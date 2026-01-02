ETV Bharat / bharat

जोहरान ममदानी ने लेटर लिखकर उमर खालिद को बताया, 'हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं'

न्यूयॉर्क के मेयर ने दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को लिखा लेटर.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 2, 2026 at 4:43 PM IST

Updated : January 2, 2026 at 5:17 PM IST

नई दिल्ली : न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद पर एक बयान दिया है. ममदानी ने एक लेटर लिखकर कहा कि हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं.

खालिद को लिखे संदेश में ममदानी ने लिखा, "प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट के बारे में तुम्हारी बातों और इसे खुद पर हावी न होने देने की अहमियत के बारे में सोचता हूं. तुम्हारे माता-पिता से मिलकर बहुत अच्छा लगा. हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं.” ममदानी ने यह पत्र उमर खालिद के माता-पिता को उस समय दिया था, जब वे ममदानी से मिलने गए थे. पत्र पिछले महीने सौंपा गया था.

उमर खालिद के पार्टनर बानोज्योत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया एक्स पर इस चिट्टी को साझा किया है. खालिद 2020 से गैरकानूनी गतिविधियां रोकथामअधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत जेल में है. उमर के माता-पिता दिसंबर 2025 में अमेरिका गए थे. उस समय उनकी सबसे छोटी बेटी की शादी होने वाली थी. किसी कारणवश उन्हें ममदानी से मिलना पड़ा था. इस दौरान उन्होंने उमर के हालात को लेकर ममदानी से विस्तार से चर्चा की थी. इसी दौरान ममदानी ने उन्हें पत्र लिखा था. इसकी ही चर्चा अभी हो रही है.

वैसे, जोहरान ममदानी पहले भी किसी न किसी कार्यक्रम में उमर खालिद की चर्चा करते रहे हैं. जून 2023 में न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें ममदानी उपस्थित थे. उस दौरान उन्होंने उमर खालिद के उन पत्रों के कुछ अंश पढ़े थे, जिसे उमर ने जेल में बैठकर लिखा था. ममदानी ने तब कहा था कि उमर को बिना मुकदमे के ही हिरासत में रखा गया है और यह न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है.

पिछले साल दिसंबर महीने में ही उमर खालिद को अंतरिम जमानत दी गई थी. उसने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था. लाहिड़ी ने कहा कि वह जमानत की अवधि के दौरान कोर्ट की शर्तों के कारण घर पर ही रहा और जेल लौटने से पहले परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताया.

इस बीच अमेरिकी कांग्रेसमैन जेम्स पी मैकगवर्न ने अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले पर चिंता जताई है. मैकवर्न ने लिखा कि 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी की प्री-ट्रायल हिरासत की लंबी अवधि चिंता का कारण है. अपनी चिट्ठी में मैकगवर्न ने खालिद का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मानवाधिकार समूहों और कानूनी विशेषज्ञों का भी जिक्र किया है. अमेरिकी सांसद ने कहा कि मानवाधिकार संगठनों की स्वतंत्र जांच में उमर खालिद निर्दोष पाया गया है, उस पर लगाए गए आरोप सही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जब कोई सबूत नहीं हैं, फिर भी ऐसे लोगों को जेल में रखा जाए, यह सही नहीं लगता है. सांसद ने कहा कि भारत को अपनी जिम्मेदारियों को देखना चाहिए.

आपको बता दें कि उमर खालिद पर दिल्ली दंगे का आरोप है. पुलिस ने उन पर साजिश के आरोप लगाए हैं. पुलिस के अनुसार उमर ने अपने भड़काऊ बयान से कई आरोपियों को हिंसा के लिए भड़काया. खालिद जेएनयू का छात्र रह चुका है.

