टिस श्रीवास्तव ने बताया कि इस सम्मेलन की चर्चाओं को चार मुख्य तकनीकी सत्रों में बांटा गया है. उन्होंने कहा कि पहले तकनीकी सत्र का विषय 'क्लाइमेट जस्टिस, इक्विटी और इंक्लूजन : सिद्धांतों से कार्रवाई तक' है, जिसमें इस बात की समीक्षा की जाएगी कि जलवायु न्याय के सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जा सकता है.

उन्होंने आगे बताया कि 'पर्यावरण कानून और शासन का भविष्य' विषय पर आधारित दूसरा तकनीकी सत्र, उभरती हुई पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी कानूनी और संस्थागत ढांचों के विकास की ओर ध्यान आकर्षित करेगा.

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"पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य" विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्री भूपेंद्र यादव, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव. (IANS/PMO)

अध्यक्ष ने कहा कि तीसरे सत्र का विषय 'वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियां और सहयोग' है. यह सत्र राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों की आपस में जुड़ी प्रकृति की समीक्षा करेगा. वहीं, चौथा और आखिरी सत्र इस सम्मेलन से मिली सीख और विचारों को एक साथ समेटने का अवसर प्रदान करेगा.

उन्होंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, "इसलिए इन दो दिनों की हमारी चर्चा हमें सिद्धांतों से अभ्यास की ओर, ज्ञान से कार्रवाई की ओर और राष्ट्रीय प्रयासों से सार्थक वैश्विक सहयोग की ओर ले जानी चाहिए. हमें यह याद रखना होगा कि पर्यावरण की रक्षा करना आखिरकार लोगों, न्याय और हमारे ग्रह के भविष्य से जुड़ा मामला है. इसलिए आइए हम एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करें जिसमें विकास टिकाऊ हो, न्याय समान हो, पर्यावरणीय शासन जिम्मेदार हो और पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ व रहने योग्य बनी रहे."

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