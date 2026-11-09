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झारखंड में डरा रहे टीनएज प्रेग्नेंसी के आंकड़े: ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति भयावह, स्वास्थ्य विभाग ने लागू किया 'सुमन रोडमैप 2030'

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रांची: झारखंड में किशोर विवाह और कम उम्र में मातृत्व (Teenage Pregnancy) की समस्या कम होने के बजाय और गंभीर होती जा रही है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (NFHS-6) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य में किशोर उम्र में गर्भावस्था की दर 9.8% से बढ़कर 11.7% हो गई है. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की यह रिपोर्ट इस संदर्भ में भी बेहद चिंताजनक है क्योंकि राज्य के शहरी इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में टीनएज प्रेग्नेंसी की तस्वीर और भी डरावनी है.

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का अंतर, गांवों में तीन गुना ज्यादा मामले

यूनिसेफ (UNICEF) की झारखंड स्टेट हेड डॉ. कनीनिका मित्रा के अनुसार, "शहरों में जहां टीनएज प्रेग्नेंसी की दर 4.7% है, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 13.3% तक पहुंच चुका है." यूनिसेफ झारखंड हेड और डॉक्टरों के बयान (ETV Bharat) ग्रामीण इलाकों में किशोर गर्भावस्था की दर शहरी क्षेत्रों के मुकाबले लगभग तीन गुना है. दोनों के बीच 8.6 प्रतिशत अंक का यह बड़ा अंतर इस समस्या की गंभीरता को और बढ़ा देता है. डॉ. कनीनिका मित्रा ने कहा कि टीनएज प्रेगनेंसी में शहर और ग्रामीण क्षेत्र में यह बड़ा गैप केवल स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का सवाल नहीं है, बल्कि शिक्षा, सामाजिक मान्यताओं, बाल विवाह और किशोरियों के भविष्य से जुड़ी उम्मीदों की भी कहानी कहता है. बाल विवाह में कमी, लेकिन रफ्तार बेहद धीमी, देश में चौथे स्थान पर झारखंड किशोर गर्भावस्था की समस्या को समझने के लिए बाल विवाह की स्थिति पर नजर डालना जरूरी है. विशेषज्ञों के मुताबिक, झारखंड में बाल विवाह की दर NFHS-5 के दौरान 32% थी, जो NFHS-6 में घटकर 28% हुई है. हालांकि, यह कमी उम्मीद के मुताबिक तेज नहीं है. झारखंड में टीनएज प्रेग्नेंसी के आंकड़े (ETV Bharat) यूनिसेफ के अनुसार, राज्य में बाल विवाह में आंशिक कमी के बावजूद अभी भी 28% बाल विवाह के साथ चाइल्ड प्रेग्नेंसी का चक्र साथ-साथ चलता है. राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह का आंकड़ा 20% के करीब है, ऐसे में झारखंड अब भी उन राज्यों में शामिल है जहां यह समस्या गंभीर बनी हुई है. यूनिसेफ के अनुसार देश के पांच बाल विवाह में अव्वल राज्यों में झारखंड चौथे स्थान पर है. स्कूल छूटना और सामाजिक दबाव, क्यों नहीं रुक रहा बाल विवाह? बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था का संबंध बेहद सीधा है. कम उम्र में शादी होने के बाद किशोरियों पर जल्दी मां बनने का दबाव बढ़ जाता है. लेकिन केवल बाल विवाह को इसका एकमात्र कारण मानना समस्या को अधूरा समझना होगा. स्कूल छूटना, सुरक्षा की चिंता और रोजगार की उम्मीद का अभाव के साथ किशोरियों की कम उम्र में शादी के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण काम करते हैं. झारखंड में बाल विवाह की स्थिति (ETV Bharat) डॉ. कनीनिका मित्रा बताती हैं कि बाल विवाह और टीनएज प्रेगनेंसी की वजहों का अगर गहन अध्ययन करें, तो मुख्य रूप से 4 तथ्य सामने आते हैं: पढ़ाई छूटना: ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की कमी और स्कूलों की अधिक दूरी किशोरियों की शिक्षा में बाधा बनती है. कई परिवारों के लिए लड़कियों को दूर स्कूल भेजना मुश्किल होता है. सुरक्षा की चिंता: माता-पिता को किशोरियों की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंता रहती है, और कई परिवार शादी को ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका मानते हैं. पढ़ाई के बाद अवसरों की कमी: जब शिक्षा के बाद बेहतर भविष्य या रोजगार की संभावनाएं स्पष्ट नहीं होतीं, तो कम उम्र में शादी का विकल्प मजबूत होने लगता है. परिवार और किशोरियां दोनों यह सवाल करते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे क्या अवसर मिलेंगे? सामाजिक मान्यताएं: कई समुदायों में लड़की की शादी को उसके जीवन का अनिवार्य पड़ाव माना जाता है. कम उम्र में शादी होने पर खर्च या दहेज कम होने जैसी भ्रांतियां भी इस सोच को बढ़ावा देती हैं. आदिवासी समुदायों में शादी की परंपराएं और 'ढुकु' प्रथा झारखंड में किशोर गर्भावस्था की समस्या को समझने के लिए आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों के बीच सामाजिक व सांस्कृतिक अंतर को भी ध्यान में रखना होगा. कुछ आदिवासी समुदायों में स्वयं जीवनसाथी चुनकर शादी करने की परंपरा मौजूद है, जिसमें लड़की और लड़के की इच्छा को महत्व दिया जाता है. हालांकि, यह परंपरा केवल किशोरों तक सीमित नहीं है और सभी आदिवासी समुदायों में एक जैसी भी नहीं है. कभी-कभी रोजगार के लिए बाहर गए युवक जब लौटते हैं, तो उनके पास कुछ आर्थिक संसाधन होते हैं और वे विवाह के लिए तैयार महसूस करते हुए शादी करने का फैसला करते हैं. वहीं दूसरी ओर, गैर-सरकारी संगठन Child in Need Institute (CINI) की स्टेट हेड तन्वी झा और स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. पूनम कुमारी बताती हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के कुछ इलाकों में प्रचलित 'ढुकु' जैसी पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्थाओं के कारण भी किशोरियों को गर्भधारण और मातृत्व से जुड़ी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी नहीं मिल पाती. कई बार उन्हें गर्भ ठहरने का पता भी देर से चलता है. इसके कारण वे गर्भावस्था की शुरुआत में होने वाली बेहद महत्वपूर्ण एएनसी (ANC - एंटीनेटल केयर) जांच पहली बार में नहीं करा पातीं. जांच में देरी होने से उन्हें जरूरी पोषण, आयरन-फोलिक एसिड और अन्य निर्धारित दवाओं की सुविधा समय पर नहीं मिल पाती है. टीनएज प्रेग्नेंसी के कारण किशोरियों में एनीमिया और बच्चों में कुपोषण (ETV Bharat) एनीमिया का डबल अटैक, मां और बच्चे दोनों की जान को बड़ा खतरा झारखंड में मातृ स्वास्थ्य के मोर्चे पर एनीमिया (खून की कमी) सबसे बड़ी बाधा है. तन्वी झा कहती हैं, "जिस राज्य में लगभग 65% किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हों, वहां टीनएज प्रेग्नेंसी एक बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने आती है." एनीमिया से पीड़ित किशोरियों में कम उम्र में गर्भधारण होने पर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और बढ़ जाते हैं. स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. पूनम कुमारी और डॉ. अनिता सिंह के अनुसार, शारीरिक परिपक्वता पूरी न होने और गर्भावस्था के दौरान नियमित चिकित्सकीय निगरानी न मिलने से मां और बच्चे दोनों पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है: बच्चे का विकास रुकना (IUGR) और कम वजन: गर्भावस्था में जरूरी पोषण न मिलने पर गर्भ में बच्चे का विकास प्रभावित होता है, जिसे आईयूजीआर (Intrauterine Growth Restriction) कहा जाता है. इससे बच्चा अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो पाता, जन्म के समय उसका वजन कम (Low Birth Weight) होता है और समय से पहले प्रसव (Pre-term Delivery) की आशंका बढ़ जाती है. गंभीर मामलों में बच्चे के विकास और सीखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है.

