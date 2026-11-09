झारखंड में डरा रहे टीनएज प्रेग्नेंसी के आंकड़े: ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति भयावह, स्वास्थ्य विभाग ने लागू किया 'सुमन रोडमैप 2030'
झारखंड में किशोरियों के गर्भवती (Teenage Pregnancy) होने के आंकड़े डराने वाले हैं. रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 9, 2026 at 5:08 AM IST
रांची: झारखंड में किशोर विवाह और कम उम्र में मातृत्व (Teenage Pregnancy) की समस्या कम होने के बजाय और गंभीर होती जा रही है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (NFHS-6) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य में किशोर उम्र में गर्भावस्था की दर 9.8% से बढ़कर 11.7% हो गई है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की यह रिपोर्ट इस संदर्भ में भी बेहद चिंताजनक है क्योंकि राज्य के शहरी इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में टीनएज प्रेग्नेंसी की तस्वीर और भी डरावनी है.
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का अंतर, गांवों में तीन गुना ज्यादा मामले
यूनिसेफ (UNICEF) की झारखंड स्टेट हेड डॉ. कनीनिका मित्रा के अनुसार, "शहरों में जहां टीनएज प्रेग्नेंसी की दर 4.7% है, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 13.3% तक पहुंच चुका है."
ग्रामीण इलाकों में किशोर गर्भावस्था की दर शहरी क्षेत्रों के मुकाबले लगभग तीन गुना है. दोनों के बीच 8.6 प्रतिशत अंक का यह बड़ा अंतर इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ा देता है. डॉ. कनीनिका मित्रा ने कहा कि टीनएज प्रेगनेंसी में शहर और ग्रामीण क्षेत्र में यह बड़ा गैप केवल स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का सवाल नहीं है, बल्कि शिक्षा, सामाजिक मान्यताओं, बाल विवाह और किशोरियों के भविष्य से जुड़ी उम्मीदों की भी कहानी कहता है.
बाल विवाह में कमी, लेकिन रफ्तार बेहद धीमी, देश में चौथे स्थान पर झारखंड
किशोर गर्भावस्था की समस्या को समझने के लिए बाल विवाह की स्थिति पर नजर डालना जरूरी है. विशेषज्ञों के मुताबिक, झारखंड में बाल विवाह की दर NFHS-5 के दौरान 32% थी, जो NFHS-6 में घटकर 28% हुई है. हालांकि, यह कमी उम्मीद के मुताबिक तेज नहीं है.
यूनिसेफ के अनुसार, राज्य में बाल विवाह में आंशिक कमी के बावजूद अभी भी 28% बाल विवाह के साथ चाइल्ड प्रेग्नेंसी का चक्र साथ-साथ चलता है. राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह का आंकड़ा 20% के करीब है, ऐसे में झारखंड अब भी उन राज्यों में शामिल है जहां यह समस्या गंभीर बनी हुई है. यूनिसेफ के अनुसार देश के पांच बाल विवाह में अव्वल राज्यों में झारखंड चौथे स्थान पर है.
स्कूल छूटना और सामाजिक दबाव, क्यों नहीं रुक रहा बाल विवाह?
बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था का संबंध बेहद सीधा है. कम उम्र में शादी होने के बाद किशोरियों पर जल्दी मां बनने का दबाव बढ़ जाता है. लेकिन केवल बाल विवाह को इसका एकमात्र कारण मानना समस्या को अधूरा समझना होगा. स्कूल छूटना, सुरक्षा की चिंता और रोजगार की उम्मीद का अभाव के साथ किशोरियों की कम उम्र में शादी के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण काम करते हैं.
डॉ. कनीनिका मित्रा बताती हैं कि बाल विवाह और टीनएज प्रेगनेंसी की वजहों का अगर गहन अध्ययन करें, तो मुख्य रूप से 4 तथ्य सामने आते हैं:
- पढ़ाई छूटना: ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की कमी और स्कूलों की अधिक दूरी किशोरियों की शिक्षा में बाधा बनती है. कई परिवारों के लिए लड़कियों को दूर स्कूल भेजना मुश्किल होता है.
