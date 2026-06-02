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एनजीटी समिति ने कश्मीर के सुखनाग खनन पर चिंता जताई, संस्थागत विफलताओं की ओर किया इशारा

रेत, बजरी और अन्य नदी तल सामग्री के दोहन ने प्राकृतिक प्रवाह को किया प्रभावित.

NGT
एनजीटी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 1:54 PM IST

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श्रीनगर : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित एक समिति ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में सुखनाग नदी के किनारे चल रही खनन गतिविधियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. न्यायाधिकरण ने निगरानी और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों की "गंभीर संस्थागत विफलताओं" की ओर इशारा किया है.

ये निष्कर्ष एनजीटी के उस मामले का हिस्सा हैं, जिसमें जिले के कुछ हिस्सों से होकर बहने वाली नदी के किनारे अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति के आरोपों की जांच की जा रही है.अपनी रिपोर्ट में, समिति ने कहा कि कई एजेंसियां ​​खनन कार्यों की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहीं. समिति ने पाया कि अधिकारियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों को या तो ठीक से लागू नहीं किया गया या अपर्याप्त रूप से लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी गतिविधियां हुईं जिनसे क्षेत्र में पारिस्थितिक गिरावट में योगदान हो सकता है.

रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि सुखनाग नदी कई वर्षों से कश्मीर में पर्यावरणीय चिंताओं का केंद्र रही है. निवासियों और कार्यकर्ताओं ने बार-बार आरोप लगाया है कि रेत, बजरी और अन्य नदी तल सामग्री के अत्यधिक दोहन ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बदल दिया है, तटबंधों को कमजोर कर दिया है और आसपास की कृषि भूमि को प्रभावित किया है.

ये अवलोकन एनजीटी द्वारा गठित दो सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए क्षेत्र निरीक्षण पर आधारित हैं. विशेषज्ञों ने अपने दौरे के दौरान नदी के विभिन्न हिस्सों, आसपास के क्षेत्रों और उन स्थलों का निरीक्षण किया जहां कथित तौर पर खनन गतिविधियां हुई थीं.

यह निरीक्षण पर्यावरण कार्यकर्ता राजा मुजफ्फर भट द्वारा दायर एक याचिका के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अनियंत्रित खनन से व्यापक पर्यावरणीय क्षति हुई है और एनजीटी से हस्तक्षेप की मांग की थी.

जांच के तहत, राजस्व, वन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन और प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों सहित कई विभागों के अधिकारियों ने स्थल का दौरा किया. समिति ने स्थानीय निवासियों से भी बातचीत की, जिन्होंने जल संसाधनों, कृषि भूमि और नदी के समग्र स्वास्थ्य पर खनन के प्रभाव के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त कीं.

यह रिपोर्ट न्यायाधिकरण की आगे की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. पर्यावरण समूहों का कहना है कि ये निष्कर्ष पर्यावरण नियमों के कमजोर प्रवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को बल देते हैं.

एनजीटी से अगली सुनवाई के दौरान समिति के निष्कर्षों पर विचार करने और क्षेत्र में खनन गतिविधियों के पुनर्स्थापन उपायों, जवाबदेही और भविष्य की निगरानी पर निर्देश जारी करने की उम्मीद है.

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सुखनाग खनन पर चिंता जताई एनजीटी
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