गर्भावस्था में जरूरी पोषण न मिलने पर गर्भ में बच्चे का विकास प्रभावित होता है, जिसे आईयूजीआर (Intrauterine Growth Restriction) कहा जाता है. इससे बच्चा अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो पाता, जन्म के समय उसका वजन कम (Low Birth Weight) होता है और समय से पहले प्रसव (Pre-term Delivery) की आशंका बढ़ जाती है. गंभीर मामलों में बच्चे के विकास और सीखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है. हाई रिस्क प्रेग्नेंसी का खतरा: कम उम्र में गर्भधारण करने वाली किशोरियों में एनीमिया, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप (High Blood Pressure) और प्री-एक्लेम्पसिया जैसी जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है. कुछ मामलों में गर्भावधि मधुमेह (Gestational Diabetes) भी हो सकती है.

कम उम्र में गर्भधारण करने वाली किशोरियों में एनीमिया, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप (High Blood Pressure) और प्री-एक्लेम्पसिया जैसी जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है. कुछ मामलों में गर्भावधि मधुमेह (Gestational Diabetes) भी हो सकती है. प्रसव के दौरान जानलेवा जटिलताएं: किशोरियों का शरीर अभी विकास की प्रक्रिया में होता है. शारीरिक परिपक्वता पूरी नहीं होने के कारण प्रसव में रुकावट यानी ऑब्सट्रक्टेड लेबर (Obstructed Labor) का जोखिम हो सकता है. इससे मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु का खतरा अत्यंत बढ़ जाता है. NFHS-6 की सबसे डरावनी तस्वीर, बच्चों के कम वजन (Underweight) में झारखंड देश में सबसे ऊपर विशेषज्ञों की इस चिंता की पुष्टि NFHS-6 के वो कड़वे आंकड़े भी करते हैं, जो बच्चों के पोषण से जुड़े हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड में 5 वर्ष से कम उम्र के अंडरवेट (कम वजन) बच्चों का आंकड़ा सुधरने के बजाय 39.4% से बढ़कर 41.1% हो गया है, जो देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा (खराब) है. इसके अलावा, 22.3% बच्चे तीव्र कुपोषण (Wasting) से जूझ रहे हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, कम उम्र में मां बनने और उनके खुद एनीमिया से ग्रसित होने का सीधा खामियाजा इन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है. टीनएज प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए क्या कर रही है सरकार (ETV Bharat)