- सुरक्षा की चिंता: माता-पिता को किशोरियों की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंता रहती है, और कई परिवार शादी को ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका मानते हैं.
- पढ़ाई के बाद अवसरों की कमी: जब शिक्षा के बाद बेहतर भविष्य या रोजगार की संभावनाएं स्पष्ट नहीं होतीं, तो कम उम्र में शादी का विकल्प मजबूत होने लगता है. परिवार और किशोरियां दोनों यह सवाल करते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे क्या अवसर मिलेंगे?
- सामाजिक मान्यताएं: कई समुदायों में लड़की की शादी को उसके जीवन का अनिवार्य पड़ाव माना जाता है. कम उम्र में शादी होने पर खर्च या दहेज कम होने जैसी भ्रांतियां भी इस सोच को बढ़ावा देती हैं.
आदिवासी समुदायों में शादी की परंपराएं और 'ढुकु' प्रथा
झारखंड में किशोर गर्भावस्था की समस्या को समझने के लिए आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों के बीच सामाजिक व सांस्कृतिक अंतर को भी ध्यान में रखना होगा. कुछ आदिवासी समुदायों में स्वयं जीवनसाथी चुनकर शादी करने की परंपरा मौजूद है, जिसमें लड़की और लड़के की इच्छा को महत्व दिया जाता है. हालांकि, यह परंपरा केवल किशोरों तक सीमित नहीं है और सभी आदिवासी समुदायों में एक जैसी भी नहीं है. कभी-कभी रोजगार के लिए बाहर गए युवक जब लौटते हैं, तो उनके पास कुछ आर्थिक संसाधन होते हैं और वे विवाह के लिए तैयार महसूस करते हुए शादी करने का फैसला करते हैं.
वहीं दूसरी ओर, गैर-सरकारी संगठन Child in Need Institute (CINI) की स्टेट हेड तन्वी झा और स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. पूनम कुमारी बताती हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के कुछ इलाकों में प्रचलित 'ढुकु' जैसी पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्थाओं के कारण भी किशोरियों को गर्भधारण और मातृत्व से जुड़ी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी नहीं मिल पाती. कई बार उन्हें गर्भ ठहरने का पता भी देर से चलता है. इसके कारण वे गर्भावस्था की शुरुआत में होने वाली बेहद महत्वपूर्ण एएनसी (ANC - एंटीनेटल केयर) जांच पहली बार में नहीं करा पातीं. जांच में देरी होने से उन्हें जरूरी पोषण, आयरन-फोलिक एसिड और अन्य निर्धारित दवाओं की सुविधा समय पर नहीं मिल पाती है.
एनीमिया का डबल अटैक, मां और बच्चे दोनों की जान को बड़ा खतरा
झारखंड में मातृ स्वास्थ्य के मोर्चे पर एनीमिया (खून की कमी) सबसे बड़ी बाधा है. तन्वी झा कहती हैं, "जिस राज्य में लगभग 65% किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हों, वहां टीनएज प्रेग्नेंसी एक बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने आती है." एनीमिया से पीड़ित किशोरियों में कम उम्र में गर्भधारण होने पर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और बढ़ जाते हैं.
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. पूनम कुमारी और डॉ. अनिता सिंह के अनुसार, शारीरिक परिपक्वता पूरी न होने और गर्भावस्था के दौरान नियमित चिकित्सकीय निगरानी न मिलने से मां और बच्चे दोनों पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है:
- बच्चे का विकास रुकना (IUGR) और कम वजन: गर्भावस्था में जरूरी पोषण न मिलने पर गर्भ में बच्चे का विकास प्रभावित होता है, जिसे आईयूजीआर (Intrauterine Growth Restriction) कहा जाता है. इससे बच्चा अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो पाता, जन्म के समय उसका वजन कम (Low Birth Weight) होता है और समय से पहले प्रसव (Pre-term Delivery) की आशंका बढ़ जाती है. गंभीर मामलों में बच्चे के विकास और सीखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है.
