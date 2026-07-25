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'जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के बाद मेरा अगला टार्गेट...' अभिजीत दीपके अब इस राज्य में करेंगे प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी को मिला अगला टार्गेट जानिए अब कहां करेगी अपना दूसरा आंदोलनकारी 'इवेंट'. पढ़ें खबर-

अभिजीत दीपके
अभिजीत दीपके (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 25, 2026 at 6:17 PM IST

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पटना : नीट पेपर लीक मामले में धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके का अगला टार्गेट क्या होगा इसका खुलासा खुद उन्होंने अपने मंच से किया है. अभिजीत दीपके ने अपने इरादे बता दिए हैं कि उनका नेक्स्ट आंदोलन किसलिए और कहां होने वाला है.

अभिजीत दीपके का अगला टार्गेट फिक्स : अभिजीत दीपके से जब एक लड़की ने रिक्वेस्ट किया कि उनके स्टेट के सीएम सम्राट चौधरी को हटाएं तो उन्होंने उस लड़की की रिक्वेस्ट मान ली और अपने मंच से ही माइक लेकर ये घोषणा कर दी कि दिल्ली के जंतर मंतर वाला इवेंट खत्म होने के बाद वह पटना में सम्राट सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे.

"मैं ये बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि अब अगली बार जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट के खत्म होने के बाद मेरा सबसे पहला कहीं प्रदर्शन होगा तो बिहार में होगा वह भी पटना में होगा."- अभिजीत दीपके, संस्थापक, कॉकरोच जनता पार्टी

सीजेपी की तीनों मांगे सरकार ने मानी : बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को धर्मेन्द्र प्रधान को हटाने के साथ दो अन्य मांगे भी रखीं थीं. इसतरह शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने सीजेपी की सभी तीनों मांगों को मान ली है. धर्मेद्र प्रधान ने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है.

सीजेपी की मांगों के समर्थन में बिहार बंद : बता दें कि आज बिहार बंद के दौरान पूरे बिहार में कॉकरोच जनता पार्टी की मांग के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन हुआ. कई जिलों में प्रदर्शन काफी उग्र रहा. पटना, सिवान, मोतिहारी, लखीसराय, बेतिया समेत लगभग पूरे बिहार से छात्रों के प्रदर्शन की खबर आई. प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन फिर भी छात्र आंदोलन तभी खत्म हो सका जब उन्हें केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिली.

किशनगंज और सिवान में उग्र प्रदर्शन : किशनगंज में आंदोलनकारियों ने डीडीसी की गाड़ी में तोड़फोड़ की जिसमें अधिकारी बाल-बाल बचे. पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा तब जाकर अधिकारियों को राहत मिल पाई. सिवान में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा फायरिंग करने का आरोप है, जिसका वीडियो भी सामने आया है. एक प्रदर्शनकारी गोली लगने से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मोतिहारी में भी छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और कई गाड़ियों में आग लगा दी.

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