- हाई रिस्क प्रेग्नेंसी का खतरा: कम उम्र में गर्भधारण करने वाली किशोरियों में एनीमिया, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप (High Blood Pressure) और प्री-एक्लेम्पसिया जैसी जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है. कुछ मामलों में गर्भावधि मधुमेह (Gestational Diabetes) भी हो सकती है.
- प्रसव के दौरान जानलेवा जटिलताएं: किशोरियों का शरीर अभी विकास की प्रक्रिया में होता है. शारीरिक परिपक्वता पूरी नहीं होने के कारण प्रसव में रुकावट यानी ऑब्सट्रक्टेड लेबर (Obstructed Labor) का जोखिम हो सकता है. इससे मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु का खतरा अत्यंत बढ़ जाता है.
NFHS-6 की सबसे डरावनी तस्वीर, बच्चों के कम वजन (Underweight) में झारखंड देश में सबसे ऊपर
विशेषज्ञों की इस चिंता की पुष्टि NFHS-6 के वो कड़वे आंकड़े भी करते हैं, जो बच्चों के पोषण से जुड़े हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड में 5 वर्ष से कम उम्र के अंडरवेट (कम वजन) बच्चों का आंकड़ा सुधरने के बजाय 39.4% से बढ़कर 41.1% हो गया है, जो देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा (खराब) है. इसके अलावा, 22.3% बच्चे तीव्र कुपोषण (Wasting) से जूझ रहे हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, कम उम्र में मां बनने और उनके खुद एनीमिया से ग्रसित होने का सीधा खामियाजा इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है.
नीतिगत विसंगति और मानसिक दबाव का दोहरा बोझ
डॉ. अनिता सिंह कहती हैं कि चाइल्ड प्रेग्नेंसी से किशोरियों का शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक-आर्थिक जीवन भी प्रभावित होता है. गर्भावस्था, प्रसव और बच्चे की देखभाल के कारण लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है, जिससे रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं और उनकी आर्थिक निर्भरता बढ़ जाती है. एक किशोरी के लिए खुद को संभालना और नवजात की देखभाल करना मानसिक रूप से बेहद कठिन होता है.
इस बीच एक बड़ी नीतिगत विसंगति भी सामने आती है. कई सरकारी योजनाओं में 18 वर्ष से कम उम्र की मां को लाभ नहीं मिल पाने की स्थिति पैदा होती है. ऐसे में विशेषज्ञों का सवाल है कि यदि कोई किशोरी सामाजिक परिस्थितियों के कारण कम उम्र में मां बन गई है, तो उसे उसके स्वास्थ्य और जीवन के लिए जरूरी सहायता से कैसे वंचित रखा जा सकता है? बाल विवाह रोकना जरूरी है, लेकिन यदि कोई किशोरी गर्भवती हो गई है, तो उसे आवश्यक सहायता मिलनी ही चाहिए.
स्वास्थ्य विभाग की नई रणनीति: शादी और गर्भधारण से पहले होगी जांच
बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक नई और प्रभावी रणनीति पर काम शुरू किया है. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. पुष्पा ने बताया कि विभाग का जोर अब केवल गर्भावस्था के दौरान जांच और संस्थागत प्रसव तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्भधारण से पहले ही महिलाओं की स्वास्थ्य जांच और जरूरी उपचार सुनिश्चित करने पर है.
इसके लिए 'सुमन रोडमैप 2030' के दिशा-निर्देशों के तहत प्री-कंसेप्शन केयर (PCC - गर्भधारण से पहले की देखभाल) को लागू किया गया है. इसके तहत महिला के गर्भधारण की योजना बनाने से पहले ही उसकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच की जाएगी, ताकि किसी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी जोखिम की पहचान समय रहते हो सके.
सहिया से शुरू होगी यह त्रि-स्तरीय स्वास्थ्य प्रक्रिया
- चिन्हित करना: गांव स्तर पर सहिया की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी. जब कोई महिला गर्भधारण की योजना बनाएगी, तो सहिया सबसे पहले उसे चिन्हित करेगी.
- स्क्रीनिंग: इसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) और एएनएम (ANM) के पास भेजा जाएगा, जहां उसकी सीबीसी (CBC), डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, सिकल सेल रोग और किशोरावस्था में गर्भधारण जैसे जोखिमों की स्क्रीनिंग की जाएगी.
- उपचार और रेफर: यदि किसी महिला में स्वास्थ्य संबंधी समस्या मिलती है, तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) या जिला अस्पताल (DH) में रेफर किया जाएगा, जहां डॉक्टर उपचार कर उसे सुरक्षित गर्भधारण के लिए तैयार करेंगे.
डॉ. पुष्पा कहती हैं कि राज्य में प्रसव पूर्व जांच (ANC) और संस्थागत प्रसव के स्तर पर सुधार हुआ है, फिर भी किशोर गर्भधारण के आंकड़े चिंता पैदा कर रहे हैं. विभाग का जोर है कि यदि बाल विवाह को पूरी तरह रोकने में समय लग रहा है, तब भी किशोरों तक परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भनिरोधक साधनों और परामर्श की पहुंच सुनिश्चित की जाए ताकि अनचाहे गर्भधारण को रोका जा सके.
12 जिलों में विशेष योजना, अकेले स्वास्थ्य विभाग से नहीं चलेगा काम
झारखंड में बाल विवाह खत्म करने के लिए 12 जिलों में जिला स्तरीय विशेष योजनाओं पर काम किया जा रहा है. इसमें संथाल प्रमंडल के सभी जिलों के अलावा गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू और पश्चिम सिंहभूम शामिल हैं.
डॉ. पुष्पा और डॉ. कनीनिका मित्रा दोनों का स्पष्ट मानना है कि बाल विवाह रोकना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है. यह एक सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी है. इसके लिए शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण विभाग के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायतों और समुदायों को मिलकर काम करना होगा.
मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए 'लाइफ साइकल बेस्ड अप्रोच' और स्कूलों में काउंसलिंग
CINI (Child in Need Institute) की स्टेट हेड तन्वी झा ने लाइफ साइकल बेस्ड अप्रोच (Life Cycle Based Approach) की चर्चा करते हुए कहा कि किसी महिला का स्वास्थ्य केवल गर्भावस्था के नौ महीनों से तय नहीं होता, इसकी शुरुआत किशोरावस्था से ही होती है. मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए किशोरियों के पोषण, शिक्षा और निर्णय लेने की क्षमता पर ध्यान देना होगा.
वर्तमान में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम और शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों में जेंडर, स्वास्थ्य और किशोरियों की आकांक्षाओं से जुड़े विषयों को शामिल किया गया है. स्कूलों में शिक्षकों को 'हेल्थ एंड वेलनेस एंबेसडर' के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है.
डॉ. अनिता सिंह का मानना है कि किशोरियों को कम उम्र में गर्भधारण के दुष्परिणामों के बारे में समय रहते जागरूक करने के लिए स्कूलों में छठी-सातवीं कक्षा के बाद से ही उम्र के अनुरूप स्वास्थ्य शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा पर विशेष कक्षाएं चलनी चाहिए. अस्पतालों में भी किशोरियों को इलाज के साथ उचित काउंसलिंग दी जा रही है. यदि कोई लड़की सामाजिक प्रचलन, यौन शोषण, दबाव या किसी तरह की जबरदस्ती का सामना कर रही है, तो उसे चुप रहने के बजाय भरोसेमंद व्यक्ति, अस्पताल और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से मदद लेनी चाहिए. किशोरावस्था में गर्भधारण की समस्या का समाधान केवल गर्भपात (Abortion) तक सीमित नहीं हो सकता, इसके लिए रोकथाम और जागरूकता पर ही सबसे ज्यादा जोर देना होगा